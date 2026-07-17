Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar eröffnet nach umfassendem Design-Upgrade

Neues Boutique-Hotel-Konzept im Hotel Sansibar – Hotel Green Ocean Zanzibar: Organic Tropical Design, mediterrane Erdästhetik und authentische Inselerlebnisse prägen die neue Ausrichtung des Boutique-Hotels auf Sansibar

Nach zweimonatigen umfangreichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten hat das Hotel Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel & Eco Lodge an der Ostküste Sansibars wieder seine Türen geöffnet. ( www.hotel-sansibar.com & www.greenoceanzanzibar.com)

Mit einem vollständig umgesetzten Architektur-, Interior- und Erlebnis-Upgrade präsentiert sich das Boutique-Hotel mit einem neuen Konzept, das modernes Design, Nachhaltigkeit und authentische Inselerlebnisse miteinander verbindet.

Das neue Gestaltungskonzept orientiert sich am internationalen Trend „Organic Tropical Design“ – einer modernen Verbindung aus tropischer Architektur, natürlichen Materialien, organischen Formen und warmer mediterraner Erdästhetik. Inspiriert von Tulum-inspirierter Architektur, mediterranen Küstenorten und natürlichen Erdtönen wurde eine einzigartige Boutique-Hotel-Atmosphäre geschaffen, die tropische Natur mit modernem Luxus verbindet.

„Der Trend zu organischen, erdigen Fassaden in Rosé-, Sand- und Terrakotta-Tönen prägt zunehmend moderne Boutique- und Retreat-Hotels weltweit. Genau diese warme und natürliche Ästhetik haben wir nun im Green Ocean Zanzibar konsequent umgesetzt“, erklärt Hotelgründerin Melanie Sitter.

Terrakotta-Design, natürliche Materialien und organischer Minimalismus

Im Mittelpunkt des abgeschlossenen Design-Upgrades stehen strukturierte Oberflächen, natürliche Materialien sowie harmonische Farbwelten zwischen Terrakotta-Red, Clay-Rosé und warmen Sandtönen.

Die Architektur folgt einem organisch-minimalistischen Stil und verbindet tropische Leichtigkeit mit mediterraner Eleganz.

Umgesetzt wurden unter anderem:

– neue Fassaden- und Wandgestaltungen in Terrakotta- und Rosé-Tönen

– modernisierte Pool- und Lounge-Bereiche

– offene Raumkonzepte mit fließenden Indoor-Outdoor-Übergängen

– natürliche Materialien und handgefertigte Design-Elemente

– moderne Rückzugsorte im Stil von „Organic Tropical Design“

– minimalistisches Boutique-Interior mit mediterraner Erdästhetik

Die bewusst eingesetzten Naturfarben schaffen eine ruhige und hochwertige Atmosphäre, die perfekt mit der tropischen Umgebung Sansibars harmoniert.

Neues BBQ-Areal und Lagerfeuerplatz: Authentische Inselküche unter dem Sternenhimmel Sansibars

Im Rahmen der Erweiterung des Gästeerlebnisses wurde auch ein neuer BBQ-Bereich mit integriertem Lagerfeuerplatz fertiggestellt.

Das neue Outdoor-Konzept schafft einen besonderen Treffpunkt für Hotelgäste und verbindet afrikanische Gastfreundschaft, tropische Natur und kulinarische Erlebnisse unter freiem Himmel.

Der neue Bereich bietet künftig Raum für traditionelle Grillabende, regionale Spezialitäten und entspannte Stunden am Lagerfeuer inmitten der tropischen Atmosphäre Sansibars.

Authentische Sansibar-Küche am offenen Feuer

Im Mittelpunkt stehen regionale Zutaten, frischer Fisch aus dem Indischen Ozean sowie traditionelle Gerichte der sansibarischen und ostafrikanischen Küche.

Zum neuen Angebot gehören:

– BBQ-Abende mit frischem Fisch und Meeresfrüchten

– traditionelle Swahili-Gerichte vom Grill

– vegetarische und vegane Spezialitäten mit lokalen Zutaten

– Lagerfeuerabende für Hotelgäste

– kulinarische Themenabende mit Live-Cooking

– tropische Sundowner-Events in entspannter Atmosphäre

„Wir möchten unseren Gästen nicht nur eine Unterkunft bieten, sondern besondere Erinnerungen schaffen. Gemeinsame Abende am Lagerfeuer, regionale Gerichte und die entspannte Atmosphäre Sansibars gehören für uns zu einem authentischen Reiseerlebnis dazu“, erklärt Melanie Sitter.

Boutique-Hotel zwischen Dschungel und türkisblauem Meer

Eingebettet in tropische Vegetation nahe Jambiani und Paje zählt das Hotel Green Ocean Zanzibar zu den besonderen Hideaways Sansibars.

Statt klassischer Hotelanlagen erwartet Gäste ein individuell geführtes Boutique-Hotel mit persönlicher Atmosphäre, nachhaltigem Konzept und exklusivem Designanspruch.

Das Hotel verbindet moderne Tiny Villas, großzügige Zimmerkonzepte, tropische Gartenanlagen und offene Lounge-Bereiche mit der natürlichen Ruhe der Insel.

Zum Angebot gehören:

– Pool

– Yoga-Angebote und Retreat-Erlebnisse

– Wellnessbereiche

– tropische Gartenlandschaften

– das hauseigene Banana La Mama Restaurant

– BBQ- und Lagerfeuer-Erlebnisse unter freiem Himmel

Persönlich geführt unter deutschsprachiger Leitung

Gegründet und persönlich geführt wird das Hotel von Melanie Sitter. Die deutschsprachige Leitung sowie die individuelle Gästebetreuung sorgen insbesondere bei internationalen und deutschsprachigen Reisenden für Vertrauen, Qualität und persönlichen Service.

Gäste schätzen insbesondere:

– persönliche Betreuung

– individuelle Insider-Tipps für Sansibar

– familiäre Atmosphäre

– nachhaltiges Hotelkonzept

– stilvolles Boutique-Design

– Ruhe und Privatsphäre fernab des Massentourismus

Nachhaltigkeit und Design im Einklang

Nachhaltigkeit bleibt ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzeptes. Das Green Ocean Zanzibar setzt auf ressourcenschonende Bauweise, lokale Materialien, regionale Partnerschaften und bewussten Tourismus.

Auch bei den abgeschlossenen Erweiterungen wurden natürliche Materialien und traditionelle Handwerkselemente eingesetzt, um die neue Gestaltung harmonisch in die tropische Umgebung einzufügen.

Mit der Wiedereröffnung nach dem umfassenden Design-Upgrade präsentiert sich das Hotel Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel & Eco Lodge als moderner Rückzugsort für Reisende, die Ästhetik, Authentizität, Natur und persönliche Gastfreundschaft miteinander verbinden möchten.

Über das Hotel Green Ocean Zanzibar

Das Hotel Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel & Eco Lodge befindet sich in Kibigija bei Jambiani an der Ostküste Sansibars.

Das persönlich geführte Boutique-Hotel verbindet nachhaltige Philosophie, modernes Design und individuelle Gastfreundschaft in tropischer Umgebung.

Mit Tiny Villas, großzügigen Zimmern, Pool, Yoga-Angeboten, Wellnessbereichen, dem Banana La Mama Restaurant sowie dem neuen BBQ- und Lagerfeuerbereich bietet das Hotel eine exklusive Rückzugsmöglichkeit für Individualreisende, Naturliebhaber und Sansibar-Entdecker.

Weitere Informationen über das Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Direktbuchung: https://direct-book.com/properties/greenoceanzanzibarboutiquehotel

Webseiten:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Hotel Sansibar: Hotel Green Ocean Zanzibar

Tropisches Hideaway mit Pools, Banana La Mama Restaurant und direkter Nähe zu The Cave

Mitten im tropischen Dschungel von Kibigija bei Jambiani auf der Insel Sansibar erwartet Reisende ein besonderer Ort der Ruhe und Inspiration: das Green Ocean Zanzibar Boutique Hotel.

Die charmante Eco Lodge verbindet entspannten Boutique-Luxus mit nachhaltiger Bauweise und authentischer Inselkultur – ein tropisches Hideaway für alle, die Natur, Ruhe und Inspiration suchen.

Umgeben von Palmen, Bananenpflanzen und üppiger Vegetation genießen Gäste eine private Atmosphäre mitten in der Natur. Nur wenige Minuten entfernt liegen die weißen Strände der Ostküste rund um Jambiani und Paje – ideale Orte zum Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen oder Kitesurfen.

The Cave Jambiani, Sansibar – Naturerlebnis direkt neben dem Hotel

Ein besonderes Highlight liegt praktisch vor der Tür: die natürliche Wasserhöhle The Cave. Das kristallklare Süßwasserbecken in der Kalksteinhöhle lädt zu einem einzigartigen Badeerlebnis ein und gilt seit Generationen als Ort mit besonderen, fast mystischen Kräften. Die ruhige Atmosphäre und das faszinierende Spiel von Licht und Wasser machen diesen Ort zu einem der versteckten Naturjuwelen Sansibars.

Hotel Green Ocean Zanzibar: Boutique-Charme und tropischer Komfort

Das Hotel Green Ocean Zanzibar begeistert mit intimer Atmosphäre und stilvollen Unterkünften. Gäste wählen zwischen drei exklusiven Tiny Villas und drei komfortablen Doppelzimmern.

Die Tiny Villas erstrecken sich über zwei Etagen mit jeweils 24 m² Wohnfläche und verfügen über ein Doppelbett, ein eigenes Badezimmer sowie eine private Rooftop-Terrasse mit Blick über den tropischen Garten.

Die Doppelzimmer bieten auf 24 m² ein gemütliches Doppelbett, ein eigenes Bad und eine kleine Gartenterrasse – ideal für alle, die Natur und Ruhe genießen möchten.

Jede Unterkunft wurde liebevoll gestaltet und verbindet modernes Design mit Sansibar-Flair.

Pools, Sonnenuntergänge und tropische Atmosphäre

Zwei großzügige Swimmingpools laden zu entspannten Stunden im Schatten der Palmen ein. An der Kokosnussbar genießen Gäste frische exotische Drinks, während eine warme Brise vom Indischen Ozean durch den tropischen Garten weht.

Wenn am Abend die Sonne über dem Indischen Ozean untergeht, verwandelt sich der Himmel in ein spektakuläres Farbenspiel aus Gold, Orange, Rosa und Violett – ein Moment, den Gäste von ihrer privaten Terrasse, aus dem Garten oder von der Dachterrasse des Restaurants erleben können.

Kulinarisches Highlight: Banana La Mama Restaurant

Im hauseigenen Banana La Mama Restaurant wird die Banane zur kulinarischen Hauptdarstellerin. Von grünen Kochbananen bis zu süßen roten Sorten entstehen hier kreative Gerichte, die exotische Gewürze, frischen Fisch und regionale Zutaten verbinden.

Die Speisekarte überrascht mit raffinierten Bananenkreationen, begleitet von hausgemachtem Bananenwein – ein einzigartiges Geschmackserlebnis, das Gäste so nur auf Sansibar entdecken.

Yoga, Retreats und Erholung

Das Hotel Green Ocean Zanzibar ist auch ein besonderer Ort für Yoga- und Wellnessreisen. Das offene Yoga-Deck im tropischen Garten schafft eine inspirierende Atmosphäre für Achtsamkeit und Regeneration.

Das Angebot umfasst unter anderem:

– tägliche Yoga-Sessions

– Yoga-Retreat-Wochen

– Meditation und Achtsamkeit

– individuelle Wellnessprogramme und Massagen

Die ruhige Naturkulisse, das Rascheln der Palmen und das tropische Klima machen das Hotel zu einem idealen Rückzugsort für Körper, Geist und Seele.

Sansibar entdecken

Dank seiner Lage ist das Hotel ein perfekter Ausgangspunkt für Ausflüge auf Sansibar. Gäste können romantische Bootsfahrten unternehmen, Delfine beobachten, Schnorchel- und Tauchausflüge erleben oder am Strand reiten.

Zu den beliebten Aktivitäten zählen außerdem:

– Kitesurfen an den Stränden von Jambiani und Paje

– kulturelle Dorfbesuche

– Ziplining durch tropische Landschaften

– Candlelight-Dinner in der Wasserhöhle The Cave

– Safaris auf dem tansanischen Festland

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Hotelkonzepts. Umweltfreundliche Bauweise, lokale Materialien, plastikfreie Konzepte sowie die enge Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft – darunter Fischer und regionale Produzenten – sorgen dafür, dass Tourismus und Naturschutz auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbunden werden.

Gastgeber mit Herz

Geführt wird das Boutique-Hotel von Melanie Sitter, deren Leidenschaft und persönliche Betreuung jedem Aufenthalt eine besondere Atmosphäre verleihen. Gäste spüren vom ersten Moment an die herzliche Gastfreundschaft und die Liebe zum Detail.

Hotel Green Ocean Zanzibar – Boutique Hotel & Eco Lodge – ein Ort, an dem Natur, Nachhaltigkeit und tropischer Luxus miteinander verschmelzen und jeder Sonnenuntergang zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Weitere Informationen:

www.hotel-sansibar.com

www.greenoceanzanzibar.com

Firmenkontakt

Hotel Green Ocean Zanzibar

Melanie Sitter

Kibigija Jambiani TZ

72108 Zanzibar

+255 657 328 529



http://www.hotel-sansibar.com

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