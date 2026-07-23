Julia DSC: Neue Maßstäbe in der Differenzkalorimetrie

Maximale Geschwindigkeit und Benutzerfreundlichkeit für Forschung & Entwicklung und Qualitätskontrolle

Graz, Österreich – Anton Paar präsentiert die Julia DSC Serie, eine neue Generation von Differenzkalorimetern (DSC), die Labore schneller und einfacher zu zuverlässigen Ergebnissen in der Materialanalyse führt.

Mit dieser Markteinführung erweitert Anton Paar sein Portfolio in der Materialcharakterisierung um die Differenzkalorimetrie und stärkt seine Position als führender Anbieter von Lösungen für Rheometrie, Partikelcharakterisierung sowie Oberflächen- und Porenanalyse – alles aus einer Hand.

Schneller zu Ergebnissen

Die Julia DSC steht für außergewöhnlich kurze Messzeiten und maximale Effizienz im Laboralltag. Unübertroffene Kühlraten sorgen für schnelle Temperaturwechsel und beschleunigen Analyseprozesse deutlich.

Einfach in der Anwendung

„Mit Julia DSC haben wir Leistung und Benutzerfreundlichkeit auf einzigartige Weise kombiniert und damit einen neuen Benchmark gesetzt“, sagt Produktmanager Jiří Kislinger. „Unübertroffene Kühlraten, schnellere Ergebnisse und minimaler Schulungsaufwand – genau das verlangen moderne Labore, und genau das liefern wir.

“Ein luftgekühltes Peltier-Modul ermöglicht Messungen bis −35 °C – ganz ohne externe Kühlaggregate. Für tiefere Temperaturen lassen sich Kühlmodule in weniger als fünf Minuten austauschen, um kryogene Temperaturen bis −170 °C zu erreichen – mit der schnellsten Wechselzeit am Markt.

Intelligente Software und Automatisierung

Die Julia Suite Software bietet einen grafischen Methoden-Editor mit intelligenten Vorschlägen, automatisierte Kalibrier- und Performanceprüfungen sowie einen integrierten QC-Modus. Eine spezielle Schulung ist nicht notwendig, da sämtliche Funktionen auf Geschwindigkeit, Präzision und Benutzerfreundlichkeit optimiert sind.Ein optionaler Autosampler mit Platz für 70 Proben und acht Referenzpositionen erhöht den Probendurchsatz und reduziert manuelle Eingriffe. Ein programmierbarer Eco-Modus sorgt zusätzlich für energieeffizienten Betrieb.

Effizient, flexibel, zukunftssicher

Von der routinemäßigen Qualitätskontrolle bis hin zu anspruchsvoller Forschung und Entwicklung liefert die Julia DSC Serie schnelle, zuverlässige Ergebnisse in wenigen Minuten – und macht Differenzkalorimetrie zugänglicher, effizienter und leistungsfähiger als je zuvor.

Pressekontakt: hermine.riegler@anton-paar.com Tel.: +43 316 257 1309

Kontakt

Anton Paar Germany GmbH

Nicola Glaser

Hellmuth-Hirth-Straße 6

73760 Ostfildern

0711-72091-675



https://www.anton-paar.com/de-de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.