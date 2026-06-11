immobilienwerte.nrw macht amtliche Boden- und Immobilienrichtwerte für ganz NRW interaktiv zugänglich

Marktdaten Nordrhein-Westfalen / Stichtag 01.01.2026

Das Bewertungsportal bündelt die amtlichen Richtwerte der nordrhein-westfälischen Gutachterausschüsse adressgenau auf interaktiven Karten — eine begleitende Auswertung zumStichtag 1. Januar 2026 zeigt ein erhebliches regionales Wertgefälle.

Das Portal immobilienwerte.nrw bietet ab sofort einen interaktiven Zugang zu den amtlichen Boden- und Immobilienrichtwerten für alle 396 Städte und Gemeinden Nordrhein-Westfalens. Eigentümer können die Werte ihrer Lage über Karten, sortierbare Stadtteil-Tabellen und 2.086 Ortsteil-Detailseiten einsehen und für eine konkrete Adresse eine indikative Werteinschätzung abrufen. Grundlage sind die Daten der nordrhein-westfälischen Gutachterausschüsse (BORIS-NRW) zum Stichtag 1. Januar 2026.

Bislang waren diese Werte zwar amtlich veröffentlicht, aber für private Eigentümer nur schwer nutzbar aufbereitet. immobilienwerte.nrw überführt sie in eine durchsuchbare Oberfläche und verbindet erstmals zwei Datenebenen, die im amtlichen Portal getrennt liegen: den Bodenrichtwert (Wert des unbebauten Grund und Bodens je Quadratmeter) und den Immobilienrichtwert (Wert der bebauten Immobilie je Quadratmeter Wohnfläche, getrennt nach Eigentumswohnung, Einfamilien-, Reihen- und Mehrfamilienhaus).

Begleitend zum Start hat das Portal die Richtwerte für ganz Nordrhein-Westfalen ausgewertet — 61.914 Bodenrichtwert-Zonen und 19.368 Immobilienrichtwert-Zonen. Über die 6.923 Richtwertzonen für Eigentumswohnungen liegt der Median bei rund 1.950 Euro je Quadratmeter Wohnfläche; die Hälfte aller Zonen bewegt sich zwischen etwa 1.450 und 3.300 Euro. Hinter diesem Landeswert verbirgt sich ein deutliches Gefälle: In Düsseldorf liegt der Median bei rund 4.000 Euro, in Köln bei etwa 3.950 Euro, während ländlich geprägte Kreise wie der Kreis Höxter bei rund 1.310 Euro rangieren — ein Faktor von etwa drei zwischen teuerster und günstigster Region.

Noch ausgeprägter fällt die Spanne beim Wohnbauland aus. Über die rund 39.700 ausgewerteten Wohnbau-Zonen liegt der Bodenrichtwert-Median bei 260 Euro je Quadratmeter. Regional reicht er von rund 1.150 Euro in Düsseldorf und etwa 940 Euro in Köln bis zu rund 50 Euro im Hochsauerlandkreis und im Kreis Höxter — mehr als das Zwanzigfache.

„Wir haben die amtlichen Richtwerte für ganz Nordrhein-Westfalen zum Januar 2026 ausgewertet, und das Bild ist eindeutig: Beim Wohnbauland liegt zwischen dem teuersten und dem günstigsten Kreis mehr als das Zwanzigfache“, sagt Erten Dörter, Geschäftsführer der D&CIE Immobilien GmbH. „Einen pauschalen NRW-Quadratmeterpreis gibt es nicht. Jede überschlägige Schätzung, die das ignoriert, geht an der Realität der Lage vorbei.“

Erten Dörter ist seit über zwei Jahrzehnten im rheinischen Immobilienmarkt tätig und hat in dieser Zeit mehr als 1.000 Immobilientransaktionen begleitet. „Aus dieser Praxis weiß ich, wie groß der Informationsvorsprung war, den eine saubere Datenkenntnis bedeutet“, ordnet er ein. „Genau diesen Vorsprung machen wir hier allgemein zugänglich — adressgenau und kostenlos.“

Ein wesentlicher Unterschied zu vielen verbreiteten Online-Schätzern liegt nach Angaben des Anbieters in der Datenbasis: immobilienwerte.nrw rechnet ausschließlich mit den amtlichen Richtwerten der jeweiligen Lage statt mit überregionalen Durchschnittsmodellen. Die amtlichen Boden- und Immobilienrichtwerte stehen unter der Datenlizenz Deutschland Zero (dl-de/zero-2-0) und sind damit auch kommerziell frei nutzbar. Sie ersetzen kein individuelles Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB, liefern aber eine belastbare erste Orientierung — etwa zur Markteinschätzung vor einem Verkauf oder zur Plausibilisierung von Grundsteuer- und Erbschaftswerten.

Die interaktiven Karten, Stadt- und Ortsteil-Auswertungen sowie die adressbezogene Werteinschätzung sind auf https://immobilienwerte.nrw/ kostenlos verfügbar.

—

Quellen & Methodik:

Eigene Auswertung der amtlichen BORIS-NRW-Richtwerte durch immobilienwerte.nrw, Stichtag 1. Januar 2026. Datengrundlage BORIS-NRW: www.boris.nrw.de (Lizenz dl-de/zero-2-0). Ausgewertet wurden 19.368 Immobilienrichtwert-Zonen (davon 6.923 für Eigentumswohnungen) und 61.914 Bodenrichtwert-Zonen (davon rund 39.700 mit wohnbaulicher Nutzung). Angegeben sind Median-Werte über die jeweiligen Richtwertzonen bzw. je Gutachterausschuss-Bezirk, nicht transaktionsgewichtete Durchschnittspreise. Richtwerte sind Orientierungswerte und ersetzen kein individuelles Verkehrswertgutachten.

Über immobilienwerte.nrw:

immobilienwerte.nrw ist ein kostenloses Informations- und Bewertungsangebot für Immobilien in Nordrhein-Westfalen. Auf Basis der amtlichen Boden- und Immobilienrichtwerte der nordrhein-westfälischen Gutachterausschüsse (BORIS-NRW) bereitet das Portal die Werte für alle 396 Städte und Gemeinden auf — mit interaktiven Karten, Stadtteil-Tabellen, 2.086 Ortsteil-Detailseiten und einer adressbezogenen, indikativen Werteinschätzung. immobilienwerte.nrw ist ein privates Angebot der D&CIE Immobilien GmbH mit Sitz in Köln und keine Stelle des Landes NRW; die ausgewiesenen Werte ersetzen kein Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB. Das Unternehmen wurde von Erten Dörter gegründet (über 20 Jahre Immobilienerfahrung, mehr als 1.000 begleitete Transaktionen, rund 500 Mio. Euro Volumen).

Kontakt

D&CIE Immobilien GmbH

Erten Dörter

Pilgrimstraße 6

50672 Köln

0000-000000



https://immobilienwerte.nrw

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.