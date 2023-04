Hotelinvestoren: REBA IMMOBILIEN AG

Hotelinvestoren für Hotels: REBA IMMOBILIEN AG: Vermittlung von Hotelinvestoren für Hotels, Hotelimmobilien, Hotelbaugrundstücke, Hotelbauprojekte und Projektentwicklungen für Hotels.

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland agiert im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG und ihrem angeschlossenen Schweizer Hotelfonds als Hotelinvestor für Hotels und Hotelimmobilien am internationalen Hotelimmobilienmarkt.

Die REBA IMMOBILIEN AG kauft als Hotelinvestor Hotels und Hotelimmobilien für den Eigenbestand, im Joint Venture mit der Hotel Investments AG sowie für vorgemerkte Kunden und betreute Mandanten. Zudem unterstützt die REBA IMMOBILIEN AG Hotelinvestoren-Partner als Hotelmakler beim Off Market Kauf und Verkauf von Hotelimmobilien, Hotelbaugrundstücken, Hotelbauprojekten und Projektentwicklungen für Hotels.

Als erfahrener Hotelinvestor und Hotelmakler unterstützt die REBA IMMOBILIEN AG Hotelverkäufer dabei, geeignete Hotelinvestoren für ihre Hotelimmobilie zu finden. Ob Hotelankauf oder Hotelverkauf: Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, Hotels für Hotelinvestoren zu vermitteln.

Bei der Suche nach Hotelinvestoren ist die REBA IMMOBILIEN AG der ideale Partner. Mit langjähriger Erfahrung und einem umfangreichen Netzwerk von Investoren im Hotelbereich verfügt das Unternehmen über beste Kontakte und ein breites Know-how.

Als erfahrener Hotelinvestor ist die REBA IMMOBILIEN AG in der Lage, die Interessen von Hotelverkäufern und Hotelinvestoren optimal zu verknüpfen. So kann das Unternehmen Hotelverkäufern eine erfolgreiche Vermittlung von Hotelinvestoren garantieren.

Die REBA IMMOBILIEN AG ist nicht nur selbst als Hotelinvestor tätig, sondern vermittelt auch andere Hotelinvestoren an Hotelverkäufer. Dabei profitieren Hotelverkäufer von der breiten Expertise und dem umfangreichen persönlichen Netzwerk des Unternehmens.

Weitere Informationen:

www.hotelinvestor.ag

www.hotel-investments.ch

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Off Market Immobilien: Gewerbemakler, Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler & Hotelmakler für Off Market Immobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin, Bad Sooden-Allendorf bei Kassel und Repräsentanten in Düsseldorf, Leipzig, und München in Deutschland sowie Hevíz am Balaton, Region Plattensee in Ungarn ist international als Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler für Neubau sowie als Investmentmakler, Immobilienmakler, Fachmakler und Hotelmakler für Off Market Immobilien (Gewerbeimmobilien: Anlageimmobilien, Betreiberimmobilien, Hotels, und Wohnanlagen) tätig.

Die REBA IMMOBILIEN AG ist im Gewerbeimmobilienbereich auf Off Market Immobilien spezialisiert (Off Market Deals: Off Market Immobilien Investments und Off Market Immobilien Transaktionen ohne öffentliche Bieterverfahren) und primär in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz aktiv.

Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt ihren Kunden:

– Off Market Immobilien & Portfolios

– Bürogebäude

– Hotels & Hotelbaugrundstücke

– Wohnanlagen & Mehrfamilienhäuser

– Mikroapartmentanlagen & Studentenwohnheime

– Handelsimmobilien, EKZ-Immobilien & Shopping Center: Fachmarktzentren, SB-Warenhäuser, Einkaufszentren, Supermärkte, Nahversorgungszentren, Lebensmittel-Discounter, Baumärkte, Gartenmärkte

– Seniorenheime, Pflegeheime & Seniorenresidenzen

– Krankenhäuser, Kliniken & Ärztehäuser

– Logistikimmobilien & Parkhäuser

– Campingplätze & Ferienanlagen

– Grundstücke (z.B. für Hotelneubau, Studentisches Wohnen, Geschosswohnungsbau)

– Neubauprojekte

Die REBA IMMOBILIEN AG ist auch als Bauträger und Projektentwickler tätig und bietet einen umfassenden Service für Bausanierungen (Sanierungen & Renovierungen) an. Spezialgebiet: Hotelmodernisierungen & Hotelsanierungen

Weitere Informationen: https://www.reba-immobilien.ch

