Hotelbetreibergesellschaft Hotel Investments AG sucht Stadthotels zur Pacht, Übernahme und Expansion

Hotel Investments AG: Hotelbetreibergesellschaft mit aktivem Suchprofil für Hotelpacht und Betreiberübernahmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Hotel Investments AG baut gemeinsam mit ihren verbundenen Hotelbetreibern ihre Marktpräsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus. ( www.hotelbetreiber.com & www.hotel-investments.ch)

Als etablierte Hotelbetreibergesellschaft mit internationaler Ausrichtung verfolgt das Unternehmen eine aktive Wachstumsstrategie und sucht fortlaufend geeignete Hotelimmobilien zur Pacht, Betreiberübernahme oder Übernahme bestehender Mietverträge.

Im Fokus der Hotelbetreibergesellschaft stehen zentrale Innenstadtlagen in wirtschaftlich starken Großstädten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Passende Hotelobjekte werden laufend geprüft und bewertet.

Hotelbetreibergesellschaft mit aktivem Suchprofil für Hotelpacht und Betreiberübernahmen

Die Hotel Investments AG agiert als Hotelinvestor und Hotelbetreibergesellschaft mit einem klar definierten Suchprofil. Gesucht werden insbesondere größere Stadthotels in attraktiven Innenstadtlagen, die zur Pacht, Betreiberübernahme oder Übernahme bestehender Hotelmietverträge zur Verfügung stehen.

Die Hotelbetreibergesellschaft prüft fortlaufend Hotelobjekte in den wichtigsten Metropolregionen des DACH-Raums und setzt dabei auf nachhaltige Standorte mit langfristigem Entwicklungspotenzial.

Hotelbetreibergesellschaft baut Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus

Als wachstumsorientierte Hotelbetreibergesellschaft verfolgt die Hotel Investments AG den konsequenten Ausbau ihres Hotelportfolios in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf den Betrieb, die Entwicklung, die Repositionierung sowie die Expansion von Hotelstandorten spezialisiert.

Dabei konzentriert sich die Hotelbetreibergesellschaft insbesondere auf wirtschaftlich starke Großstädte sowie touristisch attraktive Destinationen mit hoher Nachfrage im Geschäfts- und Freizeitreisesegment.

Hotelbetreibergesellschaft sucht Hotels im 3- bis 4-Sterne-Segment

Im Rahmen ihrer Expansion sucht die Hotelbetreibergesellschaft bevorzugt Hotels im 3- bis 4-Sterne-Segment. Besonders interessant sind betreiberfreie Stadthotels sowie Objekte mit bestehenden Betreiberstrukturen, deren Mietverträge übernommen werden können.

Gesucht werden Hotels:

• Zum Kauf

• Zur Pacht

• Zur Betreiberübernahme

• Zur Übernahme bestehender Mietverträge

Die Hotelbetreibergesellschaft legt besonderen Wert auf zentrale Standorte mit nachhaltiger Wirtschaftlichkeit und langfristigen Entwicklungsperspektiven.

Hotelbetreibergesellschaft fokussiert sich auf Stadthotels ab 100 Zimmern

Die Hotel Investments AG konzentriert sich als Hotelbetreibergesellschaft auf Hotels mit mindestens 100 Zimmern in urbanen Zentren des DACH-Raums.

Zu den wichtigsten Investitionskriterien zählen:

• Zentrale Innenstadtlagen

• Hotels ab 100 Zimmern

• Hohe Auslastung und nachhaltige Rentabilität

• Wirtschaftlich starke Metropolregionen

• Touristisch etablierte Standorte

• Gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung

Mit dieser Strategie stärkt die Hotelbetreibergesellschaft ihre Position als leistungsfähiger Betreiber und langfristiger Partner für Hoteleigentümer, Bauträger und Projektentwickler.

Hotelbetreibergesellschaft für Bauträger, Projektentwickler und Hoteleigentümer

Neben dem Betrieb bestehender Hotels arbeitet die Hotel Investments AG als Hotelbetreibergesellschaft eng mit Bauträgern, Projektentwicklern, Hoteleigentümern und ihren Hotelinvestoren zusammen.

Das Leistungsspektrum umfasst:

• Ankauf betreiberfreier Hotelimmobilien

• Hotelverpachtung an angeschlossene Hotelbetreiber

• Betreiberlösungen für Hotelneubauten

• Expansion des eigenen Hotelportfolios

• Joint-Venture-Modelle mit Investorenpartnern

• Übernahme bestehender Betreiberverträge

• Entwicklung neuer Hotelstandorte

Die Hotelbetreibergesellschaft sucht weiterhin geeignete Hotelobjekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um ihre Expansion konsequent fortzusetzen.

Hotelbetreibergesellschaft sucht Hotelimmobilien in zentralen Innenstadtlagen

Hoteleigentümer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler, die einen erfahrenen Betreiberpartner suchen oder ein Hotel zur Pacht, Betreiberübernahme oder zum Verkauf anbieten möchten, können ihre Objekte direkt der Hotel Investments AG vorstellen.

Passende Hotelimmobilien in zentralen Innenstadtlagen von Großstädten in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden kurzfristig geprüft.

Kontakt zur Hotelbetreibergesellschaft Hotel Investments AG

www.hotelbetreiber.com

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

www.hotelbetreiber.ag

www.hotelinvestor.ag

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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https://www.hotel-investments.ch

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