Im Einkauf liegt der Gewinn!

Attraktives Einzelhandelsinvestment mit attraktiver Verzinsung und monatlicher Auszahlung.

Der Lebensmitteleinzelhandel erweist sich als krisenfest mit einer wirtschaftlichen Stabilität. Außerdem dient der Lebensmitteleinzelhandel der Grundversorgung der Bevölkerung, somit ist er systemrelevant. Davon profitieren auch die zugehörigen Einzelhandelsimmobilien. Die großen Lebensmittel-Einzelhandelskonzerne verfügen über Top-Bonitäten. Die Mieteinnahmen sind besonders sicher, da die Mieten gerade bei hohen Inflationsraten automatisch steigen.

Einzelhandelsimmobilien erfordern viel Spezial-Know-how. Dies ist einer der Gründe, warum die großen Lebensmittelhändler sich lieber auf ihr Kerngeschäft fokussieren und Immobilien in der Regel anmieten. Mit ihrem einzigartigen Know-how konzentriert sich FIM beim Ankauf auf attraktive Standorte mit aussichtsreichem Wertschöpfungspotenzial.

Die Vorteile:

Exklusiver Kurzläufer

Fester Zins 4,5 % bis 7 % p.a. (je nach Laufzeit)

Mindestanlagebetrag 10.000 EUR

Sofort monatliche Zinszahlung im Folgemonat der Einzahlung

Abgeltungssteuer (Einkünfte aus Kapitalvermögen)

Bonitätsstarke Mieter (REWE, ALDI, LIDL, Kaufland, Edeka)

Erfahrenes und hochprofessionelles Management

Hohe Cash-Flow-Sicherheit durch langfristige Mietverträge

Inflationsschutz durch indexierte Mietverträge

Der Markt der Einkaufsmärkte gilt als sicher, rentabel und planbar

Vertragspartner mit Top-Bonität

Überragende Bonität dank laufend steigendem Miet-Cash-Flow

Kontinuierlicher Aufbau stiller Reserven durch eigenen Immobilienbestand

Geschäftsmodell krisenfest mit Schwerpunkt im systemrelevanten Lebensmitteleinzelhandel

Hebung der Wertschöpfungspotenziale durch Vorsprung bei der Standortanalyse und dem Revitalisierungs-Know-how

Sowohl der Wohnimmobilienmarkt also auch der Büroimmobilienmarkt stehen aktuell unter Druck, da hier in den letzten Jahren sehr hohe Kaufpreisfaktoren bezahlt wurden. Das Segment der Handelsimmobilien mit dem Schwerpunkt des Lebensmitteleinzelhandels bzw. des kurzfristigen Bedarfs bieten jedoch stabile Investitionsmöglichkeiten im Bestand mit starken Mietern bester Bonität. Die großen Handelsfirmen wie ALDI, REWE, LIDL, Kaufland etc. zählen zu den bonitätsstärksten Unternehmen in Deutschland. Ein 15 jähriger Mietvertag mit einem dieser Unternehmen stellt eine solide Einnahmequelle dar und gilt grundsätzlich als planbare und rentable Kapitalanlage.

Weitere Informationen und Unterlagen anfordern:

http://www.einzelhandelsinvestment.de

Es handelt sich um eine unverbindliche Werbeinformation.

WARNHINWEIS: Der Erwerb dieser Finanzanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Wichtiger Hinweis: Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche die wesentlichen Eigenschaften und Risiken der vorgestellten Vermögensanlage nicht vollständig wiedergibt. Bitte beachten Sie die ausführlichen Risikohinweise in der Rechtsbroschüre.

Seit über 35 Jahren bietet die CVM GmbH attraktive Investments mit bonitätsstarken Mietern.

