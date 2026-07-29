iDWELL mit neuem US-Wachstumsinvestor Riverside Acceleration Capital verwaltet mehr als 2 Millionen Wohnungen

Das PropTech-Unternehmen iDWELL erreicht den nächsten Meilenstein: Bereits mehr als zwei Millionen Wohnungen werden heute über die Plattform verwaltet

Gleichzeitig steigt mit Riverside Acceleration Capital ein internationaler Wachstumsinvestor bei dem Unternehmen ein und investiert einen siebenstelligen Euro-Betrag in die weitere Expansion. Mit der Finanzierung will iDWELL seine Position als führende digitale Plattform für die professionelle Immobilienverwaltung weiter ausbauen.

„Viele der größten Immobilienverwaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen bereits auf iDWELL und es kommen laufend neue Partner dazu“, informiert Alexander Roth, Gründer und CEO von iDWELL.

Internationaler Wachstumspartner

Der US-Investor Riverside Acceleration Capital beteiligt sich mit einem siebenstelligen Betrag an iDWELL. Das Investment erfolgt dabei im Rahmen einer nicht verwässernden Wachstumsfinanzierung und verändert die Eigentümerstruktur des Unternehmens nicht. Vielmehr soll Riverside seine internationale Erfahrung in der Skalierung von Softwareunternehmen einbringen.

„iDWELL ist durch die starke Positionierung im DACH-Markt, die umfassende Immobilienverwaltungs-Plattform und das breite Ökosystem an ERP-Integrationen hervorragend positioniert, um die weitere Digitalisierung der professionellen Immobilienverwaltung voranzutreiben“, erklärt Riverside Acceleration Capital Senior Partner Christian Stein.

Für iDWELL-Gründer Roth ist das Investment ein wichtiger Schritt auf dem weiteren Wachstumspfad: „Dieser erfahrene Partner ergänzt ideal unsere Strategie, unsere Produktvision und unser Tempo in der nächsten Wachstums-Phase.“

Ausbau der KI-Plattform

Das zusätzliche Kapital fließt gezielt in die Weiterentwicklung des digitalen Betriebssystems von iDWELL sowie in den Ausbau der KI-basierten Produktwelt.

Ein zentraler Baustein ist „iDWELL Finance“, die intelligente Lösung für automatisiertes Rechnungsmanagement. Nach der Übernahme der Technologie von Domonda – ein Anbieter für Finanz- und Buchhaltungssoftware – Ende 2025 soll das Produkt nun deutlich schneller skaliert und bei weiteren Immobilienunternehmen etabliert werden.

Darüber hinaus investiert iDWELL in die Weiterentwicklung seiner KI „Greta-AI“, die Verwaltungs-, Dokumentations- und Rechnungsprozesse künftig noch effizienter automatisieren soll.

„Gemeinsam beschleunigen wir den Ausbau unserer KI-Plattform und schaffen die Grundlage für weiteres, nachhaltiges Wachstum“, erklärt Anna Matzenberger, COO von iDWELL.

Mit der neuen Finanzierung verfolgt das Unternehmen konsequent seine langfristige Strategie: „Wir verfolgen unsere Vision, das führende KI-gestützte Betriebssystem für die professionelle Immobilienverwaltung in Europa aufzubauen“

Positiver Ausblick auch 2026

Trotz der anhaltend schwierigen Situation in der Immobilienbranche rechnet iDWELL weiterhin mit einer positiven Geschäftsentwicklung. „Wohnen stellt ein Grundbedürfnis dar. Deshalb werden Immobilienverwaltungen immer gebraucht und finden daher ein stabiles Geschäftsmodell vor“, konkretisiert Roth. „Wir stellen jedoch einen steigenden Kostendruck bei Immobilienverwaltern fest. Aus diesem Grund wird ständig nach innovativen Ideen gesucht, um die eigenen Prozesse zu optimieren“, so Roth weiter. „Mit unserer Lösung können Immobilienverwaltungen ihre Effizienz um bis zu 30 Prozent steigern. Zudem ergibt sich für das Management eine deutlich höhere Transparenz und Übersicht”, erklärt COO Matzenberger.

Über iDWELL

iDWELL ist eine Softwareplattform für die professionelle Immobilienverwaltung und digitalisiert Kommunikation, Prozesse und Service entlang der gesamten Immobilienbewirtschaftung. Das Unternehmen mit Sitz in Wien verfolgt das Ziel, die Immobilienverwaltung in Europa durch Automatisierung, KI und modulare Softwarelösungen nachhaltig zu modernisieren. Weitere Informationen: www.idwell.com

Über Riverside Acceleration Capital

Riverside Acceleration Capital (RAC) unterstützt B2B-Softwareunternehmen über zwei Strategien: RAC Growth Equity (RAC GE), die durch Minderheitsbeteiligungen das Wachstum von Unternehmen beschleunigt und so langfristigen Unternehmenswert schafft, sowie RAC Growth Lending (RAC GL), die nicht-verwässernde Wachstumsdarlehen bereitstellt, um Unternehmen beim Erreichen wichtiger Meilensteine zu unterstützen. Beide RAC-Strategien setzen auf die enge Zusammenarbeit mit Gründern, um Wachstum zu beschleunigen – durch den Einsatz von RACs fundierter Software-Expertise und operativen Ressourcen, die Unternehmen beim Skalieren und bei der Schaffung nachhaltigen Unternehmenswerts unterstützen. RAC hat seit seiner Gründung im Jahr 2016 mehr als 100 B2B-Softwareunternehmen unterstützt und ist Teil von The Riverside Company.

Weitere Informationen: www.riverside.ac

iDWELL ist ein führendes PropTech-Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2017 durch CEO Alexander Roth die Immobilienbranche revolutioniert hat. Mit einer innovativen Softwareplattform verwaltet iDWELL heute über 1,2 Millionen Bestandseinheiten in Österreich, Deutschland und der Schweiz, und betreut mehr als 600 Kunden. Ausgezeichnet als „PropTech des Jahres“ 2019, zeichnet sich iDWELL durch eine Kultur des kontinuierlichen Lernens, Innovation und Kundenorientierung aus. Mit einem engagierten Team von rund 60 Mitarbeitern setzt iDWELL neue Maßstäbe in der digitalen Immobilienverwaltung und bleibt ein unverzichtbarer Partner für die Branche.

Firmenkontakt

iDWELL

Alexander Roth

Margaretenstraße 70/2/7

1050 Wien

+49 89 997436845



https://www.idwell.com

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Bildquelle: Leonardo Ramirez