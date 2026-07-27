Hotelgäste wollen nicht mehr Technik – sondern besseren Service

Warum digitale Angebote heute über die Gästezufriedenheit entscheiden

Bad Oeynhausen, Juli 2026 – Die Digitalisierung verändert die Hotellerie rasant. Doch welche digitalen Angebote wünschen sich Hotelgäste tatsächlich? Die Antwort fällt überraschend eindeutig aus: Nicht möglichst viele technische Spielereien stehen auf der Wunschliste, sondern digitale Services, die den Aufenthalt einfacher, schneller und komfortabler machen.

„Viele Hoteliers fragen sich, ob sie in künstliche Intelligenz, Serviceroboter oder Sprachassistenten investieren müssen. Unsere Erfahrung zeigt: Gäste erwarten vor allem Lösungen, die ihnen Zeit sparen und gleichzeitig den persönlichen Service verbessern“, erklärt Bernd Strunk, Geschäftsführer von GENESYS – die kreativen Köpfe.

Aktuelle Branchenstudien bestätigen diese Einschätzung. Besonders häufig nennen Gäste folgende digitale Angebote als besonders wichtig:

1. Online-Check-in und schneller Check-outLange Wartezeiten an der Rezeption gehören zu den größten Ärgernissen vieler Reisender. Digitale Check-in- und Check-out-Lösungen ermöglichen eine entspannte An- und Abreise und schaffen gleichzeitig mehr Zeit für die persönliche Begrüßung durch das Hotelteam.

2. Digitale Gästemappe statt PapierordnerInformationen zu Frühstückszeiten, Restaurant, Wellness, Ausflugstipps oder Veranstaltungen möchten viele Gäste bequem auf ihrem Smartphone abrufen. Moderne Gäste-Apps oder digitale Gästemappen bieten diese Informationen jederzeit aktuell und eröffnen gleichzeitig Möglichkeiten für den Verkauf zusätzlicher Leistungen.

3. High-Speed-WLAN als SelbstverständlichkeitFür viele Reisende ist schnelles und stabiles WLAN längst wichtiger als manche klassische Hotelausstattung. Geschäftsreisende, Familien und Urlaubsgäste erwarten heute eine zuverlässige Internetverbindung im gesamten Hotel – ohne komplizierte Anmeldungen oder zusätzliche Gebühren.

4. Einfaches digitales BezahlenKontaktloses Bezahlen per Karte oder Smartphone gehört inzwischen zum Alltag. Gäste wünschen sich einen unkomplizierten und schnellen Bezahlvorgang – unabhängig davon, ob an der Rezeption, im Restaurant oder an der Hotelbar.

5. Digitale Kommunikation vor, während und nach dem AufenthaltOb Buchungsbestätigung, Informationen zur Anreise, Restaurantreservierung oder Hinweise auf Veranstaltungen – Gäste möchten relevante Informationen genau dann erhalten, wenn sie sie benötigen. Eine gut organisierte digitale Kommunikation verbessert nicht nur den Service, sondern reduziert gleichzeitig Rückfragen an der Rezeption.

Digitalisierung ersetzt keine GastfreundschaftNach Einschätzung von GENESYS liegt der größte Fehler vieler Betriebe darin, Digitalisierung und persönlichen Service als Gegensätze zu betrachten.

„Digitale Lösungen sollen Mitarbeitende nicht ersetzen, sondern entlasten. Wenn Routineaufgaben automatisiert werden, bleibt mehr Zeit für das, was Gäste wirklich begeistert: persönliche Aufmerksamkeit, ehrliche Gastfreundschaft und individuelle Empfehlungen“, betont Bernd Strunk.

Gerade familiengeführte Hotels könnten diese Entwicklung besonders erfolgreich nutzen. Während digitale Prozesse für Komfort und Effizienz sorgen, bleiben Herzlichkeit, regionale Verbundenheit und persönliche Betreuung die entscheidenden Faktoren für eine hohe Gästezufriedenheit.

Über GENESYS – die kreativen KöpfeGENESYS berät bundesweit inhabergeführte Hotels und Gastronomiebetriebe in den Bereichen Betriebswirtschaft, Marketing, Digitalisierung, Mitarbeiterentwicklung und Unternehmensstrategie. Ziel ist es, Betriebe wirtschaftlich erfolgreicher zu machen und sie nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.

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