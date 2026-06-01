Hyland und Microsoft bringen die Content Innovation Cloud auf Microsoft Azure

Neue strategische Partnerschaft soll die nächste Phase der Unternehmenstransformation ermöglichen – mit KI-fähigen Inhalten, globaler Reichweite und agentischen Prozessen

KISSIMMEE, Florida / BERLIN, 1. Juni 2026 – Hyland, ein weltweit führender Anbieter für Enterprise Content Management (ECM), Content Intelligence und KI-gestützte Unternehmensprozesse, gibt eine strategische Partnerschaft mit Microsoft bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird die Hyland Content Innovation Cloud™ künftig auf Microsoft Azure bereitgestellt. Die Partnerschaft ermöglicht es Hyland, Kunden in unterschiedlichen Regionen und Cloud-Umgebungen zu unterstützen und seine Enterprise-Content-Plattform mit integrierter Governance mit dem Microsoft-Azure-Ökosystem zu verbinden. Außerdem unterstreicht sie Hylands Engagement, Kunden Flexibilität, Optionen für Datenresidenz und geografische Reichweite zu bieten und zugleich die nächste Phase der KI-gestützten Unternehmenstransformation zu unterstützen.

Während Unternehmen den Schritt von KI-Experimenten hin zur praktischen Umsetzung vollziehen, sind nicht mehr die KI-Modelle der limitierende Faktor. Entscheidend ist vielmehr, ob sie auf vertrauenswürdige, Governance-konforme und kontextreiche Unternehmensinhalte gestützt werden können. Gemeinsam ermöglichen Hyland und Microsoft ihren Kunden, unstrukturierte Inhalte für KI-Anwendungen nutzbar zu machen und diese Intelligenz direkt in Workflows einzubetten, die zu konkreten Geschäftsergebnissen beitragen.

Gemeinsames Go-to-Market und Co-Selling sollen den Einsatz von Enterprise AI beschleunigen

Im Rahmen ihrer strategischen Partnerschaft starten Hyland und Microsoft eine gemeinsame Go-to-Market- und Co-Selling-Initiative. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, neue Geschäftsmöglichkeiten schneller zu erschließen, die Kundenreichweite zu erweitern und das Umsatzwachstum durch eine koordinierte Vertriebsabwicklung voranzutreiben. So können sich beide Unternehmen auf relevante Anwendungsfälle ausrichten, insbesondere in daten- und dokumentenintensiven, stark regulierten Branchen. In diesen hängt die Einführung von KI von starker Governance sowie von Compliance- und Datenresidenz-Fähigkeiten ab.

Wenn KI auf vertrauenswürdigen Unternehmensinhalten mit integrierter Governance basiert, können Kunden isolierte Pilotprojekte hinter sich lassen und KI produktiv in größerem Maßstab einsetzen. So lassen sich operative Entscheidungen besser unterstützen und Prozesse schneller, präziser und nachvollziehbarer gestalten. Gleichzeitig können Unternehmen Content-getriebene Workflows umfassend modernisieren – insbesondere in Branchen, in denen Governance, Sicherheit und Compliance entscheidend sind, etwa im Gesundheitswesen, in der Versicherungswirtschaft, bei Finanzdienstleistungen, im Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung.

Microsoft Marketplace vereinfacht Beschaffung und Skalierung

Die Verfügbarkeit über den Microsoft Marketplace ermöglicht es Unternehmen bestehende Microsoft-Cloud-Commitments zu nutzen, den Einkauf und die Bereitstellung zu optimieren und die Nutzung über einen vertrauten Marktplatz zu skalieren. Durch die Vereinfachung des Beschaffungsprozesses und die Anbindung an bestehende Azure-Einkaufsprozesse vereinfacht die Partnerschaft die Einführung von Enterprise AI und ermöglicht einen schnelleren geschäftlichen Nutzen.

Mehr Flexibilität und globale Reichweite durch Multicloud-Strategie

Die Partnerschaft mit Microsoft ergänzt Hylands breitere Cloud-Ökosystemstrategie. Kunden können dadurch Hyland-Lösungen auf der Cloud-Infrastruktur betreiben, die am besten zu ihren regulatorischen, geografischen und operativen Anforderungen passt. Dank der globalen Präsenz von Azure können Hyland-Kunden über Regionen hinweg sicher skalieren und zugleich die Performance, Datensouveränität und Compliance-Anforderungen stark regulierter Branchen berücksichtigen.

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„Während Unternehmen KI zunehmend produktiv und skalierbar einsetzen, steigt der Bedarf an einer vertrauenswürdigen und Governance-konformen Content-Grundlage, die überall dort verfügbar ist, wo Unternehmen tätig sind“, sagt Tim McIntire, Chief Technology Officer bei Hyland. „Durch die Verbindung der Content Innovation Cloud mit dem Microsoft-Azure-Ökosystem erhalten Kunden die Möglichkeit, Inhalte mit integrierter Governance in konkrete Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen umzuwandeln und agentengestützte Workflows in großem Maßstab umzusetzen – mit vollem Vertrauen in ihre Daten.“

„Microsoft Azure bietet die Cloud- und KI-Grundlage, die Unternehmen benötigen, um Innovationen skalierbar umzusetzen. Hyland bringt umfassende Expertise in der Verwaltung und Governance jener Inhalte ein, die für geschäftskritische Prozesse entscheidend sind“, sagt Carlton Dossman, Corporate Vice President of US Commercial Industries bei Microsoft. „Gemeinsam ermöglichen wir Kunden, KI direkt in ihre Workflows einzubetten, die Einführung durch unsere gemeinsame Go-to-Market-Zusammenarbeit zu beschleunigen und die Vorteile agentengestützter Automatisierung unternehmensweit schnell, vertrauenswürdig und kontrolliert zu nutzen.“

„Unsere Kunden befinden sich an unterschiedlichen Punkten ihrer Cloud- und KI-Entwicklung. Diese Partnerschaft stellt sicher, dass Hyland sie dort unterstützen kann, wo sie heute stehen, und sie zugleich auf eine gemeinsame Zukunft mit intelligenten, agentengestützten Arbeitsprozessen vorbereitet“, ergänzt McIntire.

Über Hyland

Hyland ist Vorreiter der Content Innovation Cloud™ und bietet Unternehmen umfassende Enterprise Intelligence durch Lösungen, die handlungsrelevante Erkenntnisse erschließen und Automatisierung vorantreiben. Weltweit vertrauen Tausende Organisationen auf Hyland, darunter zahlreiche Fortune-100-Unternehmen. Die Lösungen von Hyland bilden die Grundlage für ein vernetztes, agentisches Unternehmen, in dem Teams die Möglichkeiten von KI nutzen, um ihre Arbeitsweise und die Interaktion mit Kunden, Partnern und weiteren Zielgruppen neu zu definieren.

Für weitere Informationen über Hyland besuchen Sie bitte Hyland.com.

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