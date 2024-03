Insider kauft massiv Aktien – 4 Übernahmen für 36,8 Mio. $. Neuer 400% Hot Stock nach 952.824% mit Berkshire Hathaway ($BRK-A) von Warren Buffett

Insider kauft massiv Aktien – 4 Übernahmen für 36,8 Mio. $. Neuer 400% Hot Stock nach 952.824% mit Berkshire Hathaway

12.03.24

AC Research

New York ( www.aktiencheck.de, Anzeige)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.001.png

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Insider_kauft_massiv_Aktien_4_Uebernahmen_fuer_36_8_Mio_Neuer_400_Hot_Stock_952_824_Berkshire_Hathaway-16670019

Executive Summary

12.03.2024

Insider kauft massiv Aktien – 4 Übernahmen für 36,8 Mio. $

Neuer 400% Hot Stock nach 952.824% mit Berkshire Hathaway ($BRK-A)

Ein Insider kauft massiv Aktien von unserem 400% Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) und das sollten clevere Anleger jetzt auch tun. CEO Ellery Roberts setzt mit seinen Insiderkäufen (Insider Buying) auf steigende Kurs bei unserem Private Equity Aktienitp 1847 Holdings LLC und hat am 4. März 154.364 Aktien zum Preis von 3,30 USD jetzt Aktie für zusammen 509.401 USD an der Börse kaufte. Zudem haben die Aktien unseres 400% Private Equity Aktientips Hot Stock 1847 Holdings LLC den mittelfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Unser 400% Private Equity Aktientip 2024 1847 Holdings LLC wandelt auf den Spuren von Börsenlegende Warren Buffet, der die Aktionäre von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) steinreich machte. Die Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) schossen unter der Führung des legendären Investors Warren Buffett um sagenhafte 952.824% von 66 USD auf in der Spitze 628.930 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) dank Erfolgsinvestor Warren Buffet ein riesiges Vermögen von bis zu 95.292.424 EUR. Unser neuer Private Equity Aktientip 1847 Holdings LLC fokussiert sich auf die Übernahme kleinerer Unternehmen mit weniger als 50 Mio. USD Jahresumsatz, die dem Radar der Private Equity-Riesen fliegen. Der spätere Börsengang oder Verkauf der Portfolio-Unternehmen verspricht massive Profite. Vier Übernahmen für zusammen 36,8 Mio. USD hat unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC bereits durchgeführt. Dem steht ein Börsenwert von gerade mal 8,01 Mio. USD gegenüber. Das Unternehmen High Mountain Door & Trim, Inc. und Innovative Cabinets & Design hat unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) für 15,4 Mio. $ übernommen. Am 26. Februar meldete unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC die Beauftragung der Investmentbanker von Spartan Capital zur Durchführung eines möglichen Börsengangs der Tochtergesellschaft 1847 Cabinets Inc. Die möglichen Börsengänge (Spinoffs) der Tochtergesellschaften würden zur fundamentalen Neubewertung unseres Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC führen. Ein weiterer heißer Börsenkandidat im Portfolio unseres Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC ist der führende US-amerikanischer Brillenhersteller ICU Eyewear mit einem Jahresumsatz von 19,0 Mio. $ Umsatz und 1,7 Mio. $ EBITA in 2021. Unternehmenskreisen zufolge plant unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC zudem die Übernahme weiterer Unternehmen. Zudem dürfte unser Private Equity Aktientip 1847 Holding LLC von der erwarteten Zinswende durch die US-Zentralbank FED profitieren. Clevere Anleger nutzen daher die günstige Einstiegsgelegenheit und kaufen jetzt die Aktien unseres Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH). Nach Kursgewinnen von bis zu 414% mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ:CG, $CG), bis zu 3.747% mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE:BX, $BX), bis zu 4.947% mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE:KKR, $KKR) und bis zu 952.824% mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) von Börsenlegende Warren Buffett bietet Ihnen unser neuer Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) heute die einmalige Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Private Equity-Sektor. Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder. Wir veranschlagen das Kursziel auf Sicht von 24 Monaten auf 15,00 USD. Das entspricht einer Aktienchance von 400% für mutige und risikobereite Investoren.

Mit Private Equity-Aktien konnten Investoren ein Vermögen verdienen

Aus 10.000 EUR wurden mit Private Equity-Aktien bis zu 95.292.424 EUR

Mit Private Equity-Aktien konnten Investoren in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) sind in den vergangenen Jahren um 414% von 11,69 USD auf in der Spitze 60,14 USD in die Höhe geklettert. Die Private Equity-Aktien des US-amerikanischen Private Equity-Investors Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 3.747% von 3,87 USD auf in der Spitze 148,88 USD in die Höhe geschnellt. Die Private Equity-Aktien des US-amerikanischen Private Equity-Riesen KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 4.947% von 1,96 USD auf in der Spitze 98,93 USD in die Höhe geschossen. Die Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) schossen unter der Führung des legendären Investors Warren Buffett um sagenhafte 952.824% von 66 USD auf in der Spitze 628.930 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) dank Erfolgsinvestor Warren Buffet ein riesiges Vermögen von bis zu 95.292.424 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Private Equity-Sektor.

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Börsennotierte Wettbewerber bis zu 43.132 mal höher bewertet

Unser neuer Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Aktuell wird The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) an der Börse mit rund 17,15 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 2.141 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC. Zur Zeit wird der Private Equity-Riese KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) an der Börse mit rund 87,31 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 10.900 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unsere Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC. Derzeit wird Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) an der Börse mit rund 90,04 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 11.241 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC. Aktuell wird Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) an der Börse mit 345,49 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 43.132 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC.

Private Equity Hot Stock 2024 – Strong Outperformer – Kursziel 24M: 15 USD –

400% Aktienchance

Link zum Report:

https://www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Insider_kauft_massiv_Aktien_4_Uebernahmen_fuer_36_8_Mio_Neuer_400_Hot_Stock_952_824_Berkshire_Hathaway-16670019

Insider kauft massiv Aktien – 4 Übernahmen für 36,8 Mio. $

Neuer 400% Hot Stock nach 952.824% mit Berkshire Hathaway ($BRK-A)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.002.jpeg

Ein Insider kauft massiv Aktien von unserem 400% Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) und das sollten clevere Anleger jetzt auch tun. CEO Ellery Roberts setzt mit seinen Insiderkäufen (Insider Buying) auf steigende Kurs bei unserem Private Equity Aktienitp 1847 Holdings LLC und hat am 4. März 154.364 Aktien zum Preis von 3,30 USD jetzt Aktie für zusammen 509.401 USD an der Börse kaufte. Zudem haben die Aktien unseres 400% Private Equity Aktientips Hot Stock 1847 Holdings LLC den mittelfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Unser 400% Private Equity Aktientip 2024 1847 Holdings LLC wandelt auf den Spuren von Börsenlegende Warren Buffet, der die Aktionäre von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) steinreich machte. Die Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) schossen unter der Führung des legendären Investors Warren Buffett um sagenhafte 952.824% von 66 USD auf in der Spitze 628.930 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) dank Erfolgsinvestor Warren Buffet ein riesiges Vermögen von bis zu 95.292.424 EUR. Unser neuer Private Equity Aktientip 1847 Holdings LLC fokussiert sich auf die Übernahme kleinerer Unternehmen mit weniger als 50 Mio. USD Jahresumsatz, die dem Radar der Private Equity-Riesen fliegen. Der spätere Börsengang oder Verkauf der Portfolio-Unternehmen verspricht massive Profite. Vier Übernahmen für zusammen 36,8 Mio. USD hat unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC bereits durchgeführt. Dem steht ein Börsenwert von gerade mal 8,01 Mio. USD gegenüber. Das Unternehmen High Mountain Door & Trim, Inc. und Innovative Cabinets & Design hat unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) für 15,4 Mio. $ übernommen. Am 26. Februar meldete unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC die Beauftragung der Investmentbanker von Spartan Capital zur Durchführung eines möglichen Börsengangs der Tochtergesellschaft 1847 Cabinets Inc. Die möglichen Börsengänge (Spinoffs) der Tochtergesellschaften würden zur fundamentalen Neubewertung unseres Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC führen. Ein weiterer heißer Börsenkandidat im Portfolio unseres Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC ist der führende US-amerikanischer Brillenhersteller ICU Eyewear mit einem Jahresumsatz von 19,0 Mio. $ Umsatz und 1,7 Mio. $ EBITA in 2021. Unternehmenskreisen zufolge plant unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC zudem die Übernahme weiterer Unternehmen. Zudem dürfte unser Private Equity Aktientip 1847 Holding LLC von der erwarteten Zinswende durch die US-Zentralbank FED profitieren. Clevere Anleger nutzen daher die günstige Einstiegsgelegenheit und kaufen jetzt die Aktien unseres Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH). Nach Kursgewinnen von bis zu 414% mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ:CG, $CG), bis zu 3.747% mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE:BX, $BX), bis zu 4.947% mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE:KKR, $KKR) und bis zu 952.824% mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) von Börsenlegende Warren Buffett bietet Ihnen unser neuer Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) heute die einmalige Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Private Equity-Sektor. Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder. Wir veranschlagen das Kursziel auf Sicht von 24 Monaten auf 15,00 USD. Das entspricht einer Aktienchance von 400% für mutige und risikobereite Investoren.

Mit Private Equity-Aktien konnten Investoren in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) sind in den vergangenen Jahren um 414% von 11,69 USD auf in der Spitze 60,14 USD in die Höhe geklettert. Die Private Equity-Aktien des US-amerikanischen Private Equity-Investors Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 3.747% von 3,87 USD auf in der Spitze 148,88 USD in die Höhe geschnellt. Die Private Equity-Aktien des US-amerikanischen Private Equity-Riesen KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 4.947% von 1,96 USD auf in der Spitze 98,93 USD in die Höhe geschossen. Die Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) schossen unter der Führung des legendären Investors Warren Buffett um sagenhafte 952.824% von 66 USD auf in der Spitze 628.930 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) dank Erfolgsinvestor Warren Buffet ein riesiges Vermögen von bis zu 95.292.424 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Private Equity-Sektor.

Unser neuer Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Aktuell wird The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) an der Börse mit rund 17,15 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 2.141 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC. Zur Zeit wird der Private Equity-Riese KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) an der Börse mit rund 87,31 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 10.900 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unsere Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC. Derzeit wird Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) an der Börse mit rund 90,04 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 11.241 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC. Aktuell wird Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) an der Börse mit 345,49 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 43.132 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung „Strong Outperformer“ für unseren neuen Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH). Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Private Equity Aktientip 1847 Holdings LLC zunächst auf 10 USD. Das entspricht einer Aktienchance von 233% für die Private Equity-Aktien unseres Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 15,00 USD für unseren Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 400% für die Private Equity-Aktien unseres Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH). Verpassen Sie die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Private Equity-Sektor jetzt nicht wieder.

Mit Private Equity-Aktien konnten Investoren ein Vermögen verdienen

Aus 10.000 EUR wurden mit Private Equity-Aktien bis zu 95.292.424 EUR

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.003.jpeg

Mit Private Equity-Aktien konnten Investoren in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit Private Equity-Aktien ein Vermögen von bis zu 95.292.424 EUR. Nach Kursgewinnen von bis zu 414% mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG), bis zu 3.747% mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX), bis zu 4.947% mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) und bis zu 952.824% mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) von Börsenlegende Warren Buffett bietet Ihnen unser neuer Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) heute die einmalige Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Private Equity-Sektor. Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder.

Die Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) sind in den vergangenen Jahren um 414% von 11,69 USD auf in der Spitze 60,14 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) ein stattlicher Betrag von 51.446 EUR. Aktuell wird The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) an der Börse mit rund 17,15 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 2.141 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC.

Die Private Equity-Aktien des US-amerikanischen Private Equity-Investors Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 3.747% von 3,87 USD auf in der Spitze 148,88 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) ein kleines Vermögen von 384.703 EUR. Derzeit wird Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) an der Börse mit rund 90,04 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 11.241 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC.

Die Private Equity-Aktien des US-amerikanischen Private Equity-Riesen KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 4.947% von 1,96 USD auf in der Spitze 98,93 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) in der Spitze ein Vermögen von 504.745 EUR. Zur Zeit wird der Private Equity-Riese KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) an der Börse mit rund 87,31 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 10.900 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unsere Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC.

Die Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) schossen unter der Führung des legendären Investors Warren Buffett um sagenhafte 952.824% von 66 USD auf in der Spitze 628.930 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) dank Erfolgsinvestor Warren Buffet ein riesiges Vermögen von bis zu 95.292.424 EUR. Aktuell wird Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) an der Börse mit 345,49 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 43.132 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC.

Übernahme der High Mountain Door & Trim

und Innovative Cabinets & Design für 15,4 Mio. $

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.004.jpeg

Im Oktober 2021 hat unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) die Unternehmen High Mountain Door & Trim, Inc. und Innovative Cabinets & Design für 15,4 Mio. $ übernommen. Am 26. Februar 2024 meldete unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC die Beauftragung der Investmentbanker von Spartan Capital zur Durchführung eines möglichen Börsengangs der Tochtergesellschaft 1847 Cabinets Inc. Die möglichen Börsengänge (Spinoffs) der Tochtergesellschaften würden zur fundamentalen Neubewertung unseres Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC führen.

High Mountain ist spezialisiert auf alle Aspekte der Fertigschreinerei-Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Türen, Türrahmen, Sockelleisten, Kranzleisten, Schränke, Waschbecken und Schränke für Badezimmer, Bücherregale, Einbauschränke, Kaminverkleidungen usw. und arbeitet hauptsächlich mit großen Bauherren von Einfamilienhäusern und gewerblichen und Mehrfamilienhäusern Bauträger für Mehrfamilienhäuser zusammen.

Sierra Homes d/b/a Innovative Cabinets & Design ist spezialisiert auf maßgefertigte Schränke und Arbeitsplatten für einen Kundenstamm bestehend aus Einfamilienhausbesitzern, Erbauern von Mehrfamilienhäusern sowie gewerbliche Kunden.

Die Umsatzerlöse aus dem Bausegment stiegen um 1.182.633 $ bzw. 11,8%, auf 11.230.579 $ für die drei Monate bis zum 30. September 2023, von 10.047.946 $ für die drei Monate bis zum 30. September 2022. Der Anstieg der Umsatzerlöse war in erster Linie auf eine Zunahme neuen Mehrfamilienhausprojekten und einem Anstieg des durchschnittlichen Vertragswertes zurückzuführen.

Die Umsatzkosten für das Bausegment sanken um 1.072.127 $ bzw. 16,4% auf 5.472.716 $ für die drei Monate zum 30. September 2023 von 6.544.843 US-$ für die drei Monate bis zum 30. September 2022.

Nach Kursgewinnen von bis zu 414% mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG), bis zu 3.747% mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX), bis zu 4.947% mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) und bis zu 952.824% mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) von Börsenlegende Warren Buffett bietet Ihnen unser neuer Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) heute die einmalige Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Private Equity-Sektor. Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder.

Übernahme von Wolo für 8,3 Mio. $

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.005.jpeg

Im März 2021 hat unser Private Equity Aktientip 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) das Unternehmen Wolo für etwa 8,3 Mio. $ übernommen.

Wolo entwickelt und vertreibt Hupen und Sicherheits-Produkte (Elektro-, Druckluft-, LKW-, Marine-, Motorrad- und Industrieausrüstung) und bietet Fahrzeugnot- und Sicherheitswarnleuchten, Warnleuchten für Autos, Lastwagen, Industrieanlagen und Einsatzfahrzeuge.

Wolo konzentriert sich auf den automobilen und industriellen Ersatzteilmarkt und verkauft seine Produkte an große nationale Einzelhandelsketten, über Spezial- und Fach- und Industriehändler sowie Online-/Versandhändler und OEMs.

Mit einem ausgezeichneten Ruf für innovatives Design besteht die aktuelle Produktlinie aus über 455 Produkten, darunter 54 patentierte Produkte, sowie über 90 exklusive Marken.

Der Umsatz aus dem Segment Automobilzulieferer sank um 606.630 US$ bzw. 40,7% auf 883.080 US$ für die drei Monate zum 30. September 2023 von 1.489.710 $ für die drei Monate bis zum 30. September 2022. Der Umsatzrückgang ist in erster Linie auf folgende Gründe zurückzuführen: Lieferkettenverzögerungen bei den Herstellern und eine geringere Kundennachfrage.

Die Umsatzkosten für das Segment Automobilzulieferer sanken um 241.731 US$ bzw. 27,9% auf 625.841 US$ für die drei Monate zum 30. September 2023 von $867.572 für die drei Monate bis zum 30. September 2022.

Nach Kursgewinnen von bis zu 414% mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG), bis zu 3.747% mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX), bis zu 4.947% mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) und bis zu 952.824% mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) von Börsenlegende Warren Buffett bietet Ihnen unser neuer Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) heute die einmalige Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Private Equity-Sektor. Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder.

Übernahme von Kyle’s Custom Wood Shop für 8,6 Mio. $

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.006.jpeg

Im September 2020 hat unser Private Equity Aktientip 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) das Unternehmen Kyle’s Custom Wood Shop, Inc. Für 8,6 Mio. $ übernommen.

Kyle’s Custom Wood Shop ist seit 1976 ein führender Hersteller von maßgefertigten Möbeln, der Bauunternehmer und Hauseigentümern in Boise, Idaho und Umgebung.

Kyle’s Custom Wood Shop, Inc. konzentriert sich auf den Entwurf, den Bau und die Installation von maßgefertigten Schränken in erster Linie für Bauherren und Semi-Custom-Bauherren.

Die Produktion von Kyle’s Custom Wood Shop, Inc. ist in den letzten Jahren darauf ausgerichtet, hauptsächlich mit und Semi-Custom-Bauherren zusammenzuarbeiten.

Dienstleistungen und Produkte:

Feines individuelles Schrankdesign und handwerkliche Oberflächenbehandlung. Professionelles Schrankdesign, das künstlerische Designelemente mit maximaler Effizienz verbindet.

Qualitativ hochwertige Schreinerei von qualifizierten Handwerkern. Ausgestattet mit modernsten Werkzeugen, die von erfahrenen Schreinern bedient werden.

Professioneller Schrankeinbau und treuer Service. Professionelle Montage, die mit großer Sorgfalt durchgeführt wird.

Nach Kursgewinnen von bis zu 414% mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG), bis zu 3.747% mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX), bis zu 4.947% mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) und bis zu 952.824% mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) von Börsenlegende Warren Buffett bietet Ihnen unser neuer Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) heute die einmalige Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Private Equity-Sektor. Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder.

Übernahme von ICU Eyewear für 4,5 Mio. $

19,0 Mio. $ Umsatz und 1,7 Mio. $ EBITA in 2021

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.007.jpeg

Im Februar 2023 hat unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) das Unternehmen ICU Eyewear für 4,5 Mio. $ übernommen. Bei einem Umsatz von 19 Mio. US-Dollar und 1,7 Mio. US-Dollar bereinigtem EBITDA ist das Portfolio-Unternehmen ICU Eyewear ein heißer Kandidat für einen möglichen Börsengang. Ein IPO der attraktiven Tochtergesellschaft würde zur fundamentalen Neubewertung unseres Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC führen.

ICU Eyewear Holdings Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hollister, Kalifornien.

ICU Eyewear ist ein anerkannter führender Designer von Over-the-Counter (OTC), nicht verschreibungspflichtigen Lesebrillen, Sonnenbrillen, Blaulicht-Sonnenbrillen, Sonnenschutzbrillen und Spezialsonnenbrillen für den Außenbereich.

ICU ist der einzige Anbieter von rezeptfreien Brillen in den USA, der über eine bedeutende Penetration in allen wichtigen Einzelhandelskanälen, einschließlich Lebensmittelläden, Fachgeschäften, Bürobedarf, Apotheken und Outdoor-Sportgeschäften verfügt.

ICU hat sich mit seinem Sortiment an unverwechselbaren Brillen den Titel der Nummer 1 Anbieter von OTC-Brillen bei Target verdient.

ICU’s Highlights:

Umsatz von mehr als 19,0 Millionen US-Dollar und 1,7 Millionen US-Dollar bereinigtes EBITDA im Jahr 2021.

ICU hat ein hochprofitables und nachhaltiges Geschäftsmodell entwickelt. Geschäftsmodell mit soliden Finanzen, positivem EBITDA und einer Bruttomarge von etwa 40%. ICU hat 10 Marken und ein umfassendes und innovatives Produkt Produktangebot von über 3.000 SKUs in den Segmenten Lesegläser, Sonnenbrillen und Gesundheits- und Körperpflegesegmenten. Der Kundenstamm von ICU besteht aus einer breiten Palette von nationalen, regionalen und Fachhändlern mit über 7.500 Einzelhandelsstandorten.

Nach Kursgewinnen von bis zu 414% mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG), bis zu 3.747% mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX), bis zu 4.947% mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) und bis zu 952.824% mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) von Börsenlegende Warren Buffett bietet Ihnen unser neuer Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) heute die einmalige Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Private Equity-Sektor. Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder.

Der Markt für Fusionen und Übernahmen kleiner Unternehmen

bietet riesige Wachstumschancen

Weitere Übernahmen voraus

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.008.jpeg

Die Fokussierung auf die Übernahme von kleinen und mittelständigen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von unter 50 Mio. $ bietet unserem Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) erhebliche Wettbewerbsvorteile.

Proaktives Vorantreiben des Geschäftsflusses mit der Bereitschaft, alles zu untersuchen, alles und jeden ohne Vorurteile und Voreingenommenheit.

Erwerb von stabilen, reifen Unternehmen zu attraktiven Preisen.

Einführung renditeorientierter Metriken/Rechenschaftspflicht und Ressourcen (Personal, Prozesse oder Technologie) in Portfoliounternehmen, um das Wachstum zu fördern und die Aktionäre mit jährlichen Dividenden zu belohnen, die durch die Ausschüttung der verfügbaren Barmittel gedeckt werden.

Zu einem günstigen Zeitpunkt, verkaufen Sie erfolgreich Tochtergesellschaften mit Gewinn.

Marktchance:

Der Markt für Fusionen und Übernahmen bei kleinen Unternehmen ist stark fragmentiert und bietet bedeutende Möglichkeiten Unternehmen zu attraktiven Preisen zu erwerben.

Zum Beispiel, laut der GF Data, Plattform-Akquisitionen mit einem Unternehmens von mehr als 50,0 Millionen Dollar Bewertungsprämien, die 30% höher als Plattform-Akquisitionen mit Unternehmenswert von weniger als 50,0 Millionen US-Dollar (8,2x trailing 12-month adj. EBITDA vs. 6,3x trailing 12-month adj. EBITDA).

Die folgenden Faktoren tragen zu niedrigeren Akquisitionsmultiplikatoren für kleine Unternehmen bei:

1. In der Regel weniger potenzielle Erwerber

2. Die Finanzierung durch Dritte ist im Allgemeinen weniger verfügbar

3. Verkäufer dieser Unternehmen können nicht-wirtschaftliche Merkmale in Betracht ziehen, wie z.B. die Fortführung der Vorstands Mitgliedschaft oder die Auswirkungen des Verkaufs auf ihre Mitarbeiter

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.009.jpeg

Jährliche Dividende von 10% des Buchwertes geplant

Rasantes Wachstum durch Übernahmen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.010.jpeg

Unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) überzeugt mit seinem rasanten Wachstum durch Übernahmen.

1847 Holdings ist eine börsennotierte, diversifizierte Akquisitionsholding Beteiligungsgesellschaft, die in Unternehmen investiert, deren Geschäftsmodelle ihnen ermöglichen, ihr eigenes Wachstum zu fördern.

Unser Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC plant eine jährliche Dividende von 10% oder mehr den Buchwert des Eigenkapitals auszuschütten und gleichzeitig genügend Gewinne für internes und externes Wachstum zu erzielen.

Wettbewerbsvorteile der 1847 Holding:

Robustes Netzwerk: Nationales Netzwerk von persönlichen Beziehungen zu Vermittlern, erfahrenen Geschäftsführern, Unternehmern und Managern.

Diszipliniertes Deal Sourcing: Nutzung von Beziehungen zu mehr als 3.000 qualifizierten Geschäftsquellen durch regelmäßige Anrufe, Post- und E-Mail-Kampagnen, Branchenveranstaltungen usw.

Differenzierte Akquisitionsmöglichkeiten auf dem Markt für kleine Unternehmen: Konzentration der Bemühungen auf reife Unternehmen mit nachhaltigen Wertangeboten, die durch ihre Ressourcen und institutionelle Expertise unterstützt werden können.

Wertangebot für Geschäftsinhaber: Anwendung eines kreativen, flexiblen Ansatzes durch Anpassung jeder Akquisitionsstruktur an Liquiditätsbedarf und qualitative Ziele des Zielunternehmens.

Operative Partner: Kontinuierliche Zusammenarbeit mit einem starken Netzwerk erfahrener operativer Partner – ehemaligen Führungskräften mit umfangreicher Erfahrung im Aufbau, Management und Optimierung erfolgreicher kleiner Unternehmen in einer Reihe von Branchen.

Erfahrung auf dem Markt für kleine Unternehmen: Seit dem Jahr 2000 hat das Managementteam insgesamt mehrere tausend Investitionsmöglichkeiten und arbeitete aktiv mit 30 kleinen Unternehmen in allen Bereichen der Strategie, der Entwicklung und des Betriebs.

Langfristige Ziele:

1. Regelmäßige und steigende Ausschüttungen an die Stammaktionäre

2. Steigerung des Wertes für die Stammaktionäre

– Fortsetzung der Identifizierung, Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen, Verhandlung und Plattform-Akquisitionen von kleinen Unternehmen in attraktiven Branchen

– Begrenzung des Einsatzes von Fremdkapital bei Akquisitionen, damit die Schulden den Marktwert der erworbenen Vermögenswerte nicht übersteigen und dass das Verhältnis von Schulden zu EBITDA für die operativen Tochtergesellschaften 1,25x zu 1 nicht überschreitet

– Durch diese Begrenzung der Verschuldung wird das Unternehmen die Auferlegung strenger Kreditgeberkontrollen für seine Geschäftstätigkeit, die ansonsten Wachstum behindern und dem Unternehmen anderweitig schaden würden.

Im Branchenvergleich günstig bewertet

Börsennotierte Wettbewerber bis zu 43.132 mal höher bewertet

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.011.jpeg

Unser neuer Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Die börsennotierten Wettbewerber unseres Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC sind bis zu 43.132 mal höher bewertet.

Die Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) sind in den vergangenen Jahren um 414% von 11,69 USD auf in der Spitze 60,14 USD in die Höhe geklettert. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) ein stattlicher Betrag von 51.446 EUR. Aktuell wird The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) an der Börse mit rund 17,15 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 2.141 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC.

Die Private Equity-Aktien des US-amerikanischen Private Equity-Riesen KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 4.947% von 1,96 USD auf in der Spitze 98,93 USD in die Höhe geschossen. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) in der Spitze ein Vermögen von 504.745 EUR. Zur Zeit wird der Private Equity-Riese KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) an der Börse mit rund 87,31 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 10.900 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unsere Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC.

Die Private Equity-Aktien des US-amerikanischen Private Equity-Investors Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 3.747% von 3,87 USD auf in der Spitze 148,88 USD in die Höhe geschnellt. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) ein kleines Vermögen von 384.703 EUR. Derzeit wird Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) an der Börse mit rund 90,04 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 11.241 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC.

Die Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) schossen unter der Führung des legendären Investors Warren Buffett um sagenhafte 952.824% von 66 USD auf in der Spitze 628.930 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) dank Erfolgsinvestor Warren Buffet ein riesiges Vermögen von bis zu 95.292.424 EUR. Aktuell wird Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) an der Börse mit 345,49 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 43.132 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC.

Nach Kursgewinnen von bis zu 414% mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG), bis zu 3.747% mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX), bis zu 4.947% mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) und bis zu 952.824% mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) von Börsenlegende Warren Buffett bietet Ihnen unser neuer Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) heute die einmalige Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Private Equity-Sektor. Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder.

Private Equity Hot Stock 2024 – Strong Outperformer –

Kursziel 24M: 15 USD – 400% Aktienchance

Neuer 400% Private Equity Hot Stock nach 952.824% mit Berkshire Hathaway ($BRK-A)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.012.jpeg

Ein Insider kauft massiv Aktien von unserem 400% Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) und das sollten clevere Anleger jetzt auch tun. CEO Ellery Roberts setzt mit seinen Insiderkäufen (Insider Buying) auf steigende Kurs bei unserem Private Equity Aktienitp 1847 Holdings LLC und hat am 4. März 154.364 Aktien zum Preis von 3,30 USD jetzt Aktie für zusammen 509.401 USD an der Börse kaufte. Zudem haben die Aktien unseres 400% Private Equity Aktientips Hot Stock 1847 Holdings LLC den mittelfristigen Abwärtstrend kraftvoll nach oben durchstoßen und damit für ein massives Kaufsignal der Chartanalyse gesorgt. Unser 400% Private Equity Aktientip 2024 1847 Holdings LLC wandelt auf den Spuren von Börsenlegende Warren Buffet, der die Aktionäre von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) steinreich machte. Die Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) schossen unter der Führung des legendären Investors Warren Buffett um sagenhafte 952.824% von 66 USD auf in der Spitze 628.930 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) dank Erfolgsinvestor Warren Buffet ein riesiges Vermögen von bis zu 95.292.424 EUR. Unser neuer Private Equity Aktientip 1847 Holdings LLC fokussiert sich auf die Übernahme kleinerer Unternehmen mit weniger als 50 Mio. USD Jahresumsatz, die dem Radar der Private Equity-Riesen fliegen. Der spätere Börsengang oder Verkauf der Portfolio-Unternehmen verspricht massive Profite. Vier Übernahmen für zusammen 36,8 Mio. USD hat unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC bereits durchgeführt. Dem steht ein Börsenwert von gerade mal 8,01 Mio. USD gegenüber. Das Unternehmen High Mountain Door & Trim, Inc. und Innovative Cabinets & Design hat unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) für 15,4 Mio. $ übernommen. Am 26. Februar meldete unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC die Beauftragung der Investmentbanker von Spartan Capital zur Durchführung eines möglichen Börsengangs der Tochtergesellschaft 1847 Cabinets Inc. Die möglichen Börsengänge (Spinoffs) der Tochtergesellschaften würden zur fundamentalen Neubewertung unseres Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC führen. Ein weiterer heißer Börsenkandidat im Portfolio unseres Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC ist der führende US-amerikanischer Brillenhersteller ICU Eyewear mit einem Jahresumsatz von 19,0 Mio. $ Umsatz und 1,7 Mio. $ EBITA in 2021. Unternehmenskreisen zufolge plant unser Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC zudem die Übernahme weiterer Unternehmen. Zudem dürfte unser Private Equity Aktientip 1847 Holding LLC von der erwarteten Zinswende durch die US-Zentralbank FED profitieren. Clevere Anleger nutzen daher die günstige Einstiegsgelegenheit und kaufen jetzt die Aktien unseres Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH). Nach Kursgewinnen von bis zu 414% mit den Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ:CG, $CG), bis zu 3.747% mit den Private Equity-Aktien von Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE:BX, $BX), bis zu 4.947% mit den Private Equity-Aktien von KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE:KKR, $KKR) und bis zu 952.824% mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE:BRK-A, $BRK-A) von Börsenlegende Warren Buffett bietet Ihnen unser neuer Private Equity Hot Stock 1847 Holdings LLC (ISIN US28252B8798 / WKN A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) heute die einmalige Aktienchance auf den nächsten schnellen Vervielfacher im boomenden Private Equity-Sektor. Verpassen Sie diese Aktienchance nicht wieder. Wir veranschlagen das Kursziel auf Sicht von 24 Monaten auf 15,00 USD. Das entspricht einer Aktienchance von 400% für mutige und risikobereite Investoren.

Mit Private Equity-Aktien konnten Investoren in den vergangenen Jahren ein Vermögen verdienen. Die Private Equity-Aktien der The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) sind in den vergangenen Jahren um 414% von 11,69 USD auf in der Spitze 60,14 USD in die Höhe geklettert. Die Private Equity-Aktien des US-amerikanischen Private Equity-Investors Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) sind in den vergangenen Jahren um beeindruckende 3.747% von 3,87 USD auf in der Spitze 148,88 USD in die Höhe geschnellt. Die Private Equity-Aktien des US-amerikanischen Private Equity-Riesen KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) sind in den vergangenen Jahren um fantastische 4.947% von 1,96 USD auf in der Spitze 98,93 USD in die Höhe geschossen. Die Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) schossen unter der Führung des legendären Investors Warren Buffett um sagenhafte 952.824% von 66 USD auf in der Spitze 628.930 USD in die Höhe. Aus einem Aktieninvestment von 10.000 EUR wurde mit den Aktien von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) dank Erfolgsinvestor Warren Buffet ein riesiges Vermögen von bis zu 95.292.424 EUR. Verpassen Sie jetzt nicht die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Private Equity-Sektor.

Unser neuer Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) erscheint im Branchenvergleich günstig bewertet. Aktuell wird The Carlyle Group Inc. (ISIN: US14316J1088, WKN: A2PXCR, Ticker FSE: 3VU.F, Symbol NASDAQ: CG, $CG) an der Börse mit rund 17,15 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 2.141 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC. Zur Zeit wird der Private Equity-Riese KKR & Co. Inc. (ISIN: US48251W1045, WKN A2LQV6, Symbol NYSE: KKR, $KKR) an der Börse mit rund 87,31 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 10.900 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unsere Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC. Derzeit wird Blackstone Inc. (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W, Ticker FSE: BBN1.F, NYSE: BX, $BX) an der Börse mit rund 90,04 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 11.241 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC. Aktuell wird Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846701086, WKN: 854075, Ticker FSE: BRH.F, Symbol NYSE: BRK-A, $BRK-A) an der Börse mit 345,49 Mrd. USD bewertet. Das ist rund 43.132 mal soviel als der aktuelle Börsenwert unseres neuen Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC.

Wir bekräftigen daher unsere Einschätzung „Strong Outperformer“ für unseren neuen Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH). Das Kursziel auf Sicht von 12 Monaten veranschlagen wir für unseren Private Equity Aktientip 1847 Holdings LLC zunächst auf 10 USD. Das entspricht einer Aktienchance von 233% für die Private Equity-Aktien unseres Private Equity Aktientips 1847 Holdings LLC. Auf Sicht von 24 Monaten halten wir ein Kursziel von 15,00 USD für unseren Private Equity Hot Stock 2024 1847 Holdings LLC für realistisch. Das entspricht einer Aktienchance von bis zu 400% für die Private Equity-Aktien unseres Private Equity Aktientips 2024 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH). Verpassen Sie die nächste schnelle Vervielfachungschance im boomenden Private Equity-Sektor jetzt nicht wieder.

Ausführliche Hintergrund-Infos zu 1847 Holdings LLC

Ausführliche Informationen zu den Aktien von 1847 Holdings LLC (ISIN: US28252B8798, WKN: A400EU, NYSE: EFSH, $EFSH) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.1847holdings.com

Einschätzung

Strong Outperformer

Kursziele

Kursziel 12M: 10 USD

Kurschance: 233%

Kursziel 24M: 15 USD

Kurschance: 400%

Stammdaten

ISIN: US28252B8798

WKN: A400EU

Ticker: EFSH

Kursdaten

Kurs: 3,00 USD

52W Hoch: 169,00 USD

52W Tief: 1,22 USD

Aktienstruktur

Aktienanzahl: 2,67 Mio.

Market Cap ($): 8,01 Mio.

Chance / Risiko

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73912/Aktiencheck02120324.013.png

Interessenkonflikte

Es liegen Interessenkonflikte nach §34 WpHG vor. Bitte lesen Sie dazu unseren Disclaimer.

Allgemeine Angaben

Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der aktiencheck.de AG. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar.

Rechtliche Hinweise/Disclaimer der aktiencheck.de AG

Die aktiencheck.de AG hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher „Finanzanalysen“) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der aktiencheck.de AG regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958.

Risiken

Börsenanlagen und Anlagen in Unternehmen (Aktien) sind immer spekulativ und beinhalten das Risiko des Totalverlustes.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf Anlagen in Unternehmen, die nicht etabliert sind und/ oder klein sind und keinen etablierten Geschäftsbetrieb und Firmenvermögen haben.

Aktienkurse können erheblich schwanken. Dies gilt insbesondere bei Aktien, die nur über eine geringe Liquidität (Marktbreite) verfügen. Hier können auch nur geringe Aufträge erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs haben.

Bei Aktien in engen Märkten kann es auch dazu kommen, dass dort überhaupt kein oder nur sehr geringer tatsächlicher Handel besteht und veröffentlichte Kurse nicht auf einem tatsächlichen Handel beruhen, sondern nur von einem Börsenmakler gestellt worden sind.

Ein Aktionär kann bei solchen Märkten nicht damit rechnen, dass er für seine Aktien einen Käufer überhaupt und/oder zu angemessenen Preisen findet.

In solchen engen Märkten besteht eine sehr hohe Möglichkeit zur Manipulation der Kurse und der Preise, in solchen Märkten kommt es oft auch zu erheblichen Preisschwankungen.

Eine Investition in Wertpapiere mit geringer Liquidität sowie niedriger Börsenkapitalisierung ist daher höchst spekulativ und stellt ein sehr hohes Risiko dar.

Wie jedes Investment in Unternehmen unterliegt auch das Investment in 1847 Holdings LLC dem Totalverlust-Risiko.

Die Aktien unseres Aktientips 1847 Holdings LLC sind in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet. Den großen Chancen stehen daher auch erhebliche Risiken gegenüber. Wer in börsennotierte Explorer investiert, der sollte für den schlimmsten Fall auch mit einem möglichen Totalverlust rechnen.

1847 Holdings LLC befindet sich noch in einem sehr frühen Unternehmensstadium und generiert derzeit noch geringe Umsätze. Scheitert das Management mit seinem Businessplan, dann droht schlimmstenfalls der Totalverlust für die Aktionäre der 1847 Holdings LLC.

Börse ist keine Einbahnstraße. Ein Investment in Aktien unterliegt grundsätzlich starken Kursschwankungen. Wo Chancen sind, da sind auch Risiken. Die Aktien der 1847 Holdings LLC unterliegen wie jede Aktie dem Kursänderungsrisiko. Im schlimmsten Fall droht den Aktionären der 1847 Holdings LLC wie jedem anderen Aktionär auch der Totalverlust.

Das Investment in die Aktien der 1847 Holdings LLC unterliegt wie jedes unternehmerische Investment und jede Aktieninvestition dem unternehmerischen Risiko. Somit droht bei Nicht-Erreichung der Geschäftsziele im schlimmsten Fall die Insolvenz und damit der Totalverlust für das Aktieninvestment.

Risiken und Ungewissheiten 1847 Holdings LLC betreffend beinhalten wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umwelttechnische und technologische Faktoren, die die Betriebe von 1847 Holdings LLC, die Märkte, die Produkte und die Preise beeinflussen könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich unterscheiden könnten, beinhalten die Fehlinterpretation von Daten; dass 1847 Holdings LLC nicht in der Lage sein könnte, erforderliches Equipment oder Arbeitskräfte zu erhalten; dass 1847 Holdings LLC nicht in der Lage sein könnte, ausreichend Kapital aufzubringen, um die beabsichtigten Explorationen durchzuführen; dass 1847 Holdings LLC Anträge für Bohrgenehmigungen abgelehnt werden; dass 1847 Holdings LLC Wetter- oder Logistikprobleme oder andere Risiken von den Explorationen abhalten könnten; dass das Equipment nicht so funktionieren könnte wie erwartet; dass die genaue Datenanalyse in der Tiefe nicht möglich sein könnte; dass die Ergebnisse, die 1847 Holdings LLC oder andere an einem bestimmten Standort gefunden haben, nicht notwendigerweise einen Hinweis auf größere Gebiete auf dem Grundstück von 1847 Holdings LLC darstellen; dass 1847 Holdings LLC Umweltprogramme nicht rechtzeitig bzw. überhaupt abschließen könnte; dass die Marktpreise nicht die kommerziellen Produktionskosten rechtfertigen könnten; und dass es trotz viel versprechender Daten keine kommerziell förderbare Mineralisierung auf den Grundstücken von 1847 Holdings LLC geben könnte.

Diese Publikation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die durch Formulierungen wie ‚erwarten‘, ‚wollen‘, ‚antizipieren‘, ‚beabsichtigen‘, ‚planen‘, ‚glauben‘, ‚anstreben‘, ‚einschätzen‘, ‚werden‘ oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf den heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der 1847 Holdings LLC tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die 1847 Holdings LLC und die aktiencheck.de AG übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Zu den weiteren Risiken lesen Sie bitte auch unbedingt unseren nachfolgenden Disclaimer.

Interessenkonflikte

Die aktiencheck.de AG und mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft 1847 Holdings LLC eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen.

Bei den Veröffentlichungen von AC Research handelt es sich ausdrücklich nicht um Finanzanalysen. Vielmehr sind die Besprechungen von Aktien als Vorstellungen rein werblichen Charakters zu werten.

Die Auftraggeber und/oder deren Mitarbeiter und/oder deren Auftraggeber sind Aktionäre der 1847 Holdings LLC. Es besteht also ein Interessenkonflikt nach §34 WpHG, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.

Ferner geben wir zu bedenken, dass die Auftraggeber dieser Studie in naher Zukunft beabsichtigen könnten, sich von eigenen Aktienbeständen in der 1847 Holdings LLC zu trennen und damit von steigenden Kursen der Aktie profitieren werden. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenkonflikt.

Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Researchfirmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen.

Die aktiencheck.de AG und seine Mitarbeiter werden zudem für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und Veröffentlichung dieser Publikation sowie für andere Dienstleitungen entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wir weisen hiermit darauf hin, dass Gesellschafter, Redakteure, Mitarbeiter sowie Personen bzw. Unternehmen, die an der Erstellung dieser Veröffentlichung beteiligt sind, sowie Auftraggeber (Dritte) der Publikation zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten können und daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung, d.h. auch einer erhöhten Handelsliquidität interessiert sind, da die Absicht besteht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann zu einem Vermögenszuwachs bei diesen Personen führen. Durch die Besprechung des Unternehmens kann jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt, deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. Sie sind aber auch daran interessiert, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.

Wesentliche Informationsquellen, Hinweis auf zugrunde gelegte Angaben

und Prognosecharakter

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen (in- und ausländische Medien, Zeitungen, Finanzmeldungen etc.) aber auch andere Quellen. Die aktiencheck.de AG verwendet nur Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig gehalten worden sind. Die aktiencheck.de AG und die von ihr zur Erstellung der Publikation beschäftigten Personen verwenden größtmögliche Sorgfalt darauf, dass die verwendeten und zugrundeliegenden Angaben soweit wie möglich vollständig und sachlich zutreffend sind. Prognosen und Einschätzungen werden entsprechend gekennzeichnet und formuliert. Es wird bei Prognosen und Einschätzungen ebenfalls darauf geachtet, dass diese auf sachlichen Grundlagen beruhen und realistisch sind. Trotzdem übernimmt die aktiencheck.de AG keine Gewähr für Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der dargestellten Sachverhalte.

Zusammenfassung der Bewertungsgrundlagen und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Unternehmen beruht auf der Grundlage einer quantitativen Auswertung von Unternehmensberichten und Veröffentlichungen zu dem Unternehmen sowie qualitativer Informationen, die für eine Einschätzung als relevant angesehen werden können. Hierbei werden Faktoren wie Geschäftsprofil, Verschuldung, Kredite, Liquidität, Ertragskraft, Geschäftsmodelle, Geschäftsgang und ähnlichen Faktoren.

Es werden auch Methoden der technischen Aktienanalyse verwendet, wobei basierend auf dem bisherigen Kursverlauf Annahmen für den zukünftig erwarteten Kursverlauf getroffen werden (unter anderem z.B. Kursziele).

Bei börsennotierten Unternehmen wird bei der Beurteilung auch die sogenannte Fundamental-Analyse berücksichtigt.

Sensitivität der Bewertungsparameter – Änderungsmöglichkeit

Die Veröffentlichungen geben nur die Einschätzung und Meinung zum Zeitpunkt der Erstellung an. Der Zeitpunkt der Erstellung wird in der Veröffentlichung angegeben. Eine Pflicht zur Aktualisierung wird nicht übernommen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Veränderungen in den verwendeten und zugrunde gelegten Angaben, Daten und Umstände erfolgen können und solche Änderungen einen erheblichen Einfluss auf die Einschätzungen des Unternehmens und seine Besprechung haben können.

Bedeutung der Empfehlungen

Die Aussagen und Meinungen der aktiencheck.de AG in ihren Veröffentlichungen können allenfalls ein Faktor im Rahmen einer Anlageentscheidung des Lesers darstellen. Sie stellen ausdrücklich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar. Ein Interessent sollte sich auch über andere Quellen über das Unternehmen informieren. Insbesondere stellen die Veröffentlichungen keine individuelle Empfehlung in Bezug auf den Leser dar. Weder durch den Bezug der Veröffentlichungen noch durch ausgesprochene Empfehlungen oder wiedergegebenen Meinungen soll eine Finanzdienstleistung des Lesers, insbesondere ein Anlageberatungs- oder Anlagevermittlungsvertrag, mit der aktiencheck.de AG oder dem jeweiligen Verfasser begründet werden. Die Publikationen von der aktiencheck.de AG sollten somit ausdrücklich nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen.

Die Beurteilungen wenden sich an spekulativ eingestellte Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger und professionelle Anleger. Leser sollten über ein entsprechendes Risikokapital und zusätzliche Vermögenswerte sowie einen Anlagehorizont von über fünf Jahren verfügen.

Im Rahmen der Veröffentlichungen bedeuten:

Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Outperformer: Absolutes Aufwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 10% innerhalb von sechs Monaten

Strong Underperformer: Absolutes Abwärtspotenzial von mehr als 20% innerhalb von sechs Monaten

Market Performer: Absolutes Potenzial zwischen -10% und +10% innerhalb von sechs Monaten

Haftungsausschluss

Die aktiencheck.de AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der von ihr veröffentlichten Meinung und Einschätzung zu bestimmten Unternehmen. Sie schuldet auch insbesondere keinen Erfolg, sofern ein Leser aufgrund einer veröffentlichten Einschätzung eine Anlageentscheidung treffen sollte.

Ein Leser sollte grundsätzlich nur Risikokapital in Aktien, die durch die aktiencheck.de AG vorgestellt werden, investieren, also Kapital, mit dem er sich bei einem negativen Verlauf einen Totalverlust leisten kann.

Jegliche Haftung der aktiencheck.de AG und ihrer Erfüllungsgehilfen gegenüber Lesern der Veröffentlichungen der aktiencheck.de AG wird ausgeschlossen.

Bei der Erstellung der Informationen verwendet die aktiencheck.de AG unterschiedliche Quellen, insbesondere auch die Angaben der Unternehmen, andere öffentlich zugängliche Informationen aber auch andere Quellen. Die von uns verwendeten Quellen erachten wir als zuverlässig, es kann hier aber auch zu falschen Informationen und auch unzutreffende Bewertung von Informationen oder Daten kommen

Firmenkontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Pressekontakt

aktiencheck.de AG

Stefan Lindam

Bahnhofstr. 6

56470 Bad Marienberg

+49 266128495 0



http://www.aktiencheck.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.