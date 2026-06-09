Hotel Investments AG kauft Hotels in Deutschland, Österreich & Schweiz – Hotelankauf durch erfahrene Hotelinvestoren

Die Hotel Investments AG kauft Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ( www.hotel-investments.ch & www.hotel.group)

Als erfahrener Hotelinvestor bietet das Unternehmen Hoteleigentümern diskrete und professionelle Lösungen für den Hotelverkauf, den Hotelankauf sowie Off-Market-Hoteltransaktionen in der gesamten DACH-Region.

Die Hotel Investments AG baut ihre Aktivitäten im Bereich Hotelankauf weiter aus und sucht aktiv nach Hotels zum Kauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen kauft Hotels direkt von Eigentümern und konzentriert sich dabei auf wirtschaftlich attraktive Standorte mit langfristigem Entwicklungspotenzial.

Wer ein Hotel verkaufen möchte, profitiert von der direkten Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Hotelinvestor. Die Hotel Investments AG kauft Hotels ohne öffentliche Ausschreibung und bevorzugt diskrete Off-Market-Transaktionen.

Hotel Investments AG kauft Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ist auf den Ankauf von Hotelimmobilien sowie auf Hotelinvestitionen in der DACH-Region spezialisiert. Gesucht werden insbesondere größere Stadthotels in zentralen Lagen sowie Hotelimmobilien mit stabilem Ertragspotenzial oder Entwicklungsmöglichkeiten.

Der Hotelankauf erfolgt bevorzugt entweder als Asset Deal oder über alternative Betreiber- und Pachtmodelle. Dadurch können individuelle Lösungen für Eigentümer und Investoren geschaffen werden.

Direkter Hotelankauf durch erfahrene Hotelinvestoren

Ein entscheidender Vorteil für Verkäufer besteht darin, dass die Hotel Investments AG Hotels direkt ankauft. Durch den direkten Hotelankauf entfallen zusätzliche Vermittlungsstufen, wodurch Transaktionen effizienter und vertraulicher umgesetzt werden können.

Die Vorteile für Hoteleigentümer:

• Direkter Ansprechpartner beim Hotelinvestor

• Schnelle und professionelle Entscheidungsprozesse

• Höchste Diskretion bei Hoteltransaktionen

• Keine öffentliche Vermarktung erforderlich

• Flexible Transaktionsmodelle für Hotelverkauf und Betriebsübernahme

Hotelankauf: So läuft der Verkaufsprozess ab

Die Hotel Investments AG verfolgt einen strukturierten Prozess beim Hotelankauf:

1. Übermittlung der Hotelunterlagen

Eigentümer übermitteln Exposé, Kennzahlen, Fotos, Grundrisse und weitere objektrelevante Informationen.

2. Erste Analyse und Kaufinteresse

Nach einer ersten Prüfung erfolgt die interne Bewertung der Hotelimmobilie sowie gegebenenfalls die Erstellung eines Letter of Intent (LOI).

3. Direkter Austausch mit dem Eigentümer

Für eine effiziente Abwicklung wird ein direkter Kontakt zwischen Verkäufer und Investor angestrebt.

4. Due Diligence

Prüfung der wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen der Hotelimmobilie.

5. Vertragsabschluss

Abschluss eines Kaufvertrages, Pachtvertrages oder einer individuellen Investitionslösung.

Ankaufsprofil: Welche Hotels kauft die Hotel Investments AG?

Im Rahmen ihrer Hotelinvestitionen sucht die Hotel Investments AG insbesondere folgende Hotelimmobilien:

• Hotels in Deutschland

• Hotels in Österreich

• Hotels in der Schweiz

• Hotels in Großstädten

• Hotels in zentralen Innenstadtlagen

• Stadthotels mit etwa 90 bis 250 Zimmern

• 2-Sterne-, 3-Sterne- und 4-Sterne-Hotels

• Betreiberfreie Hotels

• Übernahme betreiberfreier Hotels

• Off-Market-Hotelimmobilien

Besonders interessant sind Hotelangebote, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden.

Warum Eigentümer ihr Hotel an die Hotel Investments AG verkaufen

Der Verkauf eines Hotels erfordert Erfahrung, Marktkenntnis und einen professionellen Investor. Die Hotel Investments AG verfügt über langjährige Expertise im Bereich Hotelankauf, Hotelmanagement und Hotelinvestitionen.

Eigentümer profitieren von:

• Schnellen Ankaufsentscheidungen

• Professioneller Objektprüfung

• Diskreten Off-Market-Transaktionen

• Langfristiger Investitionsstrategie

• Individuellen Lösungen für Hotelverkauf und Betriebsübernahme

Hotel Investments AG kauft Hotels mit langfristiger Perspektive

Die Hotel Investments AG verfolgt beim Hotelankauf einen nachhaltigen Investmentansatz. Nach dem Erwerb werden Hotelimmobilien gemeinsam mit erfahrenen Hotelbetreibern weiterentwickelt, modernisiert und langfristig am Markt positioniert.

Durch diese Strategie schafft das Unternehmen Mehrwert für Standorte, Betreiber und Investoren gleichermaßen.

Hotels verkaufen? Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Eigentümer, die ihr Hotel verkaufen möchten, können sich direkt an die Hotel Investments AG wenden. Gesucht werden laufende Hotelbetriebe, verpachtete Hotels mit kurz laufenden Mietverträgen, betreiberfreie Hotelimmobilien sowie Off-Market-Hotelangebote in der gesamten DACH-Region.

Kontakt zur Hotel Investments AG

Ansprechpartner für Hotelankauf, Hotelverkauf, Hotelverpachtung und Off-Market-Hoteltransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hotelankauf • Hotelverpachtung • Hotelinvestitionen • Hotelinvestor • Hotelbetreiber • Hotelmanagement

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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https://www.hotel-investments.ch

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