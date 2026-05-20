KI-gestützter SOC-Agent zum Schutz von Mobilgeräten

Neue Agentic-AI-Lösung erleichtert SOC-Teams die schnelle Identifizierung, Priorisierung und Behebung mobiler Bedrohungen.

Zimperium, Sicherheitsexperte für Echtzeitschutz auf Mobilgeräten, stellt den neuen „Mobile SOC Agent“ vor, ein autonomes KI-System für Sicherheitsanalysten, die mit dem Anstieg mobiler Bedrohungen für iOS- und Android-Geräte befasst sind. Mobile SOC Agent ist eine Agentic-AI-Lösung, die Zimperiums branchenführende Sicherheitstechnologie Mobile Threat Defense (MTD) erweitert und Security Operations Center (SOC) Teams bei der Untersuchung von Bedrohungen auf Mitarbeitergeräten unterstützt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen setzt Zimperium Mobile Threat Defense (MTD) auf maschinelles Lernen direkt auf dem Endgerät. Auf diese Weise lassen sich sowohl bekannte als auch unbekannte Bedrohungen wie Zero-Day-, Phishing- und Netzwerkattacken frühzeitig erkennen. Durch Analyse von Abweichungen ausgewählter Systemparameter eines Mobilgerätes und ungewöhnlichem Verhalten werden betroffene Nutzer direkt informiert und Gegenmaßnahmen eingeleitet.

Mobile-First-Angriffsstrategien

Cyberkriminelle setzen verstärkt auf Mobile-First-Angriffsstrategien und konfrontieren IT-Sicherheitsteams im Unternehmen daher mit einer rapide wachsenden Anzahl mobiler Angriffsversuche. Durch Einsatz künstlicher Intelligenz und ausgeklügelter Social-Engineering-Kampagnen erreichen die Attacken eine besonders hohe Gefahrenstufe. Sicherheitsverantwortliche sehen sich exponentiell wachsenden Warnmeldungen betroffener Mobilgeräte, Apps, Netzwerke und Webaktivitäten ausgesetzt, die manuell geprüft und untersucht werden müssen.

Der Mobile SOC Agent von Zimperium adressiert diese Herausforderungen, indem mobile Bedrohungen auf Mitarbeitergeräten analysiert und priorisiert werden. Durch automatisierte Angriffsberichte und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Behebung lassen sich bösartige Angriffe gezielt und schnell beheben. Der Mobile SOC Agent liefert Sicherheitsexperten verständliche Kontextinformationen sowie empfohlene Reaktionsmaßnahmen auf aktuelle Angriffe und verkürzt damit Analyse- und Reaktionszeiten von Tagen auf wenige Minuten.

Wichtige Funktionen im Überblick

-Incident Discovery: Erkennung und Einstufung sicherheitsrelevanter Vorfälle

-Event-Korrelation: Herausfilterung und einheitliche Darstellung von IT-Ereignissen

-Angriffskontext: Verwertbare Informationen und Zeitlinien

-Remediation-Leitfäden: Kartierung von Bedrohungen über MITRE ATT&CK und Reaktionsmaßnahmen

„Angreifer nutzen KI, um hochentwickelte Mobilangriffe auf ein unfassbar hohes Volumen hoch zu skalieren, die auf Seiten der Sicherheitsteams einen entsprechenden Zuwachs an Klarheit und Geschwindigkeit erfordern“, sagte Chris Cinnamo, stellvertretender CTO bei Zimperium. „Der Mobile SOC Agent liefert einen Sofortüberblick über die wichtigsten Daten und schlägt Maßnahmen vor, mit denen sich Risiken reduzieren und mobile Bedrohungen schnell beheben lassen.“

Das US-Sicherheitsunternehmen Zimperium ermöglicht es Organisationen, das volle Potenzial ihres Mobilgeschäfts im Rahmen einer Mobile-First-Sicherheitsstrategie auszuschöpfen. Die Sicherheitsplattform von Zimperium ist speziell auf die Anforderungen mobiler Geschäftsprozesse ausgerichtet und bietet höchsten Schutz für Anwendungen und Endgeräte. Mit Zimperium erreichen Unternehmen autonome Mobilsicherheit, die sich dynamisch an unterschiedliche Anforderungen und Umgebungen der neuen Mobilwelt anpasst. Zimperium hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas, und wird von den Tech-Investoren Liberty Strategic Capital und SoftBank unterstützt.

Kontakt

Zimperium

Jaime Le

Valley View 4055

75244 Dallas, Texas

+1 415 992 8922



https://www.zimperium.com/

Bildquelle: Zimperium