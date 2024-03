InternetServiceAgentur: Inhouse v.s. Agentur

Was lohnt sich für Sie mehr?

Gerade in Zeiten, in denen die wirtschaftliche Zukunft auf der Kippe steht, müssen Unternehmen Engagement zeigen und neue Kunden gewinnen. Dass man das mit Marketing-Maßnahmen macht, ist klar, doch wie will man das Ganze angehen? „Nehmen wir eine Agentur, oder stellen wir jemanden ein?“. Wir wollen Ihnen Pro und Contra aufzeigen, damit Sie sich selbst ein Bild machen können.

Welche Kosten kommen auf Sie zu?

Für Mitarbeitende fallen Gehälter and – die Kosten dafür kennen Sie am besten. Dafür haben Sie immer jemanden im Haus, dessen Hauptaufgabe es ist, sich um Ihre Marketing-Angelegenheiten zu kümmern.

Eine Agentur bezahlen Sie auf Stunden- oder Projektbasis. Bei einer Agentur sind die Stundensätze zwar wesentlich höher, dafür bezahlen Sie nur für die Stunden, die Sie wirklich brauchen. Sie müssen sich keine Gedanken über Gehälter, Arbeitsplätze oder krankheitsbedingte Ausfälle machen.

Erfahrung

Eine eingestellte Person kann aus ihrem Erfahrungsschatz schöpfen. Lücken sind dabei unvermeidbar. Eine einzelne Person im Betrieb kann also unmöglich alle Marketing-Bereiche und -Bedürfnisse abdecken. Kommen mehrere hinzu, wird es schnell wieder teuer. Gerade Junioren müssen noch eine Menge lernen.

Da Agenturen für verschiedene Kunden arbeiten, besteht ein umfassendes Marketing-Wissen, von dem auch Sie profitieren können. Agenturen können Sie auf Probleme hinweisen, die andere Kunden bereits hatten. Dadurch, dass Agentur-Mitarbeitende regelmäßig geschult werden, können Sie sich darauf verlassen, dass das Wissen up to date ist.

Welche Leistung erhalten Sie?

Bei einer Agentur kaufen Sie Expertise ein. Das Leistungsportfolio gibt Ihnen Aufschluss darüber, welche Dienstleistungen angeboten werden und welche Tools genutzt werden. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie auch das bekommen, was Sie bestellt haben. Intern werden Arbeitslasten verteilt, um Ihre Aufgaben zu bewältigen.

Wenn Sie Mitarbeiter einstellen, erfahren Sie durch ein Bewerbungsgespräch oder im Rahmen eines Assessment-Centers, welche Qualifikationen Sie erhalten werden. Sie bekommen 40 Stunden Arbeitskraft und haben im Arbeitsvertrag geregelt, welche Aufgaben erledigt werden, welcher Lohn gezahlt wird und welche Kündigungsfristen gelten.

Wie flexibel brauchen Sie es?

Pro Mitarbeitenden erhalten Sie gute 40 Stunden Arbeitskraft. Diese Stunden können beizeiten zu viel oder zu wenig für Ihre Marketing-Pläne sein. Via Zeitarbeit oder als Freelancer können Sie kurzfristig jemanden dazu holen und auch schnell wieder verabschieden.

Bei einer Agentur können Sie Leistungen einfach dazu- oder abbuchen. Dabei können Sie Leistungen auch umverteilen oder ganz einstellen. Brauchen Sie Flexibilität sollten Sie sich an eine Agentur wenden.

Der Austausch ist sinnvoll

Auch bei bestehender Marketing-Abteilung ist es sinnvoll sich an eine Agentur als unabhängigen Berater zu wenden. So können Sie eigene Prozesse optimieren und Ihr Team kann von der Agentur lernen. So stärken Sie Ihre eigene Marketing-Abteilung und können in besonders stressigen Phasen Arbeitslast ausgliedern.

Fazit

Agenturen können, je nach Umfang und Kompetenz, effektiver und (kosten-)effizienter arbeiten als es eingestellte Mitarbeitende können. Andererseits haben Sie in Ihren Mitarbeitern eine wertvolle Ressource, die tiefer mit der Firmenidentität verwoben ist und Ihr Team stärkt. Wer Hilfe braucht und mit seinem Marketing feststeckt, sollte sich externe Hilfe holen.

