Käsetourismus mit dem Mozzarella di Gioia del Colle g.U.

In Apulien, Italien, findet eine gastronomische Veranstaltung statt, die die Werte der Kampagne „Think Milk, Taste Europe, Be Smart!“ vor Ort umsetzt.

Der Mozzarella von Gioia del Colle g.U. steht am 22. und 23. August 2026 erneut im Mittelpunkt des apulischen Sommers. Die Veranstaltung ist einem der wichtigsten Wahrzeichen der südländischen Milch- und Käsetradition gewidmet und hat sich als fester Termin etabliert, der die Förderung hochwertiger landwirtschaftlicher Produkte mit dem Erlebnis-Tourismus vereint und die Region der Murgia zu einem der wichtigsten Reiseziele für kulinarische Feinschmecker macht.

Die Altstadt von Gioia del Colle in der Provinz Bari wird aus diesem Anlass zu einer Werkstatt unter freiem Himmel und macht die Käseherstellung zu einem besonderen Erlebnis. Schon allein der besondere Prozess des Ziehens des Mozzarella-Käses erzählt von jahrhundertealter Tradition und Leidenschaft, während Vorführungen und Verkostungen, auch in Kombination mit weiteren typischen Produkten der Region wie Wurstwaren oder Olivenöl, den Besuchern die Möglichkeit geben, das handwerkliche Können der Käser direkt vor Ort zu erleben.

Das Fest verfolgt das Ziel, den Besuchern die langjährige Tradition und Kultur der Käseherstellung der Murgia näherzubringen, ganz im Sinne der europäischen Kampagne „Think Milk, Taste Europe, Be Smart!“, bei der es darum geht, das Wissen über Milch, Käse und Joghurt zu fördern und vor allem deren Qualität, Rückverfolgbarkeit und enge Bindung an das Produktionsgebiet hervorzuheben.

Der Mozzarella di Gioia del Colle g.U., auch unter der Bezeichnung Fiordilatte bekannt, ist der erste italienische Mozzarella-Käse aus Kuhmilch, der mit der europäischen geschützten Ursprungsbezeichnung g.U. ausgezeichnet wurde. Erzeugt wird er in den Provinzen Bari und Tarent, die von unendlichem Weideland, historischen Landgütern (Masserie) und Milchviehbetrieben geprägt sind.

„Der Käsetourismus stellt eine konkrete Entwicklungsmöglichkeit für die ländlichen Regionen Süditaliens dar. Veranstaltungen wie das Fest des Mozzarella di Gioia del Colle g.U. geben den Besuchern die Möglichkeit, aus nächster Nähe die g.U.-Produkte kennenzulernen, die lokale Wirtschaft zu fördern und das wertvolle Wissen rund um die Käsetraditionen zu bewahren, die ein unverzichtbares Erbe dieser Regionen sind – so die Worte von Alessandro Mocellin, Präsident des Milchsektors von Confcooperative Agroalimentare e Pesca -.

Zudem verkörpert unser Fest die Ziele und Werte der Kampagne „Think Milk, Taste Europe, Be Smart!“, die vom Milchsektor der Alleanza delle Cooperative Italiane gefördert, von Confcooperative umgesetzt und von der Europäischen Kommission kofinanziert wird. Im Fokus stehen dabei Qualität, Rückverfolgbarkeit, Schutz der traditionellen Kenntnisse sowie die Wertschätzung der europäischen Käseproduktion. All diese wichtigen Punkte kommen in der direkten Begegnung zwischen Besuchern, Erzeugern und der Region zum Ausdruck und zeigen ihre Bedeutung auch im Hinblick auf die Zukunft unseres ländlichen Raums und seiner Käsetradition.

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