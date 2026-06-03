Immobilien-Experte Oliver Fischer begeistert 150 Teilnehmer auf Mallorca

„Der Gewinn liegt im kaufmännischen Einkauf“ – Gevestor-Event auf Mallorca mit FIX & FLIP Experte Oliver Fischer

Mallorca, Juni 2026 – Am vergangenen Wochenende (30. und 31. Mai 2026) lud der Finanzverlag Gevestor zu einem exklusiven Fachvortrag auf Mallorca ein.Als Experte war der renommierte Immobilien-Unternehmer und Buchautor Oliver Fischer eingeladen. Rund 150 investitionsbereite Teilnehmer folgten der Einladung, um aus erster Hand zu erfahren, wie man im aktuellen Marktumfeld durch das systematische „FIX&FLIP“-Prinzip planbar und risikoarm Vermögen aufbaut.

System statt Bauchgefühl: Die drei kaufmännischen Grundregeln

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten und volatiler Märkte wächst der Wunsch nach kaufmännisch soliden Sachwert-Investitionen. Oliver Fischer, der auf eine über 40-jährige Karriere im Immobiliengeschäft und mehr als 3.000 erfolgreich gehandelte Wohneinheiten zurückblickt, machte in seinem Vortrag deutlich, dass der Erfolg im Immobilienhandel kein Zufall ist: „Hoffnung ist kein System. Wir kaufen mit Logik und verkaufen mit Emotionen.“

Das von Fischer entwickelte und praxiserprobte FIX und FLIP System basiert auf drei klaren, kaufmännischen Kernregeln:

1. „Kaufe, was GEKAUFT wird“: Eine präzise und datengesteuerte Standort- und Nischenanalyse schlägt jedes Bauchgefühl. Nur wenn eine messbare, wartende Käuferschicht für ein Produkt existiert, wird investiert.

2. „Mach es EINFACH schön“: Effizienz schlägt Luxus. Nach der sogenannten RRR-Methode (Reparieren, Renovieren, Reinigen) wird die Immobilie nach dem Prinzip der „minimalen effektiven Dosis“ aufbereitet, um den Wert sofort kaufmännisch zu hebeln.

3. „Verkaufe besser als die Konkurrenz“: Durch verkaufsfördernde Maßnahmen wie Home Staging und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen wird der anschließende Exit massiv beschleunigt.

Der „Silver Tsunami“ als historische Einkaufs-Chance

Besonderes Augenmerk legte Fischer auf den demografischen Wandel. Durch den beginnenden Generationswechsel der sogenannten Babyboomer – in der Fachwelt auch als „Silver Tsunami“ bezeichnet – drängen aktuell vermehrt sanierungsbedürftige Bestandsimmobilien auf den Markt. Da gleichzeitig laut aktuellen Erhebungen rund 82 % aller potenziellen Käufer nach freien und bezugsfertigen Objekten suchen, entsteht hier eine gewaltige Marktlücke für professionelle Immobilienaufbereiter.

„Der Markt schreit nach bezugsfertigem Wohnraum, aber die wenigsten privaten Käufer haben heute noch die Zeit oder das Netzwerk für aufwendige Sanierungen. Genau hier setzen wir als kaufmännische Problemlöser an“, so Fischer vor den Teilnehmern.

Beeindruckende Erfolgszahlen aus der Praxis

Wie hocheffizient dieses System in der Praxis funktioniert, untermauerte Fischer mit den nackten Zahlen seiner Community-Partner: Anhand realer Praxis-Cases aus den letzten Wochen wurden durchschnittliche Projektlaufzeiten von nur 6 bis 8 Wochen sowie Projektgewinne im mittleren fünf- bis sechsstelligen Bereich pro Deal demonstriert. Das System ermöglicht es Einsteigern wie Profis gleichermaßen, ortsunabhängig und systematisch ein profitables Immobilien-Handelsgeschäft aufzubauen.

Über Oliver Fischer: Oliver Fischer ist Immobilienunternehmer, Mentor und Entwickler des „FIX&FLIP Systems“. Mit über 40 Jahren Markterfahrung und einem generierten Handelsvolumen von über 500 Millionen Euro gehört er zu den profiliertesten Experten im Bereich des schnellen Immobilienhandels im deutschsprachigen Raum. In seinem Mentoring-Programm begleitet er Menschen dabei, den Schritt in die erfolgreiche, kaufmännische Selbstständigkeit zu gehen.

Website: www.oliverfischer.de

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an.

Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

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