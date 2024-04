Installation von Balkonkraftwerken nicht als Spontan-Aktion angehen

Haus & Grund Hessen: Erlaubnis des Vermieters erforderlich

Frankfurt/Wiesbaden, 8. April 2024 – Balkonkraftwerke boomen und können einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leisten. Damit die Freude von Dauer ist, müssen Mieter vor der Installation einer solchen Anlage ihren Vermieter um Erlaubnis bitten – voraussichtlich auch nach der anstehenden Gesetzesänderung. Darauf weist Haus & Grund Hessen hin.

„Balkonkraftwerke wirken sich auf das Gesamtbild der Immobilie aus – und unter Umständen auch auf die Wohnqualität der Nachbarn“, sagt Younes Frank Ehrhardt, Geschäftsführer von Haus & Grund Hessen. „Deswegen müssen Mieter vor Installation die Erlaubnis ihres Vermieters einholen, Einzeleigentümer die Erlaubnis der Eigentümergemeinschaft.“ Und das, auch wenn das Solarpaket I in Kraft tritt, dessen Verabschiedung in Kürze erwartet wird. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung unter anderem Steckersolargeräte zur Stromerzeugung in den Katalog der sogenannten privilegierten Anlagen im Wohnungseigentumsrecht und Mietrecht aufnehmen. Mieter hätten dann gegenüber ihren Vermietern und Wohnungseigentümer gegenüber der Eigentümergemeinschaft das Recht auf Zustimmung zur Installation von Balkonkraftwerken.

„Grundsätzlich sollten Mieter die Installation einer solchen Mini-Solaranlage nicht als Spontan-Aktion angehen“, warnt Ehrhardt. Denn momentan dürfen Vermieter sie noch ablehnen. „Auch wenn Eigentümer nach Inkrafttreten des Solarpakets I die Erlaubnis nicht mehr verweigern dürfen, so müssen sie auf jeden Fall darum gebeten werden. Denn Eigentümer haben das Recht zu erfahren, was mit ihrer Immobilie geschieht. Dann können sie frühzeitig eingreifen, falls die Installation nicht zumutbar oder fachgerecht ist und mit Veränderung der Bausubstanz erfolgen soll. Diese Vorgehensweise ist auf jeden Fall konfliktärmer, als wenn ein Balkonkraftwerk nachträglich wieder demontiert werden muss.“

Über Haus & Grund Hessen

Haus & Grund Hessen – Landesverband der Hessischen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V. ist die Dachorganisation der 81 örtlichen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Vereine in Hessen mit insgesamt über 68.000 Mitgliedern. Unser Verband nimmt am politischen Geschehen teil und stärkt dadurch die Position des privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums in Hessen. Wir vertreten die Interessen der hessischen Haus- und Grundeigentümer gegenüber Politik, Behörden und Öffentlichkeit.

Bedeutung des privaten Eigentums in Hessen:

Die privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Hessen verfügen über rund 2,5 Millionen Wohnungen, also über mehr als 85,4 Prozent des gesamten hessischen Wohnungsbestandes.

Sie investieren jährlich über 7,1 Milliarden Euro in ihre hessischen Immobilien.

Unter Berücksichtigung der positiven Beschäftigungseffekte in weiteren Branchen sichern oder schaffen diese Investitionen jährlich rund 135.000 Arbeitsplätze in Hessen.

Firmenkontakt

Haus & Grund Hessen

Younes Frank Ehrhardt

Grüneburgweg 64

60322 Frankfurt

069

729458



http://www.hausundgrundhessen.de

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Ina Biehl-v.Richthofen

Postsraße 9

64293 Darmstadt

06151

39900



http://www.rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.