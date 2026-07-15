Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler Kindertagesstätten: Off-Market-Vermittlung von Kindertagesstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ( www.ballwanz.immobilien) ist ein spezialisierter Immobilienmakler für Kindertagesstätten und unterstützt Eigentümer, Investoren, Betreiber, Bauträger, Projektentwickler sowie institutionelle Anleger bei der diskreten Off-Market-Vermittlung von Kindertagesstätten und Sozialimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kindertagesstätten-Immobilien zählen zu den gefragten Assetklassen im Bereich der Sozialimmobilien. Langfristige Miet- und Pachtverträge, bonitätsstarke Betreiber, kommunale oder freie Träger sowie der anhaltend hohe Bedarf an Betreuungsplätzen machen Immobilien für Kindertagesstätten zu attraktiven und nachhaltig gefragten Kapitalanlagen.

Holger Ballwanz Immobilien verbindet umfassende Marktkenntnis im Bereich Gewerbeimmobilien mit einem spezialisierten Netzwerk aus Investoren, Family Offices, institutionellen Anlegern und Betreibern von Kindertagesstätten.

Off-Market-Vermittlung von Kindertagesstätten

Der Schwerpunkt von Holger Ballwanz Immobilien liegt auf der diskreten Off-Market-Vermittlung von Kindertagesstätten. Immobilien werden dabei nicht öffentlich angeboten, sondern gezielt und vertraulich ausgewählten Investoren vorgestellt.

Dieses Vorgehen bietet Eigentümern zahlreiche Vorteile:

– maximale Diskretion beim Verkauf

– direkte Ansprache geeigneter Investoren

– professionelle Strukturierung der Transaktion

– Schutz sensibler Objekt- und Betreiberdaten

– Zugang zu exklusiven Investitionsmöglichkeiten

Gerade bei Kindertagesstätten-Immobilien spielen Vertraulichkeit und eine professionelle Transaktionsbegleitung eine entscheidende Rolle. Eigentümer, Betreiber und Investoren profitieren von einem spezialisierten Ansprechpartner für den gesamten Verkaufs- oder Ankaufsprozess.

Kindertagesstätten als nachhaltige Sozialimmobilien

Immobilien für Kindertagesstätten gehören zu den gesellschaftlich relevanten Sozialimmobilien. Sie dienen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und sozialen Infrastruktur und verfügen über langfristig stabile Nutzungsperspektiven.

Charakteristische Merkmale von Kindertagesstätten-Immobilien sind:

– langfristige Miet- und Pachtverträge

– erfahrene und bonitätsstarke Betreiber

– kommunale, kirchliche oder freie Träger

– stabile und planbare Einnahmestrukturen

– hohe gesellschaftliche Bedeutung

– nachhaltige Nutzungskonzepte

– kontinuierlich steigender Bedarf an Betreuungsplätzen

Für institutionelle Investoren, Family Offices, Stiftungen und private Anleger bieten Kindertagesstätten daher attraktive Möglichkeiten zur Diversifikation langfristig ausgerichteter Immobilienportfolios.

Immobilienmakler für Kindertagesstätten – Leistungen von Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien begleitet Eigentümer und Investoren bei allen wichtigen Schritten einer Transaktion rund um Kindertagesstätten.

Die Leistungen umfassen unter anderem:

– Verkauf von Kindertagesstätten

– Ankauf von Kindertagesstätten

– Off-Market-Vermittlung von Kindertagesstätten

– Vermittlung geeigneter Investoren

– Verkauf von Kindertagesstätten-Portfolios

– Beratung bei Einzelobjekten und Portfolios

– Entwicklung individueller Vermarktungsstrategien

– Begleitung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss

Ob einzelne Kindertagesstätte, Neubau einer Betreuungseinrichtung oder umfangreiches Portfolio – jede Immobilientransaktion wird individuell analysiert und gezielt an passende Marktteilnehmer vermittelt.

Kindertagesstätten verkaufen mit Holger Ballwanz Immobilien

Eigentümer, die eine Kindertagesstätte verkaufen möchten, benötigen einen erfahrenen Partner mit direktem Zugang zu relevanten Investoren und Marktteilnehmern.

Holger Ballwanz Immobilien entwickelt individuelle Verkaufsstrategien für:

– bestehende Kindertagesstätten

– Neubau-Kindertagesstätten

– Betreiberimmobilien

– Sozialimmobilien-Portfolios

– Bildungs- und Betreuungsimmobilien

Durch die Off-Market-Strategie erfolgt die Ansprache potenzieller Käufer vertraulich, zielgerichtet und ohne öffentliche Vermarktung.

Investoren für Kindertagesstätten

Holger Ballwanz Immobilien verfügt über ein umfangreiches Netzwerk aus:

– institutionellen Immobilieninvestoren

– Family Offices

– Stiftungen

– Versicherungen

– Versorgungswerken

– Immobilienfonds

– privaten Kapitalanlegern

– Betreibern von Kindertagesstätten

Dieses Netzwerk ermöglicht eine effiziente Zusammenführung von Eigentümern und passenden Investoren für Kindertagesstätten-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Erfahrung und internationales Netzwerk

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Gewerbeimmobilien und Spezialimmobilien. Als Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien in Berlin sowie Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG begleitet er nationale und internationale Immobilientransaktionen.

Durch ein gewachsenes Netzwerk aus Investoren, Betreibern, Family Offices, Bauträgern und Projektentwicklern können geeignete Käufer und strategische Partner gezielt identifiziert und angesprochen werden.

Ansprechpartner für Kindertagesstätten-Immobilien

Eigentümer und Investoren, die eine Kindertagesstätte verkaufen oder kaufen möchten, profitieren von einer professionellen, diskreten und zielgerichteten Off-Market-Beratung.

Holger Ballwanz Immobilien begleitet Transaktionen rund um Kindertagesstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz – von der ersten Objektanalyse über die Investorenansprache bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

REBA IMMOBILIEN AG: www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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