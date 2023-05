Im neuen Podcast „Certified Spotlight“ ist Hotelier Michael Stober zu Gast

„Nachhaltigkeit bringt viele positive wirtschaftliche Effekte“

Warum wird nachhaltiges Handeln in Zukunft zu einer existenziellen Aufgabe – auch in der Hotellerie? Seinen Umgang mit dem „European Green Deal“, der schon bald verpflichtend für Unternehmen sein wird, erläutert Michael Stober vom gleichnamigen Landgut. In der dritten Folge der neuen Podcast-Reihe „Certified Spotlight“ des unabhängigen Prüfinstituts Certified schildert der umtriebige Inhaber vom Landgut Stober im Gespräch mit Moderator Christian Badenhop unter anderem auch die Vorteile, die ihm auf diesem Weg die verschiedenen Certified-Labels bieten.

„Früher dachten vor allem die Betreiber kleinerer Häuser, dass das Thema Nachhaltigkeit wieder vorbei geht, aber genau das Gegenteil ist der Fall“, betont Michael Stober. „Mit dem verpflichtenden „European Green Deal“ muss sich bald jedes Hotel um Nachhaltigkeit kümmern. Dafür ist – in meinen Augen – der Certified-Kriterienkatalog perfekt, weil er den Einstieg vereinfacht, Fragen stellt und auch Antworten gibt.“ Da sich die Anforderungen für die Zertifizierungen seit Anbeginn immer wieder verändern und durch das Certified-Team angepasst werden, hält der Hotelier dem bekannten Prüfinstitut schon seit mehr als einem Jahrzehnt die Treue. „Als wir unser Hotel von 23 auf 128 Doppelzimmer erweitert haben, wurde uns klar, dass wir uns auf dem Markt positionieren müssen, weil wir ein singuläres Haus sind und keiner Kette angehören“, erinnert sich Michael Stober. „Da haben wir uns für die Prüfung durch Certified entschieden, denn sie verfügten schon über verschiedene Labels von Business, Conference über Green bis hin zu Event – genau passend für uns.“ Dabei empfindet er besonders den Fragenkatalog als hilfreich, um sich selbst und das eigene Unternehmen zu hinterfragen.

Zwischenzeitlich hat sich das Landgut Stober in zahlreichen Bereichen in Punkto Nachhaltigkeit weiterentwickelt. So konnte Michael Stober gegen den Widerstand der Denkmalpflege nach zwei Jahren doch noch eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Hotelerweiterung installieren. „Damals hat mich die Installation auf unserer rund 900 Quadratmeter großen Dachfläche ungefähr 140.000 Euro gekostet, aber da ich pro Jahr 35.000 Euro Stromkosten gespart habe, hat sich die Anlage schon nach vier Jahren rentiert“, rechnet Michael Stober vor. „Auch wenn das Thema Nachhaltigkeit auf den ersten Blick teuer erscheint, bringt es jedoch mittel- bis langfristig viele positive wirtschaftliche Effekte.“

In dem neuen Podcast-Format „Certified Spotlight“ diskutieren nicht nur Prüfer, Hoteldirektoren und Einkäufer über die Vor- und Nachteile von einheitlichen Zertifizierungen, sondern es werden auch neue Trends und Herausforderungen für die Branche mit ausgewiesenen Experten beleuchtet und eingeordnet.

Wer in die Welt der Hotellerie eintauchen, den regen Austausch zu den aktuellen Themen der Branche verfolgen und Interessantes rund um Zertifizierungen erfahren möchte, sollte die neue Podcast-Reihe „Certified Spotlight“ verfolgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf der Website von Certified unter www.certified.de

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

