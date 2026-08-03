HYROX-Training in Berlin: CrossFit Icke informiert über das Wettkampfformat und das Trainingsangebot

Berlin – Das Fitness-Wettkampfformat HYROX gewinnt seit einigen Jahren international an Bekanntheit und verbindet Laufeinheiten mit funktionellen Übungen in einem standardisierten Ablauf. CrossFit Icke in Berlin-Schöneberg bietet hierfür ein spezielles Trainingsprogramm an, das sich an Personen mit unterschiedlichen Trainingsständen richtet.

Ein HYROX-Wettkampf besteht aus acht Laufeinheiten über jeweils einen Kilometer, die mit acht funktionellen Stationen kombiniert werden. Dazu gehören unter anderem SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rudern, Farmers Carry, Sandbag Lunges und Wall Balls. Da der Ablauf bei allen offiziellen Veranstaltungen identisch ist, können Teilnehmende ihre Leistungen bei verschiedenen Events vergleichen.

Das Trainingsangebot von CrossFit Icke orientiert sich an diesem Wettkampfformat. Nach Angaben des Studios werden sowohl Laufeinheiten als auch die einzelnen Stationen im Training kombiniert. Das Angebot richtet sich an Anfänger ebenso wie an erfahrene Sportler. Übungen können entsprechend des individuellen Leistungsstands angepasst werden.

Neben der Vorbereitung auf HYROX-Wettkämpfe eignet sich das Training auch für Personen, die ihre allgemeine Fitness sowie Kraft- und Ausdauerfähigkeiten entwickeln möchten. Ergänzend stehen Informationen zu Kurszeiten, Probetraining und Mitgliedschaften auf der Website zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.crossfiticke.com/hyrox-berlin/

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CrossFit Icke Berlin

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