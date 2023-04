Im Frühjahr auf erneuerbaren Strom und Autarkie setzen

BLUETTI bietet zu Ostern attraktive Angebot für jeden Bedarf

Stuhr – 6. April 2023 – BLUETTI, einer der weltweit führenden Anbieter von effizienten und langlebigen Energiespeicherlösungen, macht den Einstieg in die Produktion und Speicherung von Solarstrom jetzt besonders attraktiv. Pünktlich zu Ostern bietet BLUETTI vom 6. bis zum 16. April 2023, viele Solarmodule und Powerstations zum Aktionspreis an.

Wenn an Ostern das Wetter mitspielt, sind die Feiertage immer die perfekte Gelegenheit, um die Camping-Saison zu starten, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein oder das erste Familienpicknick zu organisieren. Dazu liefern die BLUETTI Powerstations zuverlässig den benötigten Strom – egal ob für die Kühlbox, den Wasserkocher oder den Elektrogrill. BLUETTI bietet alles von der kleinen tragbaren, über die leistungsstarke mobile, bis zur großen, erweiterbaren Speicherlösung – Powerstations für jeden Zweck und Bedarf. Allen gemeinsam ist, dass sie auch direkt über Solar Paneelen geladen werden können. So bieten sie den Nutzern erneuerbaren Strom und gleichzeitig ein Höchstmaß an Autarkie.

„Wir freuen uns, unseren Kunden während der Osterfeiertage den Einstieg in die Welt der zuverlässigen und umweltfreundlichen Stromversorgungslösungen zu besonders attraktiven Konditionen anbieten zu können“, sagt James Ray, Marketing-Manager von BLUETTI. „Egal, ob Sie eine Gartenparty oder ein Osterpicknick veranstalten, bei uns finden Sie die passende Stromversorgungslösung zu einem günstigen Preis.“

So bietet die BLUETTI Osteraktion u.a. tragbare Modelle wie die EB70, die erweiterbare Powerstation AC200Max, die Hausspeicherlösung EP500Pro und verschiedene Solarmodule zu besonders attraktiven Preisen an.

Diese Aktion unterstreicht das starke Engagement von BLUETTI für die nachhaltige Nutzung und den nachhaltigen Umgang mit Energie. Deshalb forscht und entwickelt das Unternehmen stetig innovative und nachhaltige Energielösungen und bringt diese zur Marktreife. Das Ergebnis sind effiziente, zuverlässige und günstige Solarmodule, Powerstations und Hauskraftwerke für jeden Kundenbedarf.

BLUETTI Oster-Aktion

Über BLUETTI

Mit mehr als 10 Jahren Branchenerfahrung unterstützt BLUETTI eine umweltfreundliche und nachhaltige Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich. BLUETTI ist in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BLUETTI online unter https://de.bluettipower.eu/

Bildquelle: Bluetti