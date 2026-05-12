Innovation und Schutz in der Küche: Kuhn Rikon präsentiert zwei neue, praktische Küchenhelfer

Der Schweizer Spezialist für hochwertiges Kochgeschirr und Küchenhelfer, stellt zwei funktionale Neuheiten vor, die den Küchenalltag effizienter gestalten und die Langlebigkeit der Ausrüstung fördern. Das neue EVERYDAY Schneidebrett sowie ein vielseitiges Pfannenschutz-Set ergänzen ab sofort das Sortiment von Kuhn Rikon und folgen dem Anspruch des Unternehmens, mit Hilfe durchdachtem Design nachhaltige Lösungen für die moderne Küche zu schaffen.

Funktionalität trifft auf nachhaltiges Material

Das EVERYDAY Schneidebrett wurde für den intensiven täglichen Gebrauch konzipiert und wird aus einem Papierverbundstoff (gepresstes Kraftpapier und Harz) hergestellt. Das Schneidebrett bietet daher eine äußerst robuste und porenfreie Oberfläche. Diese Materialbeschaffenheit sorgt dafür, dass das Brett weder Gerüche noch Verfärbungen annimmt, während es gleichzeitig die Klingen hochwertiger Messer schont. Die Funktionalität wird durch eine integrierte Saftrille auf der Vorderseite ergänzt, während die glatte Rückseite ideal zum Anrichten und Servieren genutzt werden kann. Für einen sicheren Halt auf der Arbeitsfläche sorgen vier flache Gummifüßchen, die ein Verrutschen während der Benutzung verhindern. Ergänzt wird die EVERYDAY Linie durch ein Brotschneidebrett, das mit integrierten Rillen versehen ist. Diese fangen Krümel zuverlässig auf und sorgen so für eine saubere Arbeitsfläche. Die EVERYDAY Schneidbretter sind spülmaschinentauglich, weshalb sich die Reinigung besonders unkompliziert gestaltet. Der neue Küchenhelfer ist in drei verschiedenen Größen erhältlich, um für jede Küchenaufgabe die passende Fläche zu bieten.

Der smarte Werterhalt für Kochgeschirr

Ergänzend dazu lanciert Kuhn Rikon ein neues Pfannenschutz-Set aus Filz, das maßgeblich zum Werterhalt von Kochgeschirr beiträgt. Die weichen Protektoren werden beim Verstauen zwischen gestapelte Pfannen oder Töpfe gelegt und verhindern so zuverlässig Kratzer in der Antihaftbeschichtung. Die robusten Filzeinsätze sind schmutzabweisend, langlebig und mit 38 cm / 15″“ Durchmesser für nahezu alle Topf- und Pfannengrössen geeignet. So bleibt Ihr Kochgeschirr geschützt, Ihre Schränke ordentlich und der Platz optimal genutzt.

Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit

Mit diesen Neuheiten setzt Kuhn Rikon auf Produkte, die durch Langlebigkeit überzeugen. Dabei stehen hochwertige Materialien und eine multifunktionale Anwendung im Vordergrund, um den Ressourcenverbrauch in der Küche zu reduzieren und die Lebensdauer bestehender Küchenwerkzeuge zu verlängern. Damit unterstreicht die Marke ihren Anspruch, Kochen einfacher und nachhaltiger zu machen.

Preise und Informationen

Pfannenschutz Set 2 Stk. für 9.90 EUR

EVERYDAY Schneidebrett klein 19.90 EUR

EVERYDAY Schneidebrett mittel 29.90 EUR

EVERYDAY Schneidebrett gross 39.90 EUR

EVERYDAY Brotschneidebrett 49.90 EUR

Weitere Informationen: https://kuhnrikon.com/de

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Bildquelle: Kuhn Rikon