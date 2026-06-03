Jürgen Milski spricht offen über seine Männerbrust-OP bei Dr. Karl Schuhmann

Die Gynäkomastie: Ein häufiges, aber oft verschwiegenes Thema bei Männern ab 50

Düsseldorf/Berlin, Mai 2026 – Jürgen Milski ist fit, trainiert regelmäßig und steht seit Jahrzehnten auf der Bühne. Dennoch störte ihn ein körperliches Thema, das viele Männer kennen: eine vergrößerte, erschlaffte Brust. Der 62-jährige Entertainer entschied sich daher für eine operative Korrektur der sogenannten Gynäkomastie. Durchgeführt wurde der Eingriff von Dr. Karl Schuhmann, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und ärztlicher Leiter von artethic® Dr. Karl Schuhmann & Kollegen in Düsseldorf und Berlin.

Bei Jürgen Milski wurde überschüssiges Fettgewebe abgesaugt und beidseits vergrößertes Brustdrüsengewebe entfernt. Ergänzend erfolgte eine Hautstraffung mit Quantum RF, einer modernen Radiofrequenz-Technologie. Der ambulante Eingriff dauerte rund 30 Minuten pro Brustseite.

Bereits acht Wochen nach der Operation zeigte sich ein deutlich flacherer und strafferer Brustbereich; das endgültige Ergebnis wird nach einigen Monaten beurteilt.“Viele Männer versuchen zunächst, das Problem über Training oder Gewichtsabnahme zu lösen“, erklärt Dr. Karl Schuhmann. „Wenn jedoch Drüsengewebe beteiligt ist, reicht Sport nicht aus. Ausschlaggebend ist eine sorgfältige Untersuchung: Wir müssen unterscheiden, ob Fettgewebe, Brustdrüsengewebe, Hauterschlaffung oder eine Kombination vorliegt.“

Die sogenannte Männerbrust ist weit verbreitet. Nach Angaben der Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie leidet in Deutschland etwa jeder dritte Mann ab 50 unter einer vergrößerten Brustdrüse. Rund 10.000 Männer lassen sich Schätzungen zufolge jährlich operieren, mit steigender Tendenz.

Medizinisch wird zwischen verschiedenen Ursachen unterschieden. Eine vergrößerte männliche Brust kann durch hormonelle Veränderungen, Medikamente, Übergewicht, Erkrankungen oder altersbedingte Gewebeveränderungen begünstigt werden. In vielen Fällen liegt eine Kombination aus Fettgewebe und vergrößertem Brustdrüsengewebe vor.“Eine Gynäkomastie ist für Betroffene mehr als ein ästhetisches Detail“, so Dr. Schuhmann. „Sie kann das Körpergefühl, die Kleiderwahl und das Selbstbewusstsein gravierend beeinflussen.“

Im Fall von Jürgen Milski wurde die klassische Gynäkomastie-Korrektur mit Quantum RF einer kombinierten Hautstraffung ergänzt. Dabei wird Radiofrequenz-Energie kontrolliert in das Gewebe eingebracht. Die Hautstraffung soll so von innen unterstützt und die Kontur des Oberkörpers verbessert werden. Besonders bei Männern ab 50 kann dieser Zusatz relevant sein, wenn die Haut nicht mehr so elastisch reagiert wie in jüngeren Jahren.

Nach einer Gynäkomastie-OP tragen Patienten in der Regel für einige Wochen ein Kompressionsmieder oder eine Kompressionsjacke. Körperliche Schonung, Wundkontrollen und ein schrittweiser Wiedereinstieg in Sport gehören zum Heilungsverlauf. Erste Veränderungen sind schon kurz nach der OP sichtbar. Das endgültige Ergebnis entwickelt sich über mehrere Monate, da Schwellungen zurückgehen und sich das Gewebe weiter anpasst.

„Wichtig ist, das Ergebnis nicht zu früh abschließend zu beurteilen“, erklärt Dr. Schuhmann. „Nach acht Wochen sieht man oft schon sehr viel. Die endgültige und noch straffere Kontur zeigt sich aber erst nach ungefähr einem halben Jahr.“

Dass Jürgen Milski offen über seine Männerbrust spricht, kann anderen Betroffenen helfen. Das Thema ist für viele Männer schambesetzt. Gleichzeitig ist die Behandlung heute in vielen Fällen gut planbar und mit überschaubarer Ausfallzeit möglich.

Dr. Schuhmann betont: „Der Fall zeigt, dass Gynäkomastie kein Randthema ist. Viele Männer leiden darunter, sprechen aber nicht darüber. Eine gute Beratung nimmt diese Hemmschwelle ernst und erklärt ehrlich, was medizinisch möglich ist und welches Ergebnis realistisch erwartet werden kann.“

artethic Dr. Schuhmann & Kollegen in Düsseldorf

Spezialisiertes Ärzteteam aus der plastischen und ästhetischen Chirurgie unter der Leitung von Dr. Karl Schuhmann.

Spezialgebiete: Gesichts- und Brustchirurgie | Faltenbehandlungen | Unterspritzungen | Körperstraffungen, Fettreduktionen

Ausgezeichnet von Galabeauty als Experte für Brustchirurgie und mehrfacher Top Focus Arzt für Faltenbehandlungen.

Führend in nicht-invasiven Techniken wie Morpheus 8 RF, Quantum RF, Biostimulatoren, Profhilo Structura und Sculptra zur Hautstraffung.

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