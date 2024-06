Ihre Immobilie, Ihre Entscheidung!

Kostenfreier Rat bei Frank Hoffmann Immobilien: Ganz persönlich ab sofort jeden 1. Donnerstag im Monat

Frank Hoffmann Immobilien bietet Eigentümerinnen und Eigentümern nun einen kostenfreien und exklusiven Beratungstag an. Ab sofort stehen erfahrene Immobilienexperten jeden 1. Donnerstag im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr in den Filialen in Schleswig-Holstein und Hamburg bereit, um Ihre individuelle Situation diskret und professionell zu bewerten.

Ob Sie unsicher sind, ob sich der Verkauf Ihrer Immobilie jetzt lohnt oder erst in einigen Jahren, oder ob Ihre Immobilie zu groß geworden ist und die Gartenarbeit zu mühsam wird – der Immobilienprofi hilft Ihnen weiter. Auch Fragen zur Investition in Dienstleister oder zur Sanierung Ihrer Immobilie werden fundiert geklärt.

Die Experten verfügen über umfangreiche Kontakte zu Fachleuten und können Sie bei Bedarf mit den richtigen Ansprechpartnern in Verbindung bringen. Ihre Fragen stehen hier im Mittelpunkt, und es werden wertvolle Antworten und Ratschläge gegeben.

Nutzen Sie die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee alle Fragen rund um Ihre Immobilie zu klären. Sichern Sie sich jetzt einen Termin: Jeden 1. Donnerstag im Monat von 16:00 bis 18:00 Uhr finden persönliche Beratungen in allen Filialen statt. Um Voranmeldung wird gebeten.

Der Immobilienexperte teilt gerne seine Erfahrungen und berichtet von Kunden, die erfolgreich mit den guten Ratschlägen vorgegangen sind und nun zufrieden mit ihrer Entscheidung leben. Dank der langjährigen Erfahrung kennt Frank Hoffmann Immobilien die aktuellen und sich ständig ändernden Verhältnisse am Immobilienmarkt genau.

Nehmen Sie sich die Zeit für eine individuelle Beratung. Es wird großer Wert darauf gelegt, in einem ruhigen und vertraulichen Gespräch, die optimale Lösung für Ihre Immobiliensituation zu finden.

Für weitere Informationen oder zur Terminvereinbarung: 04191-722620 oder unter info@frankhoffmann-immobilien.de

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Marktwerteinschätzungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620



https://frankhoffmann-immobilien.de/presse-und-unternehmensinformationen/

