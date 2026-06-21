Sie suchen einen Investor für eine Supermarkt-Immobilie? Mit Holger Ballwanz Immobilien den richtigen Käufer für Supermarkt-Immobilien finden in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Investor für Supermarkt-Immobilien gesucht? Holger Ballwanz Immobilien und die REBA IMMOBILIEN AG agieren als spezialisierte Investoren, Käufer und Vermittler für Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien, Discounter-Standorte und Fachmarktzentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. ( www.supermarkt-immobilien.com)

Für den eigenen Bestand sowie für Kunden und Partner werden kontinuierlich attraktive Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesucht. Eigentümer profitieren von einem direkten Zugang zu qualifizierten Investoren und einer professionellen Off-Market-Vermarktung.

Investor für Supermarkt-Immobilien: Mit Holger Ballwanz Immobilien den

richtigen Käufer für Supermarkt- und Nahversorger-Immobilien finden

Wenn Sie eine Supermarkt-Immobilie, Nahversorger-Immobilie oder andere Einzelhandelsimmobilie verkaufen möchten, stehen Ihnen spezialisierte Investoren für Supermarkt-Immobilien, Bestandshalter, Family Offices und institutionelle Anleger als potenzielle Käufer zur Verfügung. Diese Investoren suchen gezielt nach Immobilien mit bonitätsstarken Mietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel (LEH), langfristigen Mietverträgen und nachhaltigen Ertragsperspektiven.

Besonders gefragt sind Supermarkt-Immobilien mit etablierten Betreibern, guter Verkehrsanbindung, ausreichenden Parkmöglichkeiten und einer gesicherten Nahversorgungslage. Aufgrund ihrer Krisenresistenz und stabilen Mieterträge zählen Supermarkt-Immobilien und Nahversorger-Immobilien zu den gefragtesten Anlageklassen im Bereich der Gewerbeimmobilien.

Holger Ballwanz Immobilien und die REBA IMMOBILIEN AG agieren sowohl als Vermittler als auch als Investor für Supermarkt-Immobilien. Für den eigenen Bestand sowie für Kunden und Partner werden kontinuierlich qualitativ hochwertige Supermarkt-Immobilien, Discounter-Standorte, Nahversorger-Immobilien und Fachmarktzentren in Deutschland, Österreich und der Schweiz gesucht.

Eigentümer profitieren von einem direkten Zugang zu qualifizierten Investoren für Supermarkt-Immobilien, Käufern von Supermärkten, Family Offices und institutionellen Investoren sowie von der Möglichkeit, ihre Immobilie diskret und effizient im Rahmen einer Off-Market-Transaktion zu verkaufen.

Investor für Supermarkt-Immobilien gesucht? Erfolgreich Supermarkt-Immobilien verkaufen

Wer eine Einzelhandelsimmobilie mit einem Supermarkt, Discounter oder Nahversorger als Mieter verkaufen möchte, profitiert von der hohen Nachfrage spezialisierter Investoren für Supermarkt-Immobilien. Besonders gefragt sind Standorte mit langfristigen Mietverträgen, bonitätsstarken Mietern und nachhaltigen Ertragsaussichten.

Der Markt für Supermarkt-Immobilien zählt seit Jahren zu den stabilsten Segmenten im Bereich der Gewerbeimmobilien. Investoren schätzen die Krisenresistenz des Lebensmitteleinzelhandels, die kontinuierliche Nachfrage nach Nahversorgung sowie die langfristigen Mietverhältnisse etablierter Betreiber.

Was sucht ein Investor für Supermarkt-Immobilien?

Ein Investor für Supermarkt-Immobilien achtet bei einem Ankauf insbesondere auf folgende Kriterien:

• Langfristige Mietverträge mit Restlaufzeiten von häufig 10 bis 15 Jahren

• Bonitätsstarke Ankermieter aus dem Lebensmitteleinzelhandel

• Gute Verkehrsanbindung und Sichtbarkeit

• Ausreichende Stellplätze für Kunden

• Nachhaltige Nahversorgungslage

• Hohe Standortqualität und Einzugsgebietsstärke

• Entwicklungspotenziale und stabile Mieterträge

Besonders gefragt sind Immobilien mit Mietern wie Supermärkten, Discountern oder anderen etablierten Nahversorgern.

Investoren Supermarkt-Immobilien und Käufer Supermarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist spezialisiert auf die Vermittlung von Off-Market Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien, Discounter-Standorten und weiteren Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Als erfahrener Ansprechpartner bringt Holger Ballwanz Immobilien Eigentümer, Investoren Supermarkt Immobilien und Käufer Supermarkt erfolgreich zusammen. Der Schwerpunkt liegt auf diskreten Transaktionen außerhalb des öffentlichen Marktes.

Durch ein etabliertes Netzwerk aus:

• Investoren für Supermarkt-Immobilien

• Family Offices

• Institutionellen Investoren

• Bestandshaltern

• Immobilienfonds

• Qualifizierten Käufern

werden passende Käufer gezielt identifiziert und Off-Market-Transaktionen effizient umgesetzt.

Off-Market Supermarkt-Immobilien gewinnen an Bedeutung

Viele Eigentümer bevorzugen heute den diskreten Verkauf ihrer Handelsimmobilien. Daher werden zahlreiche Supermarkt-Immobilien nicht öffentlich vermarktet, sondern Off-Market angeboten.

Die Vorteile einer Off-Market-Vermarktung:

• Vertraulicher Verkaufsprozess

• Direkter Zugang zu qualifizierten Investoren

• Reduzierung von Marktgerüchten

• Effiziente Kaufpreisverhandlungen

• Schnelle Entscheidungswege

Insbesondere bei größeren Einzelobjekten oder Portfolios von Handelsimmobilien hat sich die Off-Market-Vermittlung als bevorzugter Transaktionsweg etabliert.

Supermarkt-Immobilien als attraktive Investmentklasse

Supermarkt-Immobilien und Nahversorger-Immobilien zählen zu den attraktivsten Anlageklassen im Bereich der Gewerbeimmobilien. Sie bieten Investoren stabile Cashflows und langfristige Planungssicherheit.

Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:

• Krisenresistenter Lebensmitteleinzelhandel

• Langfristig gesicherte Mieteinnahmen

• Bonitätsstarke Mieter

• Hohe Nachfrage auf Investorenseite

• Gute Finanzierbarkeit

• Nachhaltige Bedeutung für die Nahversorgung

Daher stehen Supermarkt-Immobilien bei Investoren, Family Offices und institutionellen Anlegern besonders im Fokus.

Käufer Supermarkt und Investoren für Nahversorger-Immobilien

Neben klassischen Supermarkt-Standorten interessieren sich Investoren zunehmend für:

• Nahversorger-Immobilien

• Discounter-Standorte

• Fachmarktzentren mit Lebensmittelanker

• Handelsimmobilien mit Nahversorgungsschwerpunkt

• Einzelhandelsportfolios

• Mixed-Use-Objekte mit Lebensmittelmieter

Insbesondere Fachmarktzentren mit einem starken Lebensmittelmieter als Ankermieter gelten als langfristig attraktive Investments.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Investoren Supermarkt-Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien vermittelt Off-Market Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien und Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Unternehmen unterstützt Eigentümer beim Verkauf ihrer Immobilien und begleitet Investoren bei der Suche nach geeigneten Investmentobjekten. Durch langjährige Marktkenntnis und ein umfangreiches Netzwerk werden Käufer und Verkäufer effizient zusammengeführt.

Eigentümer profitieren von:

• Zugang zu qualifizierten Investoren für Supermarkt-Immobilien

• Diskreter Off-Market-Vermarktung

• Direkter Ansprache relevanter Käufergruppen

• Professioneller Begleitung des gesamten Verkaufsprozesses

REBA IMMOBILIEN AG und Holger Ballwanz Immobilien kaufen Supermarkt-Immobilien

Gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG agiert Holger Ballwanz Immobilien nicht nur als Vermittler, sondern auch als Investor für Supermarkt-Immobilien.

Für den eigenen Bestand sowie für Kunden und Partner werden kontinuierlich attraktive Handelsimmobilien angekauft.

Gesucht werden insbesondere:

• Supermarkt-Immobilien mit langfristigen Mietverträgen

• Discounter-Standorte

• Nahversorger-Immobilien

• Fachmarktzentren mit Lebensmittelanker

• Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

• Portfolios von Einzelhandelsimmobilien

• Off-Market Supermarkt-Immobilien

Besitzen Sie eine Immobilie und möchten diese an einen Investor für Supermarkt-Immobilien verkaufen?

Eigentümer, die einen Supermarkt verkaufen oder eine Handelsimmobilie diskret am Markt platzieren möchten, finden über Holger Ballwanz Immobilien direkten Zugang zu qualifizierten Investoren für Supermarkt-Immobilien, Käufern von Supermärkten, Family Offices, institutionellen Investoren und Bestandshaltern.

Durch die gezielte Off-Market-Vermarktung können Verkaufsprozesse diskret, effizient und marktgerecht umgesetzt werden. Dies ermöglicht oftmals einen schnelleren Verkaufsprozess und eine direkte Ansprache relevanter Marktteilnehmer.

Fazit: Investor für Supermarkt-Immobilien finden und Verkaufspotenziale optimal nutzen

Die Nachfrage nach Supermarkt-Immobilien und Nahversorger-Immobilien bleibt in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf hohem Niveau. Eigentümer profitieren von einem starken Investorenmarkt, attraktiven Kaufpreisen und professionellen Off-Market-Strukturen.

Wer einen erfahrenen Investor für Supermarkt-Immobilien oder einen qualifizierten Käufer für eine Handelsimmobilie sucht, findet mit Holger Ballwanz Immobilien und der REBA IMMOBILIEN AG einen spezialisierten Partner für Ankauf, Verkauf und Vermittlung von Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien und Handelsimmobilien.

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien ist auf die Vermittlung von Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien und Handelsimmobilien spezialisiert. Der Fokus liegt auf dem Ankauf, Verkauf und der Off-Market-Vermittlung von Supermarkt-Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Darüber hinaus begleitet das Unternehmen Investoren und Bestandshalter bei der Akquisition geeigneter Immobilien für langfristige Investmentstrategien. Gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG werden zudem ausgewählte Handelsimmobilien und Supermarkt-Immobilien für den eigenen Immobilienbestand angekauft.

Kontakt zu Holger Ballwanz Immobilien

Ankauf, Verkauf, Off-Market-Vermittlung von Supermarkt-Immobilien, Nahversorger-Immobilien und Handelsimmobilien in Deutschland, Österreich & Schweiz

www.supermarkt-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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