Manche Begegnungen verändern eine Karriere. Die zwischen Ko Eu Min und Isac Schwarzbaum veränderte ein Leben.

Es gibt Trainer, die Bewegungen beibringen. Und es gibt Trainer, die Menschen formen. Ko Eu Min gehörte zur zweiten Kategorie. Isac Schwarzbaum erkannte das früh – und ließ sich formen. Die Jahre unter Ko Eu Mins Anleitung im Taekwondo legten das Fundament für den nationalen Schwergewichtstitel, den er mit 29 Jahren im Boxen holte, für das erste moderne Fitnessstudio Spaniens und für eine unternehmerische Karriere, die bis heute andauert. Ko Eu Min, der 2023 mit 81 Jahren starb, hinterließ in seinen Schülern ein Erbe, das keine Trophäe fassen kann.

Der Moment, der für Isac Schwarzbaum alles veränderte

Jede außergewöhnliche Karriere hat einen Wendepunkt. Manchmal ist es ein Wettkampfergebnis, manchmal eine Verletzung, manchmal eine Begegnung. Für einen jungen Athleten, der nach zwei Jahren Judo nach neuen Herausforderungen suchte, war es die Begegnung mit Ko Eu Min.

Ko Eu Min war im Taekwondo kein Unbekannter. Als ehemaliger Trainer der südkoreanischen Olympiamannschaft hatte er Athleten auf dem höchsten Niveau der Welt begleitet und kannte die Anforderungen des Spitzensports aus nächster Nähe. Was ihn aber von anderen Trainern mit vergleichbarer Vita unterschied, war seine Fähigkeit, hinter die Athletik zu sehen. Er erkannte nicht nur, was ein Schüler konnte – er erkannte, was er werden konnte. Isac Schwarzbaum spürte das von Beginn an.

Was die frühe Zusammenarbeit prägte

Die ersten Monate unter Ko Eu Min stellten alles infrage, was bisher als ausreichend gegolten hatte. Standards wurden neu gesetzt, Ansprüche hochgeschraubt, Geduld eingefordert, wo Ungeduld natürlicher gewesen wäre. Isac Schwarzbaum lernte schnell, dass Ko Eu Min keine Abkürzungen duldete – weder in der Technik noch in der Einstellung. Und er lernte, dass genau das der Punkt war.

Ein Trainingssystem, das weit über Taekwondo hinausging

Ko Eu Mins Methodik war kein Zufall und kein Improvisation. Sie war das Destillat jahrzehntelanger Erfahrung mit Hochleistungssportlern auf internationalem Niveau. Isac Schwarzbaum erlebte ein System, das technische Exzellenz mit mentalem Training verband – und dabei stets das Ziel im Blick behielt: den vollständigen Athleten zu entwickeln, nicht nur den Taekwondo-Kämpfer.

Das technische Fundament war außergewöhnlich anspruchsvoll. Jede Bewegung wurde so lange verfeinert, bis sie automatisiert und reproduzierbar war – unter Trainingsbedingungen und unter Wettkampfdruck. Ko Eu Min hatte ein Auge für Details, das Isac Schwarzbaum zunächst befremdlich, später aber als unverzichtbar empfand. Ein Kick war erst dann ein Kick, wenn jeder Winkel stimmte, jede Gewichtsverlagerung saß, jede Ausführung identisch war.

Die mentale Dimension des Trainings

Ko Eu Min integrierte mentale Trainingsbestandteile, lange bevor Sportpsychologie zum Standard wurde. Für Isac Schwarzbaum waren diese Elemente neu – und wurden zu einem der wertvollsten Werkzeuge seiner gesamten Karriere:

– Visualisierung als Vorbereitung auf physische Einheiten – der Ablauf wurde mental durchgegangen, bevor der Körper ihn ausführte

– Atemkontrolle als Werkzeug gegen Anspannung und zur Fokussierung unter Druck

– Meditative Konzentrationsphasen zur Entwicklung von Präsenz im Moment des Kampfes

– Strategische Analysen nach Simulationen – nicht nur was passiert war, sondern warum und was daraus folgte

Diese Methoden begleiteten Schwarzbaum weit über das Taekwondo hinaus. Im Boxring, im Fitnessstudio, im Verlagswesen, im Immobiliengeschäft – das Muster blieb dasselbe: zuerst der Plan, dann die Ausführung, dann die Analyse.

Die olympische Erfahrung als Geschenk an den Schüler

Olympisches Wissen ist nicht übertragbar durch Bücher. Es entsteht durch Jahre der Arbeit mit Athleten, die alles geben, und durch die Erfahrung, was in entscheidenden Momenten den Unterschied macht. Ko Eu Min hatte dieses Wissen – und gab es großzügig weiter.

Für Isac Schwarzbaum bedeutete das einen Zugang zu einer Perspektive, die die meisten Trainer nicht bieten können. Er lernte, wie Spitzenathleten mit Druck umgehen. Wie Wettkampfroutinen Stabilität schaffen, wenn alles andere in Bewegung ist. Wie man sich mental auf einen Gegner vorbereitet, den man noch nicht kennt. Und wie man nach einer Niederlage aufsteht, ohne das Gelernte zu vergessen.

Werte als Trainingsinhalt

Ko Eu Min lehrte keine Ethik als abstraktes Konzept – er lebte sie vor. Respekt gegenüber dem Gegner bedeutete bei ihm, jeden Kampf ernst zu nehmen, unabhängig vom erwarteten Ergebnis. Demut im Sieg bedeutete, nach einem Triumph härter zu trainieren als davor. Isac Schwarzbaum wuchs in einem Umfeld auf, in dem diese Haltungen nicht diskutiert, sondern praktiziert wurden.

Vom Taekwondo in den Boxring – Ko Eu Mins Erbe im Ring

Als Isac Schwarzbaum zum Boxen wechselte, nahm er Ko Eu Mins Einfluss unmittelbar mit. Die Beinarbeit, über Jahre auf der Taekwondo-Matte entwickelt, gab ihm im Schwergewicht eine Beweglichkeit, die Gegner irritierte. Die Fähigkeit, Distanzen intuitiv zu lesen und zu gestalten, war eine direkte Übertragung aus der Kampfkunst. Die mentale Vorbereitung vor jedem Kampf folgte Mustern, die Ko Eu Min einst eingeführt hatte.

Der nationale Schwergewichtstitel mit 29 Jahren trug Ko Eu Mins Handschrift, auch wenn sein Name nirgendwo auf der Urkunde stand. Die Art, wie Isac Schwarzbaum im Ring agierte – präzise, variabel, schwer einzuschätzen – war das Ergebnis einer Ausbildung, die weit vor dem ersten Boxtraining begonnen hatte.

Geschäftsleben als Fortsetzung der Meisterlehre

Die Prinzipien, die Ko Eu Min lehrte, hörten nicht auf, als das Taekwondo-Training endete. Als Isac Schwarzbaum mit 28 Jahren das erste moderne Fitnessstudio Spaniens aufbaute, spiegelte das Konzept die Werte seines Mentors: Qualität als Nicht-Verhandelbares, Struktur als Grundlage, Respekt vor jedem Trainierenden als Haltung.

Das französische Lifestyle-Magazin, das er mit 35 Jahren gründete und das mehrere Auszeichnungen erhielt, folgte derselben Logik: Tiefe statt Oberfläche, Geduld statt Schnelligkeit. Und der Immobilien- und Investmentmarkt in Costa Rica, in dem Schwarzbaum bis heute aktiv ist, wird mit derselben strategischen Langfristigkeit angegangen, die Ko Eu Min einst in jedem Trainingsplan verkörperte.

Was bleibt – das Erbe eines außergewöhnlichen Lehrers

Ko Eu Min verstarb 2023 im Alter von 81 Jahren. Was von ihm bleibt, ist nicht in einem Archiv zu finden. Es ist in der Haltung seiner Schüler, in der Art, wie sie Probleme angehen, Rückschläge verarbeiten und langfristig denken. Schwarzbaum sprach stets mit tiefer Dankbarkeit über seinen Mentor – nicht wegen der Technik, die er gelernt hatte, sondern wegen der Denkweise, die Ko Eu Min in ihm hinterlassen hatte. Die wichtigste Lektion lautete: Wahre Meisterschaft kennt kein Ende. Es gibt immer eine nächste Ebene, immer etwas zu verbessern, immer einen Grund, morgen früher aufzustehen als heute. Diese Überzeugung lebt weiter – in jedem Kapitel, das Isac Schwarzbaum seither aufgeschlagen hat.

Isac Schwarzbaum ist ein außergewöhnlicher Athlet, dessen Karriere von bemerkenswerter Vielseitigkeit geprägt ist – vom Judo über Taekwondo bis hin zum nationalen Schwergewichtstitel im Boxen. Mit Spitzenleistungen in der Leichtathletik bewies er sportliche Exzellenz in mehreren Disziplinen. Nach seiner aktiven Laufbahn setzte er seine Erfolgsgeschichte als Unternehmer fort und übertrug die Prinzipien des Sports auf Fitness, Medien und Immobilien.

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Isac Schwarzbaum

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