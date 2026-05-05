KI entscheidet über Gewinner und Verlierer im Mittelstand

Und viele merken es nicht einmal. Ein Gespräch mit Bernhard Schindler.

Interview mit Bernhard Schindler zum Thema: Künstliche Intelligenz in einer der brutalsten Phasen des Mittelstands

Frage: Herr Schindler, der Mittelstand steht unter Druck: Kosten, Bürokratie, Unsicherheit. Und gleichzeitig reden alle über KI. Ist das gerade ein Hype – oder bittere Realität?

Antwort:

Es ist keine Zukunft mehr. Es ist Gegenwart. Und ehrlich gesagt: Für viele ist es schon zu spät, ohne dass sie es wissen.

Die größte Gefahr ist nicht, dass KI kommt. Die größte Gefahr ist, dass sie längst da ist – und der Mittelstand sie ignoriert. Vor drei Jahren wollten alle „die Welt retten“. ESG, Purpose, Nachhaltigkeit auf Hochglanzfolien. Viel davon war gut gemeint, aber oft operativ leer. Heute passiert jeden Tag ein echter Meilenstein – durch KI. Leise. Radikal. Und ohne Rücksicht auf die, die noch diskutieren.

Frage: Warum tun sich so viele Unternehmer noch schwer damit?

Antwort:

Weil sie glauben, sie müssten es komplett verstehen, bevor sie anfangen. Das ist der größte Denkfehler. Kein Unternehmer versteht sein ERP-System in der Tiefe. Trotzdem nutzt er es. Bei KI ist es genauso – nur schneller, mächtiger und gnadenloser.

Dazu kommt Angst: Angst vor Komplexität, vor Kontrollverlust, und die Angst, „dumm dazustehen“. Und ganz ehrlich: Viele haben schlicht keine Zeit. Aber genau das ist das Problem. Wer keine Zeit hat, KI zu verstehen, wird bald sehr viel Zeit haben – weil er keine Aufträge mehr hat.

Frage: Was unterschätzen Unternehmer aktuell am meisten?

Antwort:

Die Geschwindigkeit. KI entwickelt sich nicht linear – sondern exponentiell. Das bedeutet: Was heute noch „ganz nett“ ist, ist morgen Standard – und übermorgen Voraussetzung.

Und noch etwas wird komplett unterschätzt: KI ersetzt nicht den Menschen. Aber sie ersetzt jeden, der KI nicht nutzt. Das ist der entscheidende Satz.

Frage: Klingt drastisch. Was heißt das konkret für den Mittelstand?

Antwort:

Ganz konkret: Die Marge wird durch Effizienz entschieden. Und Effizienz wird durch KI entschieden.

Wer heute noch Angebote manuell schreibt, verliert gegen jemanden, der es in 30 Sekunden mit KI macht. Wer seine Vertriebsprozesse nicht automatisiert, verliert gegen jemanden, der Leads KI-basiert vorqualifiziert. Wer Marketing „nach Gefühl“ macht, verliert gegen datengetriebene Systeme. Das ist kein Zukunftsszenario. Das passiert jetzt.

Frage: Geben Sie uns konkrete Lösungen. Was kann ein Unternehmer heute sofort tun?

Antwort:

Ich gebe Ihnen fünf Dinge, die jeder Mittelständler sofort umsetzen kann:

1. KI im Vertrieb einsetzen

Tools wie HubSpot oder Salesforce mit KI-Erweiterungen analysieren Kundenverhalten und sagen Ihnen, wann Sie wen anrufen müssen.

Das ist kein Luxus – das ist Umsatz.

2. Angebote und Kommunikation automatisieren

Mit Tools wie ChatGPT oder Microsoft Copilot können Sie Angebote, E-Mails, Präsentationen in Minuten erstellen – in einer Qualität, für die früher Agenturen nötig waren.

3. Recruiting neu denken

KI kann Bewerbungen vorsortieren, Profile matchen und sogar Erstgespräche vorbereiten.

In Zeiten von Fachkräftemangel ist das ein Gamechanger.

4. Prozesse radikal hinterfragen

Jeder Prozess, der länger als 5 Minuten dauert, ist ein KI-Kandidat.

Buchhaltung, Reporting, Kundenservice – alles automatisierbar.

5. Mitarbeiter befähigen statt ersetzen

Die besten Unternehmen machen ihre Mitarbeiter zu „KI-gestützten High Performern“.

Ein guter Mitarbeiter mit KI ist plötzlich 3x so produktiv.

Frage: Und was sind typische Fehler beim Einstieg?

Antwort:

Der größte Fehler: Perfektionismus. Unternehmer starten nicht, weil sie glauben, sie bräuchten die perfekte Strategie. Falsch. KI lernt man nicht in PowerPoint. KI lernt man durch Anwendung.

Der zweite Fehler: Man delegiert das Thema komplett an die IT. KI ist kein IT-Thema. KI ist ein Geschäftsmodell-Thema.

Frage: Wo stehen wir in zwei bis drei Jahren?

Antwort:

Wir werden zwei Arten von Unternehmen sehen: Die, die KI integriert haben – effizient, profitabel, wachsend. Und die, die es nicht getan haben – und sich fragen, warum alles schwieriger geworden ist. Und das Bittere ist: Viele werden es nicht einmal verstehen.

Sie werden sagen: „Der Markt ist schwierig.“ „Die Kunden sind zurückhaltend.“

„Die Zeiten sind hart.“ Nein. Die anderen sind einfach besser geworden.

Frage: Ihr persönliches Fazit?

Antwort:

KI ist kein Trend. Es ist die größte wirtschaftliche Verschiebung seit dem Internet. Und wer heute noch glaubt, er könne das aussitzen, der sitzt bald ganz woanders – aber nicht mehr am Tisch.

Der Mittelstand war immer stark, weil er sich angepasst hat.

Jetzt ist wieder so ein Moment. Nur diesmal reicht „anpassen“ nicht mehr.

Diesmal geht es um Geschwindigkeit.

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