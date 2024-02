Kanzlei Völpel & Partner neu in Gießen

Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mit Notar in Gießen

GIESSEN – Mit der Gründung von Völpel & Partner in der malerischen Braugasse 7 gibt es in Gießen eine neue Kanzlei, die jahrzehntelange Erfahrung mit modernster Rechtsberatung vereint. Dabei hebt Völpel & Partner die persönliche Betreuung jedes Mandanten besonders hervor.

„Über vier Jahrzehnte Exzellenz, Leidenschaft für Recht und persönlicher Einsatz für Mandanten – das ist unser Weg, von Gießen aus Erfahrung und Innovation zu verbinden“, erklärt Herr Rechtsanwalt Bernd Völpel, Seniorpartner von Völpel & Partner. Dieses Zitat fasst die Philosophie der Kanzlei zusammen, die mit einem versierten Team aus erfahrenen Rechtsanwälten und Notaren, darunter Rechtsanwalt, Dipl.-Betriebswirt und Notar a.D. Völpel, Rechtsanwälte Hauk, Wege, Käs, Eidam, Dormehl, Rechtsanwalt und Notar Lichtenberg sowie Rechtsanwältin Völpel-Klaes, antritt, um Rechtsdienstleistungen auf das nächste Level zu heben.

Die umfassenden Dienstleistungen decken das volle Spektrum juristischer Beratung ab und sind besonders ausgerichtet auf Unternehmen, Privatpersonen beim Immobilienkauf oder -verkauf, Nachlassregelungen, Testamente, familienrechtliche Fragestellungen, Beratung und Vertretung von Unternehmen in Insolvenz.

Die Werte der Kanzlei – Verlässlichkeit, Integrität und fortschrittliche Beratung – sind tief in der langjährigen Tradition verwurzelt. Die Kanzlei versteht es, die Brücke zwischen bewährter Expertise und zukunftsfähigen Rechtslösungen zu schlagen, allem voran durch die fortschreitende Digitalisierung. Diese wird genutzt, um effizient und kundennah zu agieren und somit den Mandanten bestmöglich zu unterstützen.

Völpel & Partner sind fest entschlossen, den Wandel in der Rechtsberatung anzuführen. Nicht nur wird der hohe Standard an juristischer Beratung und notarieller Betreuung aufrechterhalten, die Kanzlei setzt auch auf eine künftige Expansion ihres digitalen Fußabdrucks, was die Kommunikation mit den Mandaten und den Dokumentenaustausch effektiver und sicherer gestalten wird.

Mandanten, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, können unter der Telefonnummer (0641) 480 290 – 0 einen Termin vereinbaren und von der umfassenden Erfahrung des Kanzlei-Teams profitieren.

Besuchen Sie auch die neue Internetpräsenz der Kanzlei unter www.rae-voelpel.com, um mehr über die Dienstleistungen zu erfahren und Kontakt aufzunehmen.

Eine Kanzlei für alle Anliegen mit über 40 Jahren Erfahrung.

Ein tiefgreifendes Verständnis des rechtlichen und geschäftlichen Kontextes unserer Klienten ist für uns als Anwaltskanzlei aus Gießen der Schlüssel zu exzellenter Rechtsberatung.

Wir bieten interdisziplinäre Beratung und bilden durch koordinierte Teams eine Vielzahl von Rechtsbereichen ab, die mit den Marktbedingungen, der wirtschaftlichen Lage und den Anforderungen der Branche unserer Klienten vertraut sind.

Firmenkontakt

Völpel Rechtsanwälte PartG

Michel Lichtenberg

Braugasse 7

35390 Gießen

0641 480 290 – 0

0641 480 290 – 30



https://www.rae-voelpel.com/

Pressekontakt

Michel Lichtenberg

Michel Lichtenberg

Braugasse 7

35390 Gießen

0641 480 290 – 0

0641 480 290 – 30



https://www.rae-voelpel.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.