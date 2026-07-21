IBC 2026: Sonnet stellt Thunderbolt 5-Lösungen vor

Lake Forest, Kalifornien, im Juli 2026 – Auf der IBC präsentiert Sonnet am Stand 7.D19 sein bislang umfangreichstes Sortiment an Thunderbolt-5-Produkten, darunter verschiedene Docks, PCIe-Erweiterungssysteme sowie Lösungen für den Rack-Einbau von Apple Mac mini und Mac Studio. Messebesucher können zudem einen ersten Blick auf künftige Produkte werfen, darunter ein PCIe 4.0-Kartenerweiterungssystem mit mehreren Steckplätzen und ein Multi-SSD-Speichergerät mit 6.000 MB/s.

Dual-Port-25-Gigabit-Ethernet-Thunderbolt-5-Adapter

Sonnet zeigt auf der IBC denTwin25G T5 Thunderbolt 5-Adapter, eine kostengünstige und leistungsstarke Möglichkeit, Thunderbolt- und USB4-Computer mit 25-GbE-Glasfaserverbindungen auszustatten. Der Adapter wurde für professionelle Anwender entwickelt, die mit gemeinsam genutzten Speichersystemen, Medienservern und Hochgeschwindigkeits-Netzwerkinfrastrukturen arbeiten. Computer ohne interne PCIe-Steckplätze lassen sich damit einfach an 25-GbE-fähige Netzwerke und Speichersysteme anschließen. Der Twin25G T5-Adapter wird über separat erhältliche LC-Glasfaserkabel angeschlossen und enthält zwei 25GBASE-SR-SFP28-Transceiver, die eine 25-Gb-Ethernet-Verbindung über Entfernungen von bis zu 100 Metern ermöglichen.

10-Gigabit-Ethernet-Thunderbolt-5-Adapter mit Bus-Power

Auf der IBC2026 stellt Sonnet erstmals den Solo10G T5 Thunderbolt 5-Adapter vor, den branchenweit ersten 10-Gb-Ethernet-Thunderbolt-5-Adapter mit Bus-Power. Mit einem Stromverbrauch von lediglich 7,5 Watt ermöglicht der Solo10G T5 Thunderbolt-5-Computern den Anschluss an professionelle 10-Gb-Ethernet-Netzwerke mit voller Geschwindigkeit über standardmäßige Cat-6- oder Cat-6A-Kupferkabel. Er bietet umfassende Kompatibilität mit Thunderbolt 4-, USB4- und Thunderbolt 3-Computern und sorgt für zuverlässige, leistungsstarke Netzwerkverbindungen bei der Übertragung großer Dateien, bei der Nutzung von gemeinsam genutztem Speicher, in professionellen Video-Workflows und bei anderen bandbreitenintensiven Anwendungen.

Thunderbolt 5-Dockingstationen

Messebesucher können zwei neue Thunderbolt 5-Dockingstationen der nächsten Generation erleben: das Echo 20 Thunderbolt 5 SecureDock und das preisgekrönte Echo 21 Thunderbolt 5 SuperDock. Beide bieten eine Rekordzahl an Anschlussmöglichkeiten: drei Thunderbolt 5-Anschlüsse, einen 10-Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45), vier 10-Gbit/s-USB-C-Ladeanschlüsse mit 7,5 Watt, einen 10-Gbit/s-USB-C-Ladeanschluss mit 15 Watt, vier 10-Gbit/s-USB-A-Anschlüsse, je einen Anschluss für HDMI- und DisplayPort-Bildschirme, einen SD-4.0-Kartensteckplatz und einen microSD-4.0-Kartensteckplatz. Die Docks unterstützen verlustfreies Audio und verfügen zudem über zwei analoge HD-Audio-Line-Level-Ausgänge, eine 3,5-mm-Mikrofonbuchse sowie eine 3,5-mm-Kombibuchse für HD-Audio.

Das Echo 21 verfügt zusätzlich über einen internen M.2-NVMe-SSD-Steckplatz, so dass Anwender bis zu 8 TB Onboard-Speicher mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 3.400 MB/s hinzufügen können.

Mac Studio Rackmount Plus

Auf der IBC präsentiert Sonnet auch das professionelle 3HE-Rackmount-System xMac Studio/Echo II DV T5 für Mac Studio-Computer. Es erleichtert das Erstellen hochwertiger Inhalte und Live-Produktionen sowie datenintensive Workflows. Das System bietet Platz für einen Mac Studio-Computer sowie ein Echo II DV T5 Thunderbolt 5-Erweiterungsmodul für PCIe-Karten, das zwei leistungsstarke PCIe-Kartensteckplätze ergänzt, die über zwei Thunderbolt 5-Schnittstellen verbunden sind.

Mac mini Rackmount Plus

Ebenfalls gezeigt wird xMac mini (2024+)/Echo II DV T5, ein professionelles 2HE-Rackmount-System, das Apple Mac mini-Computer in erweiterbare, leistungsstarke Produktions-Workstations verwandelt. Das System wurde für Broadcast, Postproduktion und andere Workflows mit hoher Bandbreite entwickelt. Es ermöglicht die sichere Montage von einem oder zwei Mac mini-Computern neben einem Echo II DV T5 Thunderbolt 5-Erweiterungsmodul für PCIe-Karten, wodurch über zwei Thunderbolt 5-Anschlüsse zwei PCIe-Kartensteckplätze mit voller Leistung hinzugefügt werden.

Thunderbolt 5 eGPU

Sonnet präsentiert auch die prämierte Breakaway Box 850 T5 eGPU für Windows 11-Computer. Dank einer Thunderbolt 5-Schnittstelle mit zwei Anschlüssen bietet dieses Produkt die doppelte PCIe-Bandbreite im Vergleich mit externen Thunderbolt 3-GPU-Gehäusen und liefert damit eine Grafikleistung auf PC-Workstation-Niveau, wenn es an Windows-Laptops und Small-Form-Factor-Computer eingesetzt wird, die über Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 und USB4 verfügen.

Die IBC findet vom 11. bis 14. September in Amsterdam statt.

Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

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Über Sonnet Technologies

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

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