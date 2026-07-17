ISO 27001 Audit erneut bestanden: niteflite steht für geprüfte IT-Sicherheit

niteflite hat das aktuelle ISO 27001 Audit erneut erfolgreich bestanden. Damit bestätigt die DEKRA als unabhängige Prüfstelle, dass wir Informationssicherheit mit klaren Prozessen, festen Verantwortlichkeiten und regelmäßigen Kontrollen im Alltag umsetzen.

ISO 27001 Audit: Sicherheit, die regelmäßig geprüft wird

IT-Sicherheit ist kein Thema, das man einmal erledigt und danach abhakt. Neue Bedrohungen, technische Veränderungen und wachsende Anforderungen sorgen dafür, dass Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden müssen.

Deshalb freuen wir uns, dass wir das ISO 27001 Audit erneut erfolgreich bestanden hat. Unser Informationssicherheitsmanagementsystem wurde dabei unabhängig geprüft und nach ISO/IEC 27001:2022 bestätigt.

Das neue Zertifikat wurde von der DEKRA Certification GmbH ausgestellt und ist bis zum 13. Juli 2029 gültig.

Für uns ist das ein wichtiger Nachweis. Noch wichtiger ist jedoch, was das Ergebnis für unsere Kunden bedeutet: Sie können sich darauf verlassen, dass wir mit sensiblen Daten, Systemen und Zugängen strukturiert und verantwortungsvoll umgehen.

Was wird bei einem ISO 27001 Audit geprüft?

Bei einem ISO 27001 Audit geht es nicht nur um Firewalls, Virenschutz oder Datensicherungen. Die Prüfer betrachten das gesamte Informationssicherheitsmanagement eines Unternehmens.

Dabei geht es zum Beispiel um folgende Fragen:

► Wie werden Sicherheitsrisiken erkannt und bewertet?

► Wer trägt welche Verantwortung?

► Wie werden Zugriffsrechte geregelt?

► Was passiert bei einem Sicherheitsvorfall?

► Wie werden Mitarbeitende für IT-Sicherheit sensibilisiert?

► Werden Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig kontrolliert?

► Wie werden Prozesse dokumentiert und verbessert?

Ein ISO 27001 Audit prüft also Technik, Prozesse und Organisation. Denn gute Informationssicherheit beim IT-Dienstleister entsteht nicht allein durch moderne Software. Sie braucht klare Abläufe, geschulte Mitarbeitende und feste Regeln.

Warum wird die Zertifizierung regelmäßig überprüft?

Eine ISO-27001-Zertifizierung gilt nicht unbegrenzt. Unternehmen müssen regelmäßig nachweisen, dass die festgelegten Maßnahmen weiterhin funktionieren und im Arbeitsalltag umgesetzt werden.

Das ist sinnvoll, denn auch Sicherheitsrisiken verändern sich laufend. Was vor zwei Jahren ausreichend war, muss heute möglicherweise angepasst werden.

Im Rahmen des aktuellen ISO 27001 Audits wurde deshalb erneut geprüft, ob unsere Sicherheitsprozesse wirksam sind und kontinuierlich verbessert werden.

Genau darin liegt ein wichtiger Vorteil der Norm: Informationssicherheit wird nicht als einmaliges Projekt verstanden, sondern als dauerhafte Aufgabe.

Welche Vorteile haben Kunden durch einen zertifizierten IT-Dienstleister?

Wer seine IT an einen externen Dienstleister übergibt, überträgt ihm viel Verantwortung. Der IT-Partner erhält häufig Zugriff auf Systeme, Benutzerkonten, Anwendungen und wichtige Unternehmensdaten.

Vertrauen ist dabei wichtig. Ein unabhängiger Nachweis schafft jedoch zusätzliche Sicherheit.

Ein bestandenes ISO 27001 Audit zeigt, dass ein IT-Dienstleister seine Informationssicherheit systematisch organisiert. Prozesse werden dokumentiert, Risiken bewertet und Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig geprüft.

Für Kunden ergeben sich daraus mehrere konkrete Vorteile.

► Klare und nachvollziehbare Abläufe

Sicherheitsprozesse sind nicht von einzelnen Personen oder spontanen Entscheidungen abhängig. Es ist festgelegt, wer was tut, wie Vorfälle behandelt werden und welche Schritte im Ernstfall notwendig sind.

► Risiken werden systematisch betrachtet

Mögliche Schwachstellen und Gefahren werden regelmäßig bewertet. Dadurch lassen sich Risiken früher erkennen und gezielt reduzieren.

► Mehr Transparenz

Eine strukturierte Informationssicherheit beim IT-Dienstleister sorgt für nachvollziehbare Verantwortlichkeiten und dokumentierte Maßnahmen. Das schafft Klarheit in der Zusammenarbeit.

► Kontinuierliche Verbesserung

Ein zertifiziertes Informationssicherheitsmanagementsystem wird laufend weiterentwickelt. Neue Bedrohungen und praktische Erfahrungen fließen direkt in die bestehenden Prozesse ein.

► Mehr Sicherheit bei der Anbieterwahl

Ein ISO 27001 Audit erleichtert es Unternehmen, die Sicherheitsstandards eines IT-Partners einzuschätzen. Die Zertifizierung ersetzt zwar nicht das persönliche Gespräch, liefert aber einen objektiven und unabhängigen Nachweis.

Sie suchen einen ISO27001-zertifizierten IT-Partner? Buchen Sie gerne einen unverbindlichen Kennenlerntermin bei uns.

Informationssicherheit muss im Alltag funktionieren

Eine Zertifizierung ist wichtig. Entscheidend ist jedoch, dass die dazugehörigen Prozesse auch tatsächlich gelebt werden.

Bei niteflite gehören dazu unter anderem geregelte Zugriffsrechte, dokumentierte Serviceprozesse, nachvollziehbare Tickets und klar definierte Reaktionswege. Auch die laufende Überwachung betreuter IT-Systeme spielt eine wichtige Rolle.

So wird Informationssicherheit beim IT-Dienstleister für unsere Kunden konkret spürbar: durch klare Abläufe, verlässliche Ansprechpartner und einen professionellen Umgang mit sicherheitsrelevanten Themen.

Mehr über unsere Leistungen erfahren Sie in den Bereichen IT-Sicherheit und Managed IT-Services.

Fazit: Geprüfte Prozesse schaffen Vertrauen

Das bestandene ISO 27001 Audit bestätigt unseren Anspruch, Informationssicherheit konsequent und dauerhaft umzusetzen.

Für unsere Kunden bedeutet das: Sie arbeiten mit einem IT-Partner zusammen, der Sicherheitsrisiken systematisch betrachtet, klare Prozesse nutzt und seine Maßnahmen regelmäßig unabhängig prüfen lässt.

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FAQ zum ISO 27001 Audit

► Was ist ein ISO 27001 Audit?

Ein ISO 27001 Audit prüft, ob ein Unternehmen Informationssicherheit systematisch organisiert und die Anforderungen der internationalen Norm erfüllt.

► Was wird bei einem ISO 27001 Audit geprüft?

Geprüft werden unter anderem Risikomanagement, Zugriffsrechte, Verantwortlichkeiten, Sicherheitsprozesse, Schulungen und der Umgang mit Sicherheitsvorfällen.

► Welchen Vorteil bietet ein zertifizierter IT-Dienstleister?

Ein zertifizierter IT-Dienstleister weist nach, dass seine Sicherheitsmaßnahmen klar geregelt, dokumentiert und unabhängig überprüft werden.

► Ist eine ISO-27001-Zertifizierung dauerhaft gültig?

Nein. Die Zertifizierung ist zeitlich begrenzt und wird regelmäßig überprüft. So wird sichergestellt, dass die Sicherheitsmaßnahmen weiterhin wirksam sind.

Seit 2003 sorgt niteflite als erfahrener Managed Service Provider für reibungslose IT in mittelständischen Unternehmen.

Ob vollständige IT-Betreuung oder gezielte Unterstützung am Engpass – wir sind zur Stelle, wann und wo Sie uns brauchen. ISO27001-zertifiziert und mit eigenem Helpdesk, der Ihren Mitarbeitenden bei Fragen und Problemen jederzeit zur Seite steht.

niteflite gehört zu den Spitzenreitern der deutschen IT-Branche: In Studien wie „Die besten IT-Dienstleister“ und „Bester Managed Service Provider“ wurden wir mehrfach ausgezeichnet. Unser Firmensitz liegt in Weilheim, südlich von München – von dort aus betreuen wir Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen in ganz Deutschland.

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