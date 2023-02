Human Factors Konferenz 2023 in Hamburg

Am 22. Juni findet in Hamburg die Human Factors Konferenz 2023 statt. Die Anmeldung zur Konferenz ist ab sofort möglich.

Besonders in der Schifffahrt gewinnen Human Factors zunehmend an Bedeutung. Human Factors steht für soziale, psychische und kognitive Einflussfaktoren, die zwischen technischen und menschlichen Systembestandteilen wirken. Der Mensch stellt statistisch gesehen die größte Quelle für unvorhergesehene Fehler und Störungen dar. Zugleich ist er in der Lage, Zwischenfälle abzufangen und Fehler auszugleichen. Die Human Factors Konferenz 2023 widmet sich immer komplexer werdenden Maschinen und Schiffen, dem Faktor Mensch – und der Frage, wie dieser zukünftig die wachsende Zahl an Daten, Einflüssen und Informationen besser verarbeiten kann.

Unfallforscher gehen davon aus, dass mit zunehmender Komplexität in der Schifffahrt Menschen immer weniger in der Lage sein werden, die volle Kontrolle über die Technik und die Anforderungen zu behalten. Neben der Informations- und Datenflut, mit der der Mensch sich auseinandersetzen muss, nimmt auch die Überforderung der Verantwortlichen stetig zu. Hinzu kommen weitere Einflüsse wie sich verändernde klimatische Bedingungen, die unübersichtlich werdende Verkehrslage sowie die zunehmende Digitalisierung , die auf die menschliche Psyche überfordernd wirken. In der Human Factors Konferenz 2023 werden die Zusammenhänge zwischen Mensch und Umwelt, die Interaktion zwischen Mensch und Maschine sowie die psychischen und umgebungsbedingten Einflüsse genauer beleuchtet. Ziel der Konferenz ist es, die Entscheidungsträger in der Schifffahrt für die kommenden Herausforderungen zu sensibilisieren und zu informieren, um die Kontrolle über die Technik und die Sicherheit in der Schifffahrt zu erhöhen.

Die Human Factors Konferenz 2023 findet am 22. Juni 2023 am Veranstaltungsort DESIGN OFFICES, Sachsenstraße 20 in 20097 Hamburg statt. Das Programm, das sich aus zahlreichen Vorträgen zwischen 9.00 Uhr und 18.00 Uhr zusammensetzt, ist bereits online auf der Webseite der Human Factors Konferenz abrufbar. Die Teilnahmegebühr beträgt 490 Euro (zzgl. MwSt.) pro Person. Für Studierende gibt es ein ermäßigtes Ticket für 150 Euro (zzgl. MwSt.).

Die Anmeldung zur Human Factors Konferenz ist ab sofort unter https://www.schiffundhafen.de/veranstaltungen/detail/humanfactors.html möglich.

Das ZHFH Zentrum Human Factors Hamburg begreift sich als Motor und Multiplikator für den interdisziplinären Austausch sicherheitskritischer Arbeitsfelder, insbesondere der Schiff- und Luftfahrt, sowie des Gesundheitswesens. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, Abläufe und Strukturen soziotechnischer Systeme und die dabei zum Tragen kommenden psychischen und mentalen Vorgänge zu erforschen und sicherer zu machen. Die Schnittstelle Mensch- Maschine steht dabei im Zentrum des Interesses.

