Josephine Rais gestaltet exklusives Design für Russell Hobbs und Aktion gegen den Hunger

Berliner Illustratorin nimmt an Teller-mit-Wirkung-Kampagne teil, Teller wird im Juni versteigert

Russell Hobbs setzt sein gesellschaftliches Engagement fort. Im Rahmen der internationalen Kampagne Teller mit Wirkung hat die Marke die Berliner Illustratorin Josephine Rais gewonnen, einen exklusiven Teller zu gestalten. Das Kunstwerk wird im Juni versteigert, der gesamte Erlös geht an die Hilfsorganisation Aktion gegen den Hunger, mit der Russell Hobbs seit 2025 in einer mehrjährigen Partnerschaft verbunden ist.

Hunger ist kein abstraktes Problem: Heute geht jeder elfte Mensch weltweit jeden Abend hungrig zu Bett. Aktion gegen den Hunger erreichte 2024 in 56 Ländern mehr als 26,5 Millionen Menschen — mit Nothilfe, aber auch mit langfristigen Programmen gegen Mangelernährung. Teller mit Wirkung setzt auf die Kraft der Kunst, um Aufmerksamkeit in Spenden zu verwandeln: Künstlerinnen und Künstler aus Großbritannien, Spanien, Polen und Deutschland gestalten je einen Teller, der anschließend versteigert wird.

Für Deutschland ist Josephine Rais dabei: Die Berliner Illustratorin und Designerin ist bekannt für ihren charakteristischen Stil mit kräftigen Farben und purer Lebensfreude. Mit einer engagierten Online-Community von fast 60.000 Followern teilt sie ihre kreative Arbeit regelmäßig.

Das Tellerdesign spiegelt die Botschaft der Kampagne wider, wobei die Künstlerin ihre kreative Reise online teilt und das Publikum einlädt, bei der Wohltätigkeitsauktion mitzubieten.

„Ich freue mich, mit meiner Kunst einen Beitrag im Kampf gegen Hunger leisten zu können“, sagt Josephine. „Niemand sollte auf etwas so Grundlegendes wie Nahrung verzichten müssen. Essen bedeutet mir viel – und genau deshalb liegt mir diese Kampagne am Herzen.“

„Bei Russell Hobbs glauben wir, dass alltägliche Momente zu Hause eine starke Kraft für das Gute sein können“, erklärt Robyn Milner, Global Brand Partnerships Manager bei Spectrum Brands. „Durch die Zusammenarbeit mit Künstlern aus aller Welt hoffen wir, Gemeinschaften sowohl lokal als auch national zu inspirieren, aktiv zu werden und auf das drängende Problem des weltweiten Hungers aufmerksam zu machen.“

„Es ist ein Privileg, mit so begabten Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten, die unser Engagement im Kampf gegen Hunger teilen“, ergänzt Kristina Dalacker, Leitung Kooperationen und Stiftungen bei Aktion gegen den Hunger. „Noch immer geht weltweit jeder elfte Mensch hungrig zu Bett – das dürfen wir nicht hinnehmen. Kunst kann berühren und bewegen. Wir hoffen, dass sie jeden Einzelnen dazu inspiriert, konkrete Schritte zu gehen – egal wie klein – um Menschen zu unterstützen, die unter Hunger und Unterernährung leiden.“

Josephines Teller wird im Juni online versteigert. Der gesamte Erlös kommt den Programmen von Aktion gegen den Hunger zugute. Die Auktionsseite ist unter https://www.zeffy.com/en-GB/ticketing/josephine-rais-russell-hobbsr-teller-mit-wirkung zu finden.

Weitere Informationen zur Teller-mit-Wirkung-Auktion gibt es unter: de.russellhobbs.com/action-against-hunger

Seit 1952, als die Erfinder William Russell und Peter Hobbs den elektrischen Kaffeebereiter CP1 mit Warmhaltefunktion und nur drei Jahre später den elektrischen Wasserkocher K1 mit automatischer Abschaltung entwickelten, steht Russell Hobbs für Innovation und höchste Funktionalität im gesamten Haushaltsbereich. Die britische Marke zelebriert mit ihren benutzerfreundlichen Elektrogeräten die schönen Seiten des Alltags und sorgt für unvergessliche Momente im Zuhause von Millionen Menschen. In mehr als einem halben Jahrhundert erweiterte Russell Hobbs sein Portfolio, das heute von Frühstücksserien über multifunktionale Geräte für die Speisenzubereitung und das elektrische Kochen bis hin zu hochwertigen Bügelgeräten reicht und dabei höchste Maßstäbe in Qualität, Bedienkomfort und Design setzt. Russell Hobbs wurde 2022 von TESTBild als Top Küchenmarke in der Kategorie „Fritteusen“ ausgezeichnet und ist Teil der weltweit agierenden Spectrum Brands Unternehmensgruppe. Weitere Informationen unter www.russellhobbs.de

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Bildquelle: @Russell Hobbs