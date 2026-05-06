Investing.com übernimmt Stonki und beschleunigt den Einstieg in die Ära agentischer KI

Mit der Übernahme baut Investing.com seine KI-Kompetenz aus und treibt die Entwicklung eines KI-Assistenten der nächsten Generation voran.

New York, 30. April 2026 – Investing.com, eine der weltweit größten Finanzplattformen mit mehr als 60 Millionen Anlegern pro Monat, hat heute die Übernahme von Stonki bekanntgegeben. Stonki ist ein KI-gestützter Investmentassistent, der Trader dabei unterstützt, Anlageideen in klar strukturierte und umsetzbare Handelspläne zu übersetzen.

Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung von Investing.com hin zu agentischer KI. Sie stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, seiner wachsenden Nutzerbasis schnellere, tiefere und praxisnähere Markteinblicke zu liefern. Zur InvestingPro-Suite, dem Premiumangebot von Investing.com für professionelle Marktdaten, Tools und KI-gestützte Analysen, zählen inzwischen mehr als 300.000 zahlende Abonnenten.

In den vergangenen zwölf Monaten haben knapp drei Millionen Nutzer WarrenAI verwendet, den im vergangenen Jahr eingeführten KI-Assistenten von Investing.com für Finanz- und Marktanalysen. Damit ist KI zu einem zentralen Zugangspunkt innerhalb des Plattform-Ökosystems geworden. Durch die Integration von Stonki entwickelt sich Investing.com nun über klassische KI-Tools hinaus in Richtung autonomer Systeme, die Anleger aktiv durch den Investmentprozess begleiten können.

„Wir treten in das Zeitalter agentischer KI ein. Diese Technologie beantwortet nicht mehr nur Fragen, sondern hilft Anlegern aktiv dabei, Märkte zu verstehen, Chancen zu analysieren und Entscheidungen zu treffen“, sagte Omer Shvili, CEO von Investing.com. „Mit der Integration von Stonki.ai kommen wir unserem Ziel deutlich schneller näher: eine agentische Plattform aufzubauen, die unseren Nutzern rund um die Uhr wie ein persönlicher Analyst zur Seite steht. Wir entwickeln diese Lösung nicht einfach als weiteres Tool, sondern als Partner, der Chancen erkennt, Marktentwicklungen verfolgt und Handelsideen aufzeigt – auch dann, wenn der Nutzer gerade nicht aktiv ist. So geben wir unseren Nutzern einen Vorteil, der bislang vor allem professionellen Investoren vorbehalten war.“

Stonki wurde 2025 gegründet und entwickelt eine neue Kategorie agentischer KI für Anleger. Die Technologie ermöglicht es Nutzern, Anlageideen in vollständig ausgearbeitete Strategien zu verwandeln – inklusive Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen, Regeln für das Risikomanagement und kontinuierlicher Marktüberwachung.

„Wir haben Stonki gegründet, weil wir als Anleger und Trader selbst wissen, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit nötig sind, um den Markt laufend im Blick zu behalten und einen Day Trade, einen Swing Trade, eine Anlageidee oder ein Portfolio sauber zu steuern“, sagten Ulas Bilgenoglu und Itay Verkh, Mitgründer von Stonki. „Unser Ziel war es, eine KI zu entwickeln, die einen Teil dieser Arbeit übernimmt: Sie soll Märkte kontinuierlich beobachten, Ideen in strukturierte Strategien übersetzen und Nutzern helfen, bessere Entscheidungen zu treffen – mit klaren Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen, konsequentem Risikomanagement und laufender Nachverfolgung. Durch den Zusammenschluss mit Investing.com erhalten wir die Größe, Datenbasis, Reichweite und starke KI-Infrastruktur, um diese Vision schneller umzusetzen. Gemeinsam können wir ein Erlebnis schaffen, bei dem KI Anlegern hilft, dem Markt einen Schritt voraus zu sein, Risiken besser zu steuern und mit mehr Vertrauen zu handeln.“

Die Übernahme erweitert die KI-Fähigkeiten von Investing.com sowohl für technische als auch für fundamentale Anlageprozesse. Die Technologie von Stonki setzt auf dauerhaft aktive Echtzeit-Intelligenz: Sie überwacht Märkte kontinuierlich, verfolgt vom Nutzer definierte Strategien und benachrichtigt Anleger, sobald relevante Bedingungen erfüllt sind – statt nur auf einzelne Eingaben oder statische Analysen zu reagieren.

Für aktive Trader entwickelt sich die Plattform zu einer Echtzeit-Analysemaschine, die schnelle Entscheidungen mit Präzision und Geschwindigkeit unterstützt. Für langfristig orientierte Anleger wird sie zu einer zentralen Anlaufstelle für Marktanalyse und Investmententscheidungen. Nutzer können Chancen bewerten, individuelle Benachrichtigungen einrichten und Portfolios auf Grundlage ihrer persönlichen Anlagestrategie überwachen.

Nutzer werden konkrete Bedingungen festlegen können – etwa, dass eine Aktie einen langfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet. Die KI überwacht anschließend fortlaufend den Markt, analysiert relevante Signale und liefert in Echtzeit verwertbare Hinweise. Darüber hinaus prüft das System Portfolios laufend und unterstützt Anleger dabei, mögliche Verluste zu vermeiden und neue Chancen zu erkennen, die zu ihrer Strategie passen.

Dieser Schritt knüpft an die umfassendere Strategie von Investing.com an, seine KI-gestützte Produktpalette weiter auszubauen. Dazu gehören WarrenAI, ProPicks KI und die kürzlich eingeführte KI-Chartanalyse. Ziel ist es, Anlegern schnellere, präzisere und besser nutzbare Insights für ihre Entscheidungen bereitzustellen.

Investing.com ist eine führende globale Finanzplattform für Echtzeitdaten, Tools und Marktanalysen zu mehr als 120.000 Finanzinstrumenten. Mit Angeboten in 33 Sprachen erreicht die Plattform mehr als 60 Millionen Nutzer pro Monat, die fundierte Informationen für bessere Anlageentscheidungen suchen. Das Unternehmen baut seine KI-gestützte InvestingPro-Suite kontinuierlich aus – darunter WarrenAI und ProPicks KI – und verfolgt das Ziel, professionelle Marktanalysen für jeden Anleger zugänglich zu machen.

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Robert Zach

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