Immobilienpreise: Dieser Fehler kostet Verkäufern Geld

Überhöhte Angebotspreise schrecken Käufer ab und verlängern die Vermarktung oft deutlich.

Hamburg / Schleswig-Holstein – Der Immobilienmarkt hat sich spürbar verändert. Während in den vergangenen Jahren vielerorts nahezu jede Preisvorstellung durchsetzbar schien, zeigt sich inzwischen ein deutlich differenzierteres Bild: Kaufinteressenten vergleichen intensiver, Finanzierungen werden genauer geprüft und Immobilien mit überhöhten Angebotspreisen bleiben häufig länger am Markt.

Nach Einschätzung von Frank Hoffmann Immobilien gewinnt eine marktgerechte Preisstrategie deshalb zunehmend an Bedeutung. Insbesondere die ersten Wochen der Vermarktung gelten als entscheidend für den späteren Verkaufserfolg.

„Viele Eigentümer orientieren sich noch an Preisentwicklungen aus den Boomjahren. Der Markt reagiert heute jedoch deutlich sensibler auf überhöhte Angebotspreise“, erklärt Nicole Reise, geschäftsführende Gesellschafterin von Frank Hoffmann Immobilien.

Lange Vermarktungszeiten können Verkaufspreise belasten

Branchenbeobachtungen zeigen, dass Immobilien mit unrealistischen Preisvorstellungen häufig weniger Anfragen generieren und später mehrfach im Preis reduziert werden müssen. Dadurch könne sich nicht nur die Vermarktungsdauer verlängern, sondern auch die Verhandlungsposition verschlechtern.

Zugleich stehen Makler und Eigentümer oft vor einem Spannungsfeld: Viele Verkäufer bringen klare Preisvorstellungen mit, die von früheren Höchstpreisen oder Vergleichsangeboten geprägt sind. In Teilen des Marktes werden daher zunächst ambitionierte Preise angesetzt, um Verkaufsmandate zu sichern.

„Eine professionelle Immobilienbewertung sollte sich immer an aktuellen Marktdaten und real erzielbaren Preisen orientieren – nicht an Wunschvorstellungen“, so Thore Hoffmann, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens.

Regionale Unterschiede bleiben entscheidend

Besonders in Hamburg und Schleswig-Holstein zeigt sich laut Frank Hoffmann Immobilien eine sehr unterschiedliche Marktentwicklung. Während gefragte Lagen weiterhin stabile Nachfrage verzeichnen, seien in anderen Regionen deutlich kritischere Preisprüfungen durch Kaufinteressenten zu beobachten.

Eine fundierte Wertermittlung berücksichtigt deshalb unter anderem:

– aktuelle Nachfrageentwicklungen

– Mikrolage und Infrastruktur

– Zustand und Energieeffizienz der Immobilie

– Vergleichsobjekte und regionale Marktdaten

– Transparenz und Beratung gewinnen an Bedeutung

Frank Hoffmann Immobilien setzt nach eigenen Angaben auf eine datenbasierte Bewertung und eine langfristig ausgerichtete Beratung. Durch die Kooperation mit der VR Bank in Holstein profitieren Kunden zusätzlich von einer abgestimmten Verbindung aus Immobilienvermittlung und Finanzierung.

Weitere Informationen und den vollständigen Blogbeitrag finden Interessierte unter: Zum Blogbeitrag

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein, auf den auch die VR Bank in Holstein als Kooperationspartner vertraut. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Wertermittlungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620



https://frankhoffmann-immobilien.de/presse-und-unternehmensinformationen/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.