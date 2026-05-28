Hotel direkt buchen auf Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Hotel Green Ocean Zanzibar erweitert Direktbuchung mit attraktiven Verpflegungsangeboten und Tropical Breakfast inklusive
Hotel direkt buchen auf Sansibar: Das Boutique Hotel Hotel Green Ocean Zanzibar erweitert sein Direktbuchungsangebot für Individualreisende auf Sansibar. Gäste profitieren ab sofort von attraktiven flexiblen und Non-Refundable-Raten, umfangreichen Verpflegungsoptionen sowie einem gesunden Tropical Breakfast, das bereits im Preis enthalten ist. ( www.hotel-sansibar.com & www.greenoceanzanzibar.com)
Die Direktbuchung über die offizielle Buchungsplattform bietet Reisenden nicht nur persönliche Betreuung und exklusive Konditionen, sondern ist häufig auch günstiger als Buchungen über externe Portale.
Hotel direkt buchen auf Sansibar: Hotel Sansibar – Hotel Green Ocean Zanzibar:
https://direct-book.com/properties/greenoceanzanzibarboutiquehotel
www.hotel-sansibar.com
www.greenoceanzanzibar.com
Flexible Buchungsmodelle für individuelle Reisende
Das Hotel Green Ocean Zanzibar bietet Gästen verschiedene Buchungsoptionen:
– Flexible Rate mit maximaler Freiheit
– Non-Refundable-Angebot mit günstigeren Preisen
– Direktbuchervorteile mit persönlichen Services
– Frühstück immer inklusive
Besonders beliebt bei Gästen ist das umfangreiche Tropical Breakfast-Konzept des Boutique Hotels.
Tropical Breakfast auf Sansibar: Gesund, frisch und voller Energie
Das Frühstück im Hotel Green Ocean Zanzibar ist bewusst als Erlebnis gestaltet. Frische tropische Früchte, lokale Spezialitäten, gesunde Zutaten und liebevoll angerichtete Speisen sorgen für einen perfekten Start in den Urlaubstag.
Viele Gäste schätzen besonders:
– vielseitige Frühstücksauswahl
– exotische Früchte aus Sansibar
– gesunde und energiegebende Speisen
– frische Zutaten aus der Region
– stilvolle Präsentation mit tropischem Flair
Das Tropical Breakfast ist bereits im Übernachtungspreis enthalten.
Wahl zwischen Halbpension und All Inclusive
Reisende können ihren Aufenthalt individuell gestalten und zwischen unterschiedlichen Verpflegungsmodellen wählen:
– Half Board
Frühstück
Abendessen
– Full Board / All Inclusive Light
Frühstück
Mittagessen
Abendessen
Snacks
Softgetränke
Wasser
Kaffee
Tee
Bewusst verzichtet das Konzept auf Alkohol und Smoothies und richtet sich damit insbesondere an gesundheitsbewusste Reisende, Yoga-Gäste und Erholungssuchende.
Boutique Hotel Sansibar zwischen Dschungel und Ozean
Das Hotel Green Ocean Zanzibar zählt zu den besonderen Hidden Gems auf Sansibar. Eingebettet in tropische Natur nahe Jambiani verbindet das nachhaltige Boutique Hotel modernen Komfort mit entspannter Inselatmosphäre.
Zu den Highlights gehören:
– stilvolle Tiny Villas mit Rooftop-Terrassen
– tropische Gartenanlagen
– Yoga-Deck unter Palmen
– zwei Pools
– Banana La Mama Restaurant
– Nähe zur berühmten Wasserhöhle „The Cave“
– kurze Wege zu den Stränden von Paje und Jambiani
Das Hotel richtet sich gezielt an Individualreisende, Ruhesuchende, Yoga-Gäste sowie Sansibar-Liebhaber, die fernab großer Hotelanlagen authentische Inselmomente erleben möchten.
Nachhaltigkeit und persönlicher Service
Das Hotel Green Ocean Zanzibar setzt konsequent auf nachhaltigen Tourismus und persönlichen Service. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Kooperationen und plastikreduzierte Konzepte gehören ebenso zur Philosophie wie individuelle Betreuung und familiäre Gastfreundschaft.
Jetzt Hotel auf Sansibar direkt buchen
Wer Sansibar stilvoll, nachhaltig und individuell erleben möchte, kann seinen Aufenthalt im Hotel Green Ocean Zanzibar jetzt direkt online reservieren.
Hotel auf Sansibar direkt buchen – Hotel Green Ocean Zanzibar:
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Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar
Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave
Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.
Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.
Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.
The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel
Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.
Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort
Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.
Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.
Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.
Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.
Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre
Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.
Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.
Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant
Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.
Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.
Yoga, Retreats und Erholung
Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.
Das Angebot umfasst unter anderem:
– tägliche Yoga-Sessions
– Yoga-Retreat-Wochen
– Meditation und Achtsamkeit
– individuelle Wellnessprogramme und Massagen
Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.
Sansibar entdecken
Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.
Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:
– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje
– kulturelle Dorfbesuche
– Ziplining durch tropische Landschaften
– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave
– Safaris auf dem tansanischen Festland
Nachhaltigkeit im Fokus
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.
Gastgeber mit Herz
Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.
Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.
Weitere Informationen:
www.hotel-sansibar.com
www.greenoceanzanzibar.com
Firmenkontakt
Hotel Green Ocean Zanzibar
Melanie Sitter
Kibigija Jambiani TZ
72108 Zanzibar
+255 657 328 529
http://www.hotel-sansibar.com
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