Jump-in: rund 480 Jugendliche erleben Berufe live in Unternehmen der Region

Bonn / Rhein-Sieg-Kreis, 05. Februar 2026 Jump-in bringt auch 2026 wieder Jugendliche und Unternehmen aus der Region zusammen. Bereits zum vierten Mal erhalten Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, Ausbildungsberufe dort kennenzulernen, wo sie tatsächlich stattfinden, direkt in den Betrieben. Rund 480 Schüler und Schülerinnen aus zahlreichen Schulen in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sind in diesem Jahr dabei und besuchen Unternehmen unterschiedlicher Branchen.

„Jump-in setzt genau dort an, wo Berufsorientierung besonders wirksam ist, im echten Arbeitsumfeld. Die Jugendlichen erleben Berufe unmittelbar, sprechen mit Auszubildenden auf Augenhöhe und können sich ein realistisches Bild ihrer Möglichkeiten machen“, erklärt Regina Rosenstock, Leiterin des Referats Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung des Rhein-Sieg-Kreises.

Ein Unternehmen, das erneut seine Türen öffnet ist die Rhein-Sieg Netz GmbH in Siegburg. Die Jugendlichen sollen vor Ort erleben, wie spannend und vielfältig unterschiedliche Ausbildungsberufe sein können, also geht es hinein in die Werkhallen, Ausbildungswerkstätten und Büros. Auszubildende und Ausbilder sowie Ausbilderinnen geben Einblicke in ihren Arbeitsalltag, beantworten Fragen und berichten aus erster Hand über Ausbildungswege und Karrierechancen. Für viele Jugendliche ist es der erste direkte Kontakt mit einem Ausbildungsbetrieb.

„Für uns ist Jump-in ein wichtiger Baustein, um junge Menschen frühzeitig für gewerblich-technische Berufe wie z.B. Anlagenmechaniker/in zu begeistern“, sagt Dr. Andreas Esser, Geschäftsführer der Rhein-Sieg Netz GmbH. „Der persönliche Austausch wirkt intensiver als jede Broschüre, hier entstehen echte Gespräche und echtes Interesse.“

„Die Fachkräftesicherung beginnt nicht erst mit der Bewerbung, sondern mit Neugier und Orientierung. Jump-in schafft genau diesen Raum und bringt junge Menschen und Unternehmen auf eine sehr authentische Weise zusammen“, betont Dr. Tim Wesener, Leiter Ausbildung der Rhein-Sieg Netz GmbH.

Initiiert und organisiert wird Jump-in von SC Lötters. Projektinitiatorin Dr. Christine Lötters sieht den Erfolg des Formats vor allem im direkten Erleben: „Wenn Jugendliche Maschinen sehen, Arbeitsprozesse verstehen und Auszubildende kennenlernen, entsteht ein ganz anderes Bild von einer Ausbildung. Jump-in baut Hemmschwellen ab und macht berufliche Perspektiven greifbar.“

Zahlreiche Unternehmen aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis nutzen die Chance, sich zu präsentieren. Erstmalig öffnet in diesem Jahr auch das Handwerk in seinen Ausbildungswerkstätten in Siegburg und Bonn seine Türen für Jump-in. Mit dabei sind auch BMW Hakvoort GmbH, die Bundespolizei, die BwFuhrparkService GmbH, der Chemiepark Lülsdorf, die Gebr. Steimel GmbH & Co., die Gebr. Willach GmbH, die Kuhne Group, die Kumera GmbH, die Magnetfabrik GmbH, die Rasting GmbH, der Rhein-Sieg-Kreis als Arbeitgeber, die Röchling Industrial SE & Co. KG, die Summira GmbH, das Waggonwerk Brühl GmbH, die ZERA GmbH sowie ZWi Technologies GmbH.

Jump-in ergänzt die bestehenden Angebote der Berufsorientierung in der Region und ist als Berufsfelderkundung im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) anerkannt. Ziel ist es, frühzeitig Interesse zu wecken, Praktika anzustoßen und langfristig Ausbildungswege zu eröffnen. Jump-in ist ein erster und wichtiger Schritt.

Der Aktionstag findet jährlich vor Beginn des zweiten Schulhalbjahres statt und hat sich mittlerweile als fester Bestandteil der regionalen Berufsorientierung etabliert. Auch 2026 zeigt Jump-in eindrucksvoll, wie wirkungsvoll Zusammenarbeit zwischen Schulen, Unternehmen und regionalen Akteuren sein kann.

Bildunterschrift: Azubi Johannes (links) zeigt einem Schüler beim Jump-in Tag 2026, was ihn bei einer Ausbildung bei der Rhein-Sieg-Netz GmbH erwartet (Bild: Stefan Boeing)

Jump-in ist ein innovatives Veranstaltungsformat, das Schüler und Schülerinnen zu Unternehmen der Region bringt. So wird ein direkter Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern hergestellt und Lust auf einen der angebotenen Ausbildungsberufe gemacht. Schüler und Schülerinnen der Klassen 8 bis 10 sowie der Oberstufe besuchen am Aktionstag teilnehmende Betriebe ihrer Wahl, um dort einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und mit Azubis ins Gespräch zu kommen.

Jump-in wird als Berufsorientierungstag angeboten und dient einem ersten Kennenlernen von Berufen. Es wird auch im Rahmen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) anerkannt. Integriert in den Schulalltag soll die Hürde für eine Beteiligung der Schulen möglichst gering sein. Veranstaltet wird Jump-in von ES Lötters, Bonn.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.