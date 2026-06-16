Hotel Sansibar: Bessere Anreise ab Juli – Hotel Green Ocean Zanzibar dank neuer Straßenanbindung schneller erreichbar

Ab Juli erreichen Gäste das Hotel Green Ocean Zanzibar noch komfortabler: Die neue Straßenanbindung sorgt für eine deutlich kürzere und angenehmere Anreise in das Boutique-Hotel in Jambiani.

Das Boutique-Hotel Green Ocean Zanzibar verbessert die Erreichbarkeit für seine Gäste nachhaltig. Die Zufahrtsstraße vom Hauptverkehrsweg zum Hotel wird derzeit mit Kifusi (Korallenschotter) ausgebaut und befestigt. Die Arbeiten sollen innerhalb der nächsten Tage abgeschlossen werden.

Mit der Fertigstellung der Straßenverbesserung verkürzt sich die Fahrzeit von der Hauptstraße zum Hotel Green Ocean Zanzibar auf nur noch etwa zwei bis drei Minuten. Gäste profitieren damit von einer komfortableren und schnelleren Anreise, ohne auf die ruhige und naturnahe Lage des Hotels verzichten zu müssen.

„Die verbesserte Straßenanbindung ist ein wichtiger Schritt für unsere Gäste und die weitere Entwicklung des Hotels. Wir freuen uns, dass unser exklusiver Rückzugsort in Jambiani künftig noch einfacher erreichbar sein wird“, erklärt Melanie Sitter vom Hotel Green Ocean Zanzibar.

Exklusives Boutique-Hotel in Jambiani

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist ein exklusives Boutique-Hotel an der Südostküste Sansibars in Jambiani. Umgeben von tropischer Vegetation und nur wenige Minuten vom Indischen Ozean entfernt, bietet das Hotel einen ruhigen Rückzugsort fernab des Massentourismus.

Das Hotel zählt zu den besonders exklusiven Unterkünften der Region. Gäste wählen zwischen drei Boho Jungle Villas mit privaten Dachterrassen und drei Tropical Jungle Rooms mit eigenem Gartenbereich und Outdoor-Jacuzzi.

Natur, Wellness und Privatsphäre

Die Anlage verbindet naturnahe Architektur mit Komfort und persönlichem Service. Natürliche Materialien, offene Bauweise und die harmonische Einbettung in die tropische Landschaft schaffen eine besondere Atmosphäre.

Ein Highlight ist das Treehouse Spa, das sich sieben Meter über dem Boden befindet und Anwendungen mit lokalen Gewürzölen, Aromatherapie sowie ganzheitliche Wellness-Angebote bietet. Die nahegelegene Sacred Cave ergänzt das besondere Naturerlebnis des Hotels.

Kulinarik und Inselerlebnisse

Im hauseigenen Restaurant „Banana la Mama“ genießen Gäste frische regionale Spezialitäten sowie internationale Gerichte. Vegetarische, vegane und individuelle Ernährungswünsche werden ebenfalls berücksichtigt.

Darüber hinaus organisiert das Hotel auf Wunsch Ausflüge und Aktivitäten auf Sansibar, darunter Schnorcheltouren, Delfin-Beobachtungen, Besuche von Gewürzfarmen sowie kulturelle und naturnahe Erlebnisse.

Über das Hotel Green Ocean Zanzibar

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist ein Boutique-Hotel in Jambiani auf Sansibar. Mit exklusiven Unterkünften, tropischer Gartenanlage, Treehouse Spa, Restaurant und besonderer Lage bietet es einen ruhigen Rückzugsort für Reisende, die Natur, Privatsphäre und Authentizität suchen.

Weitere Informationen über das Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Direktbuchung:

https://direct-book.com/properties/greenoceanzanzibarboutiquehotel

Websites:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave

Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.

Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel

Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.

Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort

Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.

Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.

Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.

Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre

Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.

Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.

Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant

Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.

Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.

Yoga, Retreats und Erholung

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreat-Wochen

– Meditation und Achtsamkeit

– individuelle Wellnessprogramme und Massagen

Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

Sansibar entdecken

Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:

– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje

– kulturelle Dorfbesuche

– Ziplining durch tropische Landschaften

– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.

Gastgeber mit Herz

Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.

Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Firmenkontakt

Hotel Green Ocean Zanzibar

Melanie Sitter

Kibigija Jambiani TZ

72108 Zanzibar

+255 657 328 529



http://www.hotel-sansibar.com

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