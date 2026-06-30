Humor in der Kommunikation

Warum ein „Dings“ manchmal mehr sagt als tausend Fachbegriffe

In der professionellen Kommunikation wird oft nach Präzision gesucht. Botschaften sollen klar, eindeutig und möglichst wirkungsvoll sein. Präsentationen werden geschliffen, Leitbilder verdichtet, Strategien in exakte Begriffe gegossen. Und doch zeigt der Alltag immer wieder: Kommunikation funktioniert nicht nur über perfekte Wörter, sondern über gemeinsame Bilder, Zwischentöne und situatives Verstehen. Manchmal genügt ein einfaches „Dings“, und alle wissen, was gemeint ist.

Gerade darin liegt eine spannende Lektion für Führung, Zusammenarbeit und Auftrittskompetenz. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug zur Informationsübermittlung. Sie ist ein soziales Bindemittel. Sie schafft Nähe, Orientierung und manchmal auch Entlastung. Wenn jemand sagt: „Reich mir mal das Dings“, ist das grammatikalisch betrachtet unpräzise. Kommunikativ betrachtet kann es aber erstaunlich effizient sein. Der Kontext, die Beziehung und die gemeinsame Situation liefern den Rest.

Hier kommt Humor ins Spiel. Humor macht sichtbar, was im Alltag ohnehin geschieht. Er legt den Finger auf kleine Absurditäten, ohne zu verletzen. Er zeigt, dass Menschen keine Maschinen sind, sondern fühlende, denkende und manchmal auch improvisierende Wesen. Stefan Häseli, Referent und Keynote-Speaker, nutzt Humor deshalb nicht als billigen Gag, sondern als Türöffner. Humor schafft Aufmerksamkeit, baut Distanz ab und macht komplexe Themen zugänglich.

In der Kommunikation sind kleine Wörter oft die grossen Helden. Das Wörtchen „also“ etwa kann ein Gespräch eröffnen, eine Denkpause kaschieren oder einen Themenwechsel einleiten. „Ja“ wiederum ist längst nicht immer nur Zustimmung. Es kann Bestätigung sein, Verstärkung, Ironie oder ein dezenter Hinweis auf Hierarchie. Wer Kommunikation wirklich verstehen will, hört deshalb nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf Funktion, Tonfall und Situation.

Für Unternehmen, Teams und Führungskräfte ist das zentral. Denn Missverständnisse entstehen selten nur deshalb, weil Informationen fehlen. Sie entstehen, weil Menschen Wörter unterschiedlich gewichten, Zwischentöne überhören oder den Kontext falsch deuten. Ein Referent, der über Kommunikation spricht, sollte deshalb nicht nur Modelle erklären, sondern Alltagssprache ernst nehmen. Genau dort zeigt sich, wie Menschen wirklich miteinander umgehen.

Humor hilft dabei, diese Mechanismen sichtbar zu machen. Wenn man gemeinsam über ein „Eis-Dings“, ein „Also…“ oder ein vieldeutiges „Ja“ lachen kann, entsteht ein Moment der Erkenntnis. Die Teilnehmenden fühlen sich nicht belehrt, sondern ertappt. Und genau das ist oft wirkungsvoller als jede theoretische Definition. Humor öffnet einen Raum, in dem Lernen leichter fällt.

Ein professioneller Referent verbindet deshalb Fachlichkeit mit Beobachtungsgabe. Er zeigt nicht nur, was Kommunikation idealerweise sein sollte, sondern wie sie im echten Leben tatsächlich stattfindet: im Büro, im Kundengespräch, in der Sitzung, am Telefon, im Konflikt oder beim Small Talk am Sommerapéro. Dort entscheidet sich, ob Menschen einander verstehen, ob Vertrauen entsteht und ob Botschaften ankommen.

Das scheinbar kleine Wort „Dings“ steht damit für etwas Grösseres. Es erinnert daran, dass Kommunikation immer auch Beziehung ist. Wir verstehen einander nicht nur, weil jedes Wort perfekt gewählt ist, sondern weil wir Kontext teilen, Gesten lesen, Tonlagen deuten und bereit sind, Lücken zu füllen. Diese Fähigkeit ist zutiefst menschlich.

Gute Kommunikation braucht deshalb nicht nur Klarheit, sondern auch Leichtigkeit. Sie braucht Struktur, aber ebenso Menschlichkeit. Und sie braucht Humor, weil Humor uns erlaubt, über uns selbst zu schmunzeln, ohne das Wesentliche aus den Augen zu verlieren. Vielleicht ist gerade das der Grund, weshalb ein Referent mit Humor oft nachhaltiger wirkt als eine noch so perfekte Folie.

Am Ende zeigt der Alltag: Wir brauchen nicht immer dreissigbuchstabige Fachbegriffe, um verstanden zu werden. Manchmal reichen ein Blick, ein Tonfall und ein freundliches „Ja, also… dieses Dings halt“. Wer daraus etwas über Kommunikation lernt, hat mehr verstanden als nur ein Wort. Er hat verstanden, wie Menschen wirklich ticken.

Vortragsredner, Keynote Speaker

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