Insel-Tour im VW-Käfer: STARFACE veranstaltet jährliches Sommer-Incentive in Split

Karlsruher UCC-Hersteller nimmt die Top-Partner des Innen- und Außendienstes mit in die zweitgrößte Stadt Kroatiens / Highlights des Wochenendes: Eine Führung durch die geschichtsträchtige Altstadt und eine Beetle-Rallye auf der Insel Hvar

Karlsruhe, 16. Mai 2023. Vom 05. bis zum 07. Mai lud die STARFACE GmbH die umsatzstärksten Channel-Partner zu einem exklusiven Sommer-Incentive im kroatischen Split ein. Die Teilnehmer lernten drei Tage lang die Stadt und deren Geschichte kennen, nahmen an aufregenden Team-Events teil, genossen die mediterrane Küche und luden ihre Batterien unter der Sonne Kroatiens auf. Bei all dem blieb aber auch genug Raum für kompakte Workshops, den Austausch über anstehende Projekte und das persönliche Networking.

„Erfolg entsteht nicht im Alleingang – dafür braucht es stets engagierte und motivierte Teamplayer. Unsere Incentives haben sich als wunderbare Gelegenheit etabliert, die Channel-Community regelmäßig zusammenzubringen“, so Florian Buzin, Geschäftsführer von STARFACE. „Die Reisen bieten uns nicht nur eine willkommene Chance, sich über Erfahrungen auszutauschen und neue Business-Möglichkeiten zu diskutieren, sondern sie sind auch ein toller Weg, um gemeinsam die Top-Leistungen in der Partner-Community zu feiern.“

Insgesamt hatten sich 36 TK-Experten aus ganz Deutschland für die Teilnahme am Sommer-Incentive in Split qualifiziert. Auch in diesem Jahr waren neben den erfolgreichsten Partnern einige Newcomer sowie die Produkt-Champions in den Bereichen STARFACE 365, STARFACE Cloud Services und STARFACE Connect mit von der Partie.

Hintergrund: Die STARFACE Incentives im Überblick

Die halbjährlichen Incentives gehören seit Jahren zu den Highlights im STARFACE Eventkalender: Der Karlsruher TK-Anlagenhersteller versammelt zweimal im Jahr seine umsatz- und wachstumsstärksten Partner zum Brainstorming und Austausch an exklusiven Locations. Ziel ist es, die enge Zusammenarbeit in der Community zu fördern und gemeinsam mit dem Fachhandel neue Strategien für die STARFACE Vermarktung zu entwickeln.

Mehr Infos beim STARFACE Partnermanagement

Weitere Informationen zum Partnerprogramm finden Interessierte online unter www.starface.de/partner sowie auf der Facebook-Seite von STARFACE. Für Rückfragen steht das Partnermanagement unter +49 (0)721 151042-30 oder per E-Mail unter vertrieb@starface.de zur Verfügung.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SF Technologies Holding GmbH mit Sitz in München. Ebenfalls zur SF Gruppe gehören die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München.

