HVR®280: Hochspannungssteckverbinder für Elektromobilitätsanwendungen

Bis zu 310 A / 1200 V – reduzierte Systemkomplexität und montageoptimiertes Design

Fridolfing, 21. Mai 2026 – Rosenberger stellt mit dem HVR®280 einen Hochspannungssteckverbinder für moderne E-Mobility-Plattformen vor. Die Serie kombiniert hohe Leistungsfähigkeit mit einem vereinfachten Steckverbinderkonzept und unterstützt Arbeitsspannungen bis 1.200 V DC sowie Stromtragfähigkeiten von bis zu 310 A bei 85 °C.

Typische Einsatzbereiche sind Batteriepacks, Inverter, Power Distribution Units (PDU) sowie Antriebseinheiten in Hybrid-, Plug-in-Hybrid-, Batterie- und Brennstoffzellenfahrzeugen.

Im Mittelpunkt der Entwicklung stand die Reduktion von Systemkomplexität bei gleichzeitig steigenden Leistungsanforderungen. Die reduzierte Anzahl an Einzelkomponenten vereinfacht Aufbau und Integration, während das Design gezielt auf automatisierte Fertigungsprozesse ausgelegt ist. Dadurch lassen sich Montagezeiten verkürzen und Prozesssicherheit erhöhen – ein entscheidender Faktor für OEMs und Kabelkonfektionäre.

Optimiert für Integration und Fertigung

Das montageoptimierte Design unterstützt Kabelquerschnitte von 35 mm², 50 mm² und 70 mm² für Kupfer- und Aluminiumleiter. Gerade und rechtwinklige Kabelsteckverbinder lassen sich mit demselben Header kombinieren und ermöglichen eine flexible Integration bei reduziertem Bauraum, Gewicht und Materialeinsatz. Gleichzeitig erleichtert die Auslegung für automatisierte Kabelbaumfertigung die Integration in bestehende Produktionslinien.

Ein Verriegelungsmechanismus mit Hebel und CPA sorgt für eine sichere Steckverbindung, HVIL (High Voltage Interlock) ist optional verfügbar. Der Steckverbinder ist RoHS-konform und wird nach dem „Local-for-Local“-Prinzip gefertigt.

Ausgelegt für hohe Leistungsanforderungen

Mit einer Arbeitsspannung von bis zu 1.200 V DC und einer Stromtragfähigkeit von 310 A bei 85 °C ist der HVR®280 für aktuelle und zukünftige Fahrzeuggenerationen ausgelegt. Zusätzlich ermöglicht das System eine Kurzzeit-Stromtragfähigkeit von bis zu 653 A für 100 Sekunden.

Die Serie erfüllt die Vibrationsklasse V2 gemäß DIN/TS 70214:2025-11 PG 17 sowie das Temperaturprofil nach DIN EN IEC 60068-2-14 (VDE 0468-2-14) und ist damit auch für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen qualifiziert.

„Der HVR®280 adressiert die wachsenden Anforderungen der Elektromobilität konsequent. Durch die reduzierte Systemkomplexität und die Auslegung für automatisierte Fertigungsprozesse lassen sich Produktionsabläufe effizienter gestalten. Gleichzeitig erfüllt die Lösung die relevanten Anforderungen globaler OEMs und bietet unseren Kunden damit einen klaren Mehrwert“, sagt Günther Höfelmeier, Global Director Product Management E-Mobility bei Rosenberger.

Die HVR®280-Serie umfasst gerade und rechtwinklige Kabelsteckverbinder sowie passende Header-Varianten, optional auch mit Durchführungsdesign für Stromschienen. Alle Varianten sind untereinander kompatibel und für automatisierte Fertigungsprozesse ausgelegt.

Weitere Informationen unter: https://www.rosenberger.com/de/produkt/hvr280/