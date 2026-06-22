Ist Ihre Website fit für ChatGPT?

Seitenhebel.de prüft, wie gut eine Website für KI-Antwortsysteme wie ChatGPT aufgestellt ist – Diagnose und Empfehlungen in 5–10 Minuten.

Wien, 22. Juni 2026. Seitenhebel.de, das Website-Analyse-Tool aus Wien, prüft ab sofort, wie gut eine Website auf die Anforderungen von KI-Antwortsystemen wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini vorbereitet ist. Der Check liefert in 5–10 Minuten eine Diagnose und konkrete Empfehlungen – ohne Agentur, ohne technische Vorkenntnisse.

Laut Tim Soulo, CMO von Ahrefs, haben 28 Prozent der von ChatGPT am häufigsten zitierten Seiten keine messbare organische Google-Sichtbarkeit – ermittelt anhand der 1.000 meistzitierten ChatGPT-Seiten (Ahrefs Brand Radar, 2025). Google-Ranking und KI-Zitierbarkeit korrelieren also kaum. Das bedeutet: Wer ausschließlich auf klassische SEO setzt, ist in KI-Suchantworten schlicht unsichtbar – ohne es zu merken.

Klassische SEO-Tools messen Rankings in Google. Ob eine Website in ChatGPT, Perplexity oder Gemini auftaucht, lässt sich bislang kaum zuverlässig nachvollziehen. Seitenhebel.de setzt genau hier an: Ein automatisiertes Multi-Agenten-Verfahren bewertet, wie gut eine Website auf die Anforderungen von KI-Crawlern vorbereitet ist – technische Struktur, Schema-Markup, Inhaltstiefe und semantische Klarheit werden systematisch geprüft.

Analysen dieser Tiefe waren bislang Agenturleistung im vierstelligen Bereich. Durch den konsequenten Einsatz von KI bündelt Seitenhebel.de die Arbeit mehrerer Spezialisten in einem automatisierten Verfahren – und macht sie ab 49 Euro zugänglich. So sollen auch kleine Unternehmen mit knappem Budget besser gefunden werden – von Google wie von KI-Systemen – und mehr Besucher in echte Anfragen verwandeln.

Das Tool richtet sich an selbstständige Dienstleister, kleine Unternehmen und Agenturen, die ihre digitale Sichtbarkeit ohne Entwickler oder Agenturbudget verbessern wollen. Nach dem Audit erhalten Nutzer bis zu fünf konkret ausgearbeitete Design- und Inhalts-Varianten als HTML – im bestehenden Branding – sowie eine priorisierte Liste technischer Korrekturen. Die Umsetzung kann selbst, per KI oder mit einem Entwickler erfolgen.

„Viele Websites ranken gut bei Google und sind in KI-Antworten trotzdem unsichtbar. Das ist kein SEO-Problem – es ist ein Strukturproblem. Wer das nicht misst, verliert Anfragen, ohne es zu merken“, sagt Dr. Georg Singer, Gründer von Seitenhebel.de.

Über Seitenhebel.de

Seitenhebel.de ist ein KI-gestütztes Website-Analyse-Tool, das 2025 in Wien entwickelt wurde. Das Tool analysiert Websites vollautomatisch auf Conversion-Schwächen, SEO-Lücken und KI-Sichtbarkeit – und erstellt bis zu fünf fertig ausgearbeitete Design-Entwürfe als HTML im bestehenden Branding. Zielgruppe sind Selbstständige, kleine Unternehmen und Agenturen im deutschsprachigen Raum. Betreiber: EmailManager OÜ.

Pressekontakt:

Dr. Georg Singer, Gründer

E-Mail: presse@seitenhebel.de

Web: seitenhebel.de/presse

Die EmailManager OÜ entwickelt praxisnahe KI-Software für kleine und mittlere Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, Leistungen, die bislang teure Spezialisten oder Agenturen erforderten, automatisiert und kostengünstig verfügbar zu machen. Zum Portfolio gehören emailmanager.ai, ein KI-gestütztes E-Mail-Antwort-System für Kundenservice- und Verwaltungsteams – mit Antwort-Entwürfen direkt in Outlook und ohne automatischen Versand – sowie seitenhebel.de, ein Website-Analyse-Tool, das Websites unter anderem auf SEO, Conversion, Barrierefreiheit und Eignung für KI-Antwortsysteme prüft und konkrete Verbesserungen liefert. Die Software wird in Wien entwickelt; Betreiber ist die in Tallinn registrierte EmailManager OÜ.

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Emailmanager OÜ

Georg Singer

Järvevana tee 9

11314 Tallinn

0043664615068



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