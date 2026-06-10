Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar baut Baumhaus-Bereich zu Wellness- und Spa-Retreat um

Hotel Green Ocean Zanzibar: Neues Wohlfühlkonzept erweitert das Boutique-Hotel auf Sansibar um einen naturnahen Rückzugsort für Entspannung, Regeneration und Achtsamkeit

Im Boutique-Hotel Green Ocean Zanzibar laufen derzeit umfangreiche Umbaumaßnahmen zur Neugestaltung des Baumhaus-Bereiches. Das markante Areal wird aktuell zu einem Wellness- und Spa-Bereich umgewandelt und soll künftig einen weiteren Höhepunkt des Hotelkonzeptes bilden. ( www.hotel-sansibar.com & www.greenoceanzanzibar.com)

Mit der Erweiterung reagiert das Hotel auf die steigende Nachfrage nach ganzheitlichen Erholungsangeboten und nachhaltigen Wellness-Erlebnissen in naturnaher Umgebung. Der neue Bereich entsteht eingebettet in die tropische Vegetation des Hotelgeländes und verbindet Ruhe, Privatsphäre und Entspannung mit dem einzigartigen Ambiente Sansibars.

Neuer Wellnessbereich entsteht mitten in der Natur

Der bisherige Baumhaus-Bereich wird derzeit vollständig neu konzipiert. Geplant ist ein Wellness- und Spa-Bereich, der Gästen künftig Raum für Regeneration, Entschleunigung und Wohlbefinden bieten soll.

Das Gestaltungskonzept orientiert sich an modernen Boutique-Retreats und setzt auf natürliche Materialien, warme Farbtöne, organische Formen sowie eine harmonische Verbindung zwischen Architektur und Natur. Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Gäste zur Ruhe kommen und die besondere Atmosphäre Sansibars intensiv erleben können.

„Mit dem neuen Wellness- und Spa-Bereich möchten wir einen Rückzugsort schaffen, der Körper und Geist gleichermaßen anspricht. Die Lage inmitten unserer tropischen Gartenlandschaft bietet dafür ideale Voraussetzungen“, erklärt Hotelgründerin Melanie Sitter.

Erweiterung des bestehenden Wohlfühlangebots

Das Hotel Green Ocean Zanzibar bietet bereits heute ideale Bedingungen für Erholungssuchende. Yoga-Angebote, großzügige Gartenanlagen, zwei Pools sowie die ruhige Lage nahe der Strände von Jambiani und Paje machen das Boutique-Hotel zu einem beliebten Rückzugsort für Individualreisende.

Mit dem Wellness- und Spa-Bereich wird dieses Angebot nun gezielt erweitert. Die Umgestaltung des Baumhaus-Areals ist Teil der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Hotels und unterstreicht den Anspruch, Gästen ein hochwertiges und ganzheitliches Urlaubserlebnis zu bieten.

Nachhaltigkeit und Natürlichkeit im Mittelpunkt

Wie bei allen Entwicklungsmaßnahmen des Hotels stehen auch beim Umbau Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und die Verwendung natürlicher Materialien im Vordergrund. Der neue Wellnessbereich soll sich harmonisch in die bestehende tropische Umgebung einfügen und die natürliche Atmosphäre des Hotelgeländes bewahren.

Durch die Verbindung von Natur, Design und Entspannung entsteht ein Ort, der die Philosophie des Hotels konsequent fortführt: authentische Gastfreundschaft, individuelle Erlebnisse und nachhaltiger Tourismus auf Sansibar.

Über das Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist ein persönlich geführtes Boutique-Hotel an der Ostküste Sansibars zwischen Jambiani und Paje. Das Hotel verbindet individuelles Design, nachhaltige Konzepte und persönliche Betreuung mit der natürlichen Schönheit der Insel. Gegründet und geführt von Melanie Sitter, bietet das Haus Reisenden eine entspannte Alternative zu klassischen Hotelanlagen.

Weitere Informationen über das Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Hotel Green Ocean Zanzibar direkt buchen:

https://direct-book.com/properties/greenoceanzanzibarboutiquehotel

www.hotel-sansibar.com

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Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave

Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.

Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel

Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.

Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort

Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.

Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.

Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.

Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre

Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.

Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.

Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant

Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.

Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.

Yoga, Retreats und Erholung

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreat-Wochen

– Meditation und Achtsamkeit

– individuelle Wellnessprogramme und Massagen

Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

Sansibar entdecken

Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:

– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje

– kulturelle Dorfbesuche

– Ziplining durch tropische Landschaften

– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.

Gastgeber mit Herz

Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.

Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Firmenkontakt

Hotel Green Ocean Zanzibar

Melanie Sitter

Kibigija Jambiani TZ

72108 Zanzibar

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