Hotel Investments AG pachtet Hotels in Deutschland, Österreich & Schweiz – Hotelverpachtung an erfahrene Hotelbetreiber

Die Hotel Investments AG pachtet Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ( www.hotel-investments.ch & www.hotel.group)

Als erfahrener Hotelinvestor und Hotelbetreiber bietet das Unternehmen Hoteleigentümern diskrete und professionelle Lösungen für die Hotelverpachtung, Betreiberübernahmen sowie Off-Market-Hoteltransaktionen in der gesamten DACH-Region.

Die Hotel Investments AG baut ihre Aktivitäten im Bereich Hotelverpachtung weiter aus und sucht aktiv nach Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Fokus liegt auf wirtschaftlich attraktiven Standorten mit langfristigem Entwicklungspotenzial.

Wer sein Hotel verpachten möchte, profitiert von der direkten Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Hotelbetreiber. Die Hotel Investments AG pachtet Hotels ohne öffentliche Ausschreibung und bevorzugt diskrete Off-Market-Transaktionen.

Hotel Investments AG pachtet Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG ist auf Hotelinvestitionen, Hotelmanagement sowie die Übernahme und Pacht von Hotelimmobilien in der DACH-Region spezialisiert. Gesucht werden insbesondere größere Stadthotels in zentralen Lagen sowie Hotelimmobilien mit stabilem Ertragspotenzial oder Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Hotelübernahme erfolgt bevorzugt über langfristige Pachtverträge oder alternative Betreiber- und Managementmodelle. Dadurch können individuelle Lösungen für Eigentümer und Investoren geschaffen werden.

Direkte Hotelpacht durch erfahrene Hotelbetreiber

Ein entscheidender Vorteil für Eigentümer besteht darin, dass die Hotel Investments AG Hotels direkt pachtet und selbst oder gemeinsam mit ihren Hotelbetreibern führt. Durch die direkte Zusammenarbeit entfallen zusätzliche Vermittlungsstufen, wodurch Prozesse effizient und vertraulich umgesetzt werden können.

Die Vorteile für Hoteleigentümer:

• Direkter Ansprechpartner beim Hotelbetreiber

• Schnelle und professionelle Entscheidungsprozesse

• Höchste Diskretion bei Hoteltransaktionen

• Keine öffentliche Vermarktung erforderlich

• Langfristige Pachtverträge und flexible Betreibermodelle

• Individuelle Lösungen für Hotelverpachtung und Betriebsübernahme

Hotelverpachtung: So läuft der Prüfungs- und Pachtprozess ab

Die Hotel Investments AG verfolgt einen strukturierten Prozess bei der Übernahme von Hotels zur Pacht:

1. Übermittlung der Hotelunterlagen

Eigentümer übermitteln Exposé, Kennzahlen, Fotos, Grundrisse und weitere objektrelevante Informationen.

2. Erste Analyse und Pachtinteresse

Nach einer ersten Prüfung erfolgt die interne Bewertung der Hotelimmobilie sowie die Analyse der Betreiberfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.

3. Direkter Austausch mit dem Eigentümer

Für eine effiziente Abwicklung wird ein direkter Kontakt zwischen Eigentümer und Hotelbetreiber angestrebt.

4. Due Diligence

Prüfung der wirtschaftlichen, rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen der Hotelimmobilie.

5. Vertragsabschluss

Abschluss eines langfristigen Pachtvertrages oder einer individuellen Betreiberlösung.

Pachtprofil: Welche Hotels pachtet die Hotel Investments AG?

Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie sucht die Hotel Investments AG insbesondere folgende Hotelimmobilien:

• Hotels in Deutschland

• Hotels in Österreich

• Hotels in der Schweiz

• Hotels in Großstädten

• Hotels in zentralen Innenstadtlagen

• Stadthotels mit etwa 90 bis 250 Zimmern

• 2-Sterne-, 3-Sterne- und 4-Sterne-Hotels

• Betreiberfreie Hotels

• Hotels mit auslaufenden Betreiber- oder Pachtverträgen

• Off-Market-Hotelimmobilien

Besonders interessant sind Hotelangebote, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden.

Warum Eigentümer ihr Hotel an die Hotel Investments AG verpachten

Die Verpachtung eines Hotels erfordert Erfahrung, Marktkenntnis und einen professionellen Betreiber. Die Hotel Investments AG verfügt über langjährige Expertise im Bereich Hotelmanagement, Hotelbetrieb und Hotelinvestitionen.

Eigentümer profitieren von:

• Schnellen Entscheidungen

• Professioneller Objektprüfung

• Diskreten Off-Market-Transaktionen

• Langfristigen Betreiberkonzepten

• Stabilen Pachtverhältnissen

• Individuellen Lösungen für Hotelverpachtung und Betriebsübernahme

Hotel Investments AG pachtet Hotels mit langfristiger Perspektive

Die Hotel Investments AG verfolgt bei der Übernahme von Hotels einen nachhaltigen und langfristigen Ansatz. Die Hotelimmobilien werden gemeinsam mit erfahrenen Hotelbetreibern weiterentwickelt, modernisiert und erfolgreich am Markt positioniert.

Durch diese Strategie schafft das Unternehmen Mehrwert für Eigentümer, Standorte, Betreiber und Investoren gleichermaßen.

Hotel verpachten? Hotel Investments AG sucht Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Eigentümer, die ihr Hotel verpachten möchten, können sich direkt an die Hotel Investments AG wenden. Gesucht werden laufende Hotelbetriebe, betreiberfreie Hotels, Hotels mit auslaufenden Betreiberverträgen sowie Off-Market-Hotelangebote in der gesamten DACH-Region.

Kontakt zur Hotel Investments AG

Ansprechpartner für Hotelverpachtung, Hotelinvestitionen, Hotelmanagement, Hotelbetreiber und Off-Market-Hoteltransaktionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Hotelverpachtung • Hotelinvestitionen • Hotelinvestor • Hotelbetreiber • Hotelmanagement • Betreiberübernahmen

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

–

–



https://www.hotel-investments.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.