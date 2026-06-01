Internationaler Kindertag: Wenn Pflege die ganze Familie betrifft

Verbund Pflegehilfe macht zum Internationalen Kindertag darauf aufmerksam, wie wichtig Entlastung, Orientierung und Unterstützung für Familien in Pflegesituationen sind.

Der Internationale Kindertag rückt jedes Jahr die Bedürfnisse, Rechte und Zukunftschancen von Kindern in den Mittelpunkt. Für den Verbund Pflegehilfe ist dieser Tag auch ein Anlass, auf eine oft unterschätzte Belastung aufmerksam zu machen: Pflegebedürftigkeit betrifft nie nur die pflegebedürftige Person allein, sondern immer das gesamte familiäre Umfeld.

Wenn ein Elternteil, Großelternteil oder ein anderer naher Angehöriger plötzlich Unterstützung benötigt, verändert sich häufig der Alltag der ganzen Familie. Termine müssen organisiert, Anträge gestellt, Versorgungsmöglichkeiten geprüft und finanzielle Fragen geklärt werden. Gerade für Familien mit Kindern kann diese Situation schnell zur zusätzlichen Belastung werden.

„Kinder brauchen Stabilität, Aufmerksamkeit und Sicherheit. Wenn in einer Familie plötzlich Pflege organisiert werden muss, geraten genau diese Dinge oft unter Druck“, sagt Johannes Haas, Geschäftsführer des Verbund Pflegehilfe. „Deshalb ist es so wichtig, Angehörige frühzeitig zu entlasten und ihnen Orientierung zu geben. Wer weiß, welche Unterstützung möglich ist, kann Pflege besser organisieren und gleichzeitig mehr Raum für Familie schaffen.“

Der Verbund Pflegehilfe berät pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen telefonisch zu möglichen Versorgungsformen, passenden Unterstützungsangeboten und finanziellen Entlastungsmöglichkeiten. Dazu zählen unter anderem Hilfen im Alltag, Pflegehilfsmittel, Treppenlifte, Hausnotrufsysteme, ambulante Pflege oder auch stationäre Pflegeangebote.

Besonders in familiären Pflegesituationen zeigt sich: Viele Angehörige wissen zunächst nicht, welche Ansprüche bestehen oder welche Schritte als nächstes notwendig sind. Die Beratung des Verbund Pflegehilfe setzt genau dort an und hilft dabei, passende Lösungen schneller zu finden.

„Am Internationalen Kindertag geht es darum, Kinder und Familien zu stärken. Für uns bedeutet das auch: Familien dürfen mit Pflegefragen nicht allein gelassen werden“, so Haas weiter. „Eine gute Beratung kann helfen, Unsicherheit zu reduzieren, praktische Unterstützung zu organisieren und Familien im Alltag spürbar zu entlasten.“

Der Verbund Pflegehilfe sieht den Internationalen Kindertag deshalb nicht nur als Erinnerung an die Rechte von Kindern, sondern auch als Appell, Familien ganzheitlich zu betrachten. Denn wenn Pflege gut organisiert ist, profitieren nicht nur Pflegebedürftige und Angehörige, sondern auch die Kinder, die in diesen Familien aufwachsen.

Der Verbund Pflegehilfe unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige telefonisch bei der Suche nach passenden Versorgungsangeboten und finanziellen Hilfen. Für Kliniken bietet er mit dem Entlass-Manager und dem Anfragen-Manager digitale Lösungen, um Entlassungen effizient zu organisieren und Anfragen gezielt zu koordinieren.

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