Hotelbetreiberwechsel mit der Hotel Investments AG

Hotelbetreiberwechsel als Chance für Eigentümer, Bestandshalter, Hotelbetreiber, Bauträger und Projektentwickler – Hotel Investments AG – Hotelinvestoren und Hotelbetreiber in Deutschland, Österreich & Schweiz

Hotel Investments AG begleitet Hotelbetreiberwechsel und schafft Mehrwert für Marktteilnehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz ( www.hotel-investments.ch & www.hotel.group)

Der Hotelbetreiberwechsel entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Instrument für die nachhaltige Optimierung von Hotelimmobilien. Eigentümer, Bestandshalter, Hotelbetreiber, Bauträger und Projektentwickler nutzen die Chancen eines professionell begleiteten Betreiberwechsels, um Erträge zu steigern, Risiken zu minimieren und neue Wachstumspotenziale zu erschließen.

Die Hotel Investments AG unterstützt gemeinsam mit ihren Hotelinvestoren- und Hotelbetreiber-Partnern Marktteilnehmer in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der erfolgreichen Umsetzung von Hotelbetreiberwechseln sowie bei der Identifikation passender Betreiber- und Investitionslösungen.

Vorteile eines Hotelbetreiberwechsels für Eigentümer und Bestandshalter

Für Eigentümer und Bestandshalter von Hotelimmobilien bietet ein Hotelbetreiberwechsel zahlreiche wirtschaftliche und strategische Vorteile. Ein neuer Betreiber kann dazu beitragen, die Auslastung zu steigern, Betriebsergebnisse zu verbessern und die Marktposition des Hotels nachhaltig zu stärken.

Zu den wesentlichen Vorteilen zählen:

• Optimierung der Ertragskraft und Rentabilität der Hotelimmobilie

• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch moderne Betreiberkonzepte

• Reduzierung von Leerstands- und Betriebsrisiken

• Erhöhung des Immobilienwertes durch langfristig leistungsstarke Betreiber

• Zugang zu nationalen und internationalen Hotelmarken

• Professionelle Repositionierung von Hotels in veränderten Marktumfeldern

Insbesondere bei auslaufenden Betreiberverträgen, Restrukturierungen oder geplanten Verkaufsprozessen kann ein Hotelbetreiberwechsel erhebliche Mehrwerte schaffen.

Chancen für Hotelbetreiber durch Hotelbetreiberwechsel

Auch für Hotelbetreiber ergeben sich durch Hotelbetreiberwechsel attraktive Wachstumschancen. Die Übernahme bestehender Hotelstandorte ermöglicht eine schnelle Expansion ohne die Risiken und langen Entwicklungszeiten von Neubauprojekten.

Zu den Vorteilen für Hotelbetreiber gehören:

• Schneller Markteintritt an etablierten Standorten

• Erweiterung des Hotelportfolios

• Nutzung vorhandener Infrastruktur und bestehender Marktpositionen

• Stärkung der Markenpräsenz in attraktiven Destinationen

• Effiziente Expansion mit kalkulierbaren Investitionskosten

• Zugang zu neuen Zielgruppen und Märkten

Die Hotel Investments AG unterstützt ihre Hotelbetreiber-Partner aktiv bei der Identifikation geeigneter Hotelstandorte und Betreiberwechsel-Möglichkeiten.

Vorteile für Bauträger bei der Suche nach Hotelbetreibern

Für Bauträger ist die frühzeitige Einbindung eines geeigneten Hotelbetreibers ein entscheidender Erfolgsfaktor bei der Entwicklung neuer Hotelprojekte. Ein professioneller Hotelbetreiberwechsel oder die Vermittlung eines passenden Betreibers kann die Vermarktung und Finanzierung von Projekten deutlich erleichtern.

Vorteile für Bauträger:

• Erhöhung der Attraktivität und Marktgängigkeit von Hotelprojekten

• Verbesserung der Finanzierungsfähigkeit durch langfristige Betreiberverträge

• Frühzeitige Optimierung von Planung und Betriebskonzept

• Zugang zu renommierten Hotelmarken und Betreibern

• Höhere Investitionssicherheit für Kapitalgeber und Investoren

• Schnellere Vermarktung von Hotelimmobilien

Durch ihr umfangreiches Netzwerk unterstützt die Hotel Investments AG Bauträger bei der Suche nach geeigneten Hotelbetreibern und Investoren.

Mehrwert für Projektentwickler

Projektentwickler profitieren von einem professionellen Hotelbetreiberwechsel oder einer frühzeitigen Betreiberanbindung insbesondere bei der Entwicklung neuer Hotelstandorte und Mixed-Use-Immobilien.

Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

• Optimale Positionierung von Hotelprojekten im Markt

• Frühzeitige Sicherung eines erfahrenen Hotelbetreibers

• Höhere Planungssicherheit während der Entwicklungsphase

• Attraktivere Exit-Möglichkeiten für Investoren und Käufer

• Steigerung des Projektwertes durch etablierte Betreiberkonzepte

• Unterstützung bei der Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Hotelnutzungen

Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld sind erfahrene Betreiber und Investoren ein wesentlicher Faktor für den langfristigen Erfolg von Hotelentwicklungen.

Hotel Investments AG als Partner für Hotelbetreiberwechsel und Hotelimmobilien

Die Hotel Investments AG zählt mit ihren Partnern zu den renommierten Hotelinvestoren und Hotelbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen der Hotelankauf, die Expansion ihrer Hotelbetreiber-Partner sowie die Verwaltung eigener Hotelimmobilien und der Portfolios von Joint-Venture-Partnern.

Durch ihre Marktkenntnis und ihr weitreichendes Netzwerk begleitet die Hotel Investments AG Hotelbetreiberwechsel, Betreibernachfolgen, Hotelankäufe sowie die Vermittlung von Hotelbetreibern für Bestands- und Entwicklungsprojekte.

Hotel Investments AG sucht weitere betreiberfreie Stadthotels

Zur Erweiterung des eigenen Portfolios sowie für ihre Hotelinvestoren- und Hotelbetreiber-Partner sucht die Hotel Investments AG weitere große betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gesucht werden insbesondere:

• Betreiberfreie Stadthotels in zentralen Lagen

• Hotels mit auslaufenden Betreiberverträgen

• Hotelimmobilien mit Optimierungs- oder Entwicklungspotenzial

• Objekte zur Pacht oder zum Kauf

• Übernahmen bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern

• Hotelprojekte von Bauträgern und Projektentwicklern

Angebote von Hoteleigentümern, Bestandshaltern, Bauträgern und Projektentwicklern können direkt an die Hotel Investments AG übermittelt werden. Die Hotel Investments AG prüft Ankäufe für den Eigenbestand sowie passende Opportunitäten für ihre Investoren- und Betreiberpartner.

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG ist ein auf Hotelimmobilien spezialisierter Hotelinvestor und Hotelbetreiber mit Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Gemeinsam mit ihren Partnern investiert das Unternehmen in Hotelobjekte, begleitet Hotelbetreiberwechsel, unterstützt die Expansion von Hotelbetreibern und entwickelt nachhaltige Betreiber- und Investmentlösungen für Eigentümer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Ansprechpartner für Hoteleigentümer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler

Eigentümer von Hotelimmobilien, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler, die einen Hotelbetreiberwechsel planen oder ihre Hotelimmobilie verkaufen, verpachten oder neu positionieren möchten, können ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG übermitteln.

Mit ihrer umfassenden Marktkenntnis und ihrem etablierten Netzwerk bietet die Hotel Investments AG maßgeschneiderte Lösungen für Hotelbetreiberwechsel, Hotelankäufe und Betreibernachfolgen in der DACH-Region.

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

Firmenkontakt

Hotel Investments AG

Holger Ballwanz

Pletschenstrasse 20

3952 Susten

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