Hydrofast bringt moderne Auftisch-RO-Wasserfiltersysteme in europäische Haushalte

Passend zur diesjährigen internationalen Fußballsaison

Während die Temperaturen in Europa steigen und sich Familien auf lange Abende mit dem diesjährigen großen internationalen Fußballturnier vorbereiten, stehen viele Haushalte erneut vor denselben Herausforderungen: ausreichend gekühlte Getränke für Gäste bereithalten, schwere Wasserflaschen vermeiden und während langer Zusammenkünfte zuhause jederzeit sauberes und komfortables Trinkwasser zur Verfügung haben.

Da immer mehr Verbraucher nach nachhaltigen Trinklösungen, Wassersprudlern und Auftisch-RO-Wasserfiltern suchen, engagiert sich Hydrofast dafür, moderne Haushaltslösungen für ein gesünderes und komfortableres Trinkerlebnis während der sommerlichen Unterhaltungssaison anzubieten.

Das wachsende Sortiment smarter Trinkwasserlösungen von Hydrofast unterstützt moderne europäische Lebensstile mit fortschrittlicher Filtration, Kühlfunktion, Sprudelwasser-Technologie und portablen Getränkelösungen – und hilft Familien gleichzeitig dabei, ihre Abhängigkeit von Flaschengetränken zu reduzieren.

Hydrofast C300 Tisch-RO-Wasserfilter: Die ultimative 4-in-1-Wasserlösung für Fußballabende zuhause

Im Mittelpunkt der Sommer-Produktlinie steht der Hydrofast C300 Tisch-RO-Wasserfilter, ein kompaktes System, das gereinigtes Wasser, Heißwasser, Kaltwasser und Sprudelwasser in einem einzigen Gerät vereint. Speziell entwickelt für moderne Küchen und Wohnungen, löst der C300 eines der größten Sommerprobleme: den konstanten Bedarf an gekühlten Getränken bei Fußballabenden und Familientreffen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wasserfiltersystemen für zuhause bietet der Hydrofast C300 schnelle Kühlung kombiniert mit einer integrierten Sprudelwasserfunktion. So können Nutzer ihren Gästen sofort erfrischende Getränke servieren, ohne Kühlschränke mit Flaschen zu füllen. Gleichzeitig spart das Gerät wertvollen Platz in der Küche, da mehrere Funktionen in einem kompakten Wasseraufbereitungssystem vereint werden.

Das fortschrittliche Umkehrosmose-System des C300 verfügt über einen 6-stufigen Filtrationsprozess inklusive UV-Sterilisationstechnologie. Dadurch wird die Trinkwasserqualität verbessert und Verunreinigungen reduziert, die häufig mit Leitungswasser in städtischen Gebieten verbunden sind. Zusätzlich reichert das Mineralisierungssystem das Wasser mit Kalzium, Magnesium, Natrium und Kalium an und sorgt so für einen weicheren Geschmack – ideal für Kaffee, Tee und die tägliche Flüssigkeitsversorgung.

Für späte Fußballabende oder frühe Spiele am Morgen arbeitet die kompressorlose Halbleiter-Kühltechnologie besonders leise. Nutzer können zuhause jederzeit frisch gekühltes Sprudelwasser genießen, ohne schlafende Familienmitglieder zu stören – ideal für den durchgehenden Einsatz während der sommerlichen Unterhaltungssaison.

Hydrofast W100: Sauberes Sofort-Heißwasser ohne Kalkprobleme

Eine weitere praktische Ergänzung der Hydrofast-Produktlinie ist der Hydrofast W100 Haushalts-RO-Tischwasserfilter – ideal für Familien, die während langer Fußballabende und im Alltag zuverlässiges und sauberes Heißwasser benötigen.

Herkömmliche Heißwasserspender und Wasserkocher entwickeln durch hartes Wasser schnell Kalkablagerungen. Diese beschädigen Geräte, verkürzen deren Lebensdauer und beeinträchtigen den Geschmack von Tee, Kaffee und warmen Getränken während langer Spielabende – ein häufiges Problem bei stundenlangen Fußballübertragungen.

Der Hydrofast W100 beseitigt Kalkprobleme direkt an der Quelle durch leistungsstarke RO-Filtration und liefert konstant reines Heißwasser, das den Geschmack von Kaffee, Tee und warmen Getränken während Verlängerungen oder Elfmeterschießen verbessert. Dank der Soforterhitzungsfunktion müssen Fans zwischen Spielen oder in spannenden Spielmomenten nie lange auf ein warmes Getränk warten.

Der W100 eignet sich zudem für Babynahrung und den täglichen Gebrauch in der Küche und erfüllt die steigende Nachfrage nach smarten Wasseraufbereitungssystemen für europäische Wohnungen und moderne Familienhaushalte.

Hydrofast PO-100 Tragbare Kaffeemaschine: Soziale Momente überall genießen

Hydrofast erweitert sein Angebot außerdem über die Wasserfiltration hinaus mit der tragbaren Kaffeelösung Hydrofast PO-100 Tragbare Kaffeemaschine. Ob in der Halbzeitpause, auf dem Balkon, bei Roadtrips oder entspannten Fußballabenden mit Freunden – die kompakte Kaffeemaschine sorgt überall für zusätzlichen Komfort und Atmosphäre.

Dank des portablen Designs können Nutzer nahezu überall frischen Kaffee genießen und so ein entspannteres und hochwertigeres Home-Entertainment-Erlebnis schaffen.

Während die diesjährige internationale Fußballsaison Menschen in ganz Europa zusammenbringt, möchte Hydrofast Haushalten dabei helfen, ihre Trinkgewohnheiten, Gastfreundschaft und alltäglichen Momente zuhause aufzuwerten.

Weitere Informationen zu den Produkten von Hydrofast finden Sie unter: https://eu.hydrofast.com

Über Hydrofast:

Hydrofast begann mit smarten Wasseraufbereitungssystemen, erkannte jedoch schnell, dass moderne Haushalte Geräte verdienen, die durchdachtes Design, Nachhaltigkeit und Alltagstauglichkeit miteinander verbinden.

Hydrofast steht für einen Lebensstil, der auf Fürsorge und Wohlbefinden ausgerichtet ist. Von sicherer Trinkwasserversorgung bis hin zu umweltbewussten Haushaltslösungen vereinfachen unsere Produkte den Alltag und fördern gleichzeitig Gesundheit, Komfort und Nachhaltigkeit.

Jedes Produkt wird mit dem Ziel entwickelt, tägliche Routinen für die ganze Familie sicherer, smarter und angenehmer zu gestalten.

Kontakt

Hydrofast / VICKY LTD

Sharon Pang

110 16th Street, Suite 1460

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