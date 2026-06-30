Jazz-Band-Workshop der Global Jazz Academy in Berlin

Einmalige Chance für Musiker Jazz unter professioneller Anleitung zu spielen und zu erleben mit Gleichgesinnten!

Jazz lebt von gegenseitigem Zuhören, von vielerlei Spielnuancen und vor allem der Improvisation! Wer als vorerfahrener Musiker tiefer in dieses Musik-Genre einsteigen möchte, fährt gut damit unter professioneller Anleitung in einem professionellen Umfeld seine spielerischen Fähigkeiten auszubauen und zu vervollkommnen.

Eine einmalige Gelegenheit dazu bietet sich in Berlin im August.Am Wochenende 22. & 23. August 2026 veranstaltet die Global Jazz Academy Berlin unter Leitung von David Riaño-Molina einen Jazz Band Sommer Workshop. Der Workshop Dozent ist selbst ein vielbeachteter Jazzgitarrist & Komponist, der auch für div. Theater Musik komponiert. Er studierte beim berühmten US-amerikanischen Gitarristen Kurt Rosenwinkel am Jazz Institut Berlin.

Im Jazz Band Sommer-Workshop der Global Jazz Academy von Stefan Berker geht es um Ensemble-Arbeit und dem gemeinsamen Erarbeiten von Jazz-Standards. Coaching-Schwerpunkte im Live-Seminar sind neben Timing und Kommunikation innerhalb der Band, vor allem auch alle Aspekte der Improvisation, von der Jazz nun mal lebt.

Als Höhepunkt dieses Live-Seminars gibt es gemeinsame Video-Aufzeichnungen von drei Jazz-Standards, die gemeinsam erarbeitet wurden. Jedes „Jazz-Instrument“ wie Piano, E-Gitarre, Kontrabass, Schlagzeug, Saxophon, Trompete etc. ist willkommen. Die Teilnehmer sollten allerdings etwas Vorerfahrung in Sachen Jazz-Repertoire und Improvisation mitbringen.

Der Workshop bewegt sich auf mittlerem bis fortgeschrittenem Spiel-Niveau. Alleine der Veranstaltungsort ist bereits eine Attraktion: Musiziert wird im Jazzclub Schlot – einem der führenden Jazzclubs der Hauptstadt – in Berlin-Mitte jeweils von 11:00 bis 17:00 Uhr. Die Workshop-Preise bewegen sich zwischen 159.- (ermäßigt), 169.- (Frühbucher) und 189.- €.

Weitere Infos:

www.global-jazz-academy.com

www.stefanberker.net/jazz-band-workshop/

Spielend Jazz lernen mit den Onlinne-Kursen der Global Jazz Avademy

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