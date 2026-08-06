Kochen wie die Profis: Starköchin Meta Hiltebrand verrät, worauf es wirklich ankommt

Berlin im August 2026 – Was unterscheidet Hobbyköch:innen wirklich von Profis? Für Schweizer Spitzenköchin und Kuhn Rikon Markenbotschafterin Meta Hiltebrand sind es nicht nur Erfahrung und Technik, sondern vor allem Leidenschaft, Handwerk und die richtigen Werkzeuge. Gemeinsam mit Kuhn Rikon zeigt sie, wie Profiwissen den Weg in jede Küche findet und warum hochwertiges Kochgeschirr den Unterschied macht.

Kochen verbindet Menschen. Ob zuhause für Familie und Freund:innen oder täglich im professionellen Küchenbetrieb. Der Spaß daran, anderen mit gutem Essen eine Freude zu bereiten, ist dieselbe. Für die Schweizer Spitzenköchin und Kuhn Rikon Markenbotschafterin Meta Hiltebrand liegt genau darin die Brücke zwischen Hobby- und Profiküche.

„Am Ende machen wir alle dasselbe: Menschen glücklich machen und den Hunger stillen“, sagt Hiltebrand. Der Unterschied liege vor allem in der Intensität. Während Hobbyköch:innen meist für einen bestimmten Anlass kochen, planen Profis Gerichte oft über Tage oder Wochen hinweg, arbeiten mit präzisen Abläufen und setzen sich intensiv mit Zutaten und Zubereitungstechniken auseinander.

Der Weg zum Profi-Level beginnt mit den richtigen Küchentools

Wer seine Kochkünste weiterentwickeln möchte, sollte nicht nur auf hochwertige Zutaten achten. Ebenso wichtig ist das passende Equipment. Für Meta Hiltebrand sind die passenden Tools in der Küche die Grundlage für präzises und entspanntes Arbeiten.

„Ein Messer, das nicht richtig schneidet oder nicht gut in der Hand liegt, macht keinen Spaß und führt selten zu schönen Ergebnissen“, erklärt sie. Gleiches gelte für Pfannen oder Töpfe. Entscheidend sei dabei nicht nur die Funktionalität, sondern auch die persönliche Passform. Denn Werkzeuge sollten sich gut anfühlen und Freude bei der täglichen Nutzung bereiten.

Kuhn Rikon setzt seit Jahrzehnten auf genau diese Verbindung aus Handwerk, Qualität und Benutzerfreundlichkeit. Das Ergebnis sind Produkte, die sowohl den hohen Ansprüchen professioneller Küchen als auch den Bedürfnissen ambitionierter Hobbyköch:innen gerecht werden.

Profi-Tipps für Zuhause

Viele Techniken aus der Spitzengastronomie lassen sich auch zuhause erfolgreich anwenden, vorausgesetzt, das Kochgeschirr unterstützt den Arbeitsprozess.

Ein Beispiel ist das Schmoren: Statt Fleisch zuerst in einer Pfanne anzubraten und anschliessend umzufüllen, empfiehlt Hiltebrand einen Bräter oder Topf, der sowohl auf dem Herd als auch im Ofen eingesetzt werden kann. Das spart Zeit, reduziert Abwasch und sorgt für optimale Ergebnisse.

Auch kleine Küchenhelfer können den Unterschied machen:

– Eine Salatschleuder trocknet Blattsalate schonend und erhält deren Struktur.

– Ein hochwertiger Sparschäler reduziert Lebensmittelverluste durch präzises Schälen.

– Der Pull Chop eignet sich ideal für Kräuter, Zwiebeln, Nüsse oder frische Salsas und Chimichurri.

Qualität zahlt sich langfristig aus

Für die Starköchin ist hochwertiges Kochgeschirr nicht nur eine Frage der Leistung, sondern auch der Nachhaltigkeit. Statt mehrfach günstige Produkte zu ersetzen, empfiehlt sie, einmal bewusst in Qualität zu investieren. Dafür lässt sie sich auch gerne im Store beraten.

„Ich kaufe lieber eine gute Pfanne, als zweimal eine günstige“, sagt Hiltebrand. Hochwertige Produkte seien langlebiger, sicherer und würden oft auch mit mehr Wertschätzung genutzt.

Besonders wichtig sind dabei Aspekte wie robuste Materialien, sichere Griffe und eine zuverlässige Verarbeitung. Erfahrungen aus ihrer eigenen Karriere hätten ihr gezeigt, wie entscheidend gutes Werkzeug für Sicherheit und Effizienz in der Küche ist.

Handwerk, das verbindet

Für Hiltebrand begann die professionelle Laufbahn mit ihrem ersten Messerkoffer; einem Werkzeug, das sie über viele Jahre begleitet hat. Bis heute sieht sie hochwertige Küchenutensilien als unverzichtbaren Teil des Kochhandwerks.

Diese Philosophie teilt sie mit Kuhn Rikon. Das Schweizer Unternehmen entwickelt Produkte, die Köch aller Erfahrungsstufen unterstützen und die Freude am Kochen fördern. Denn unabhängig vom Erfahrungsniveau gilt: Gute Ergebnisse entstehen durch Leidenschaft, Übung und Küchentools, auf die man sich verlassen kann.

Kochen wie Meta Hiltebrand mit 3 Rezepten:

Frittata mit Karotten und Champignons

Für 3 – 4 Personen als Hauptgang. Zubereitungszeit ca. 20 Minuten. Genussfertig in ca. 50 Minuten

Zutaten

650 g festkochende Kartoﬀeln

1 Karotte

½ Zwiebel

10 Champignons

Salz und Pfeﬀer

3-4 Esslöﬀel Bratbutter

5 Eier

100 ml Vollrahm

Petersilie oder Rucola als Deko

Zubereitung

1. Kartoﬀeln schälen und in Scheiben schneiden. Karotte schälen und in Stäbchen schneiden. Zwiebel schälen und in Streifen schneiden, Champignons putzen und in Scheiben schneiden.

2. Kartoﬀeln, Karotte, Champignons und Zwiebel in einer Schüssel mischen und mit Salz und Pfeﬀer würzen. Alles in einer Pfanne mit Bratbutter anbraten, sodass etwas Farbe entsteht, dann etwas auskühlen lassen.

3. Eier in einer Schüssel aufschlagen, Rahm dazugeben und mit Salz und Pfeﬀer abschmecken. Die angebratene Kartoﬀel-Gemüsemasse dazugeben und gut mischen.

4. Nun alles in eine große backfeste Bratpfanne geben und kurz auf dem Herd etwas Hitze geben. Dann für 20 Minuten bei 180 °C Umluft in den Ofen schieben, Ofen auf 160 °C Umluft zurückstellen und weitere 10 Minuten fertig backen.

5. Auf einem Gitter etwas auskühlen lassen und erst dann stürzen. Auf einen Teller geben und zuletzt mit Petersilie oder Rucola ausdekorieren.

Einfach und günstig, macht satt und dient als Energielieferant.

Schweinsfilet im Pfännli mit Champignonrahmsauce und grünen Bühnen

Für 2 Personen als Hauptgang. Zubereitungszeit ca. 15 Minuten. Genussfertig in ca. 25 Minuten

Zutaten

250 g Champignons

1 Zwiebel

200 g grüne Bohnen

200 g Crème Fraîche

1 Esslöﬀel Senf

1 Esslöﬀel Maisstärke

400 g Schweinefilet-Medaillon (6 Medaillons à ca. 50–60 g)

Salz und Pfeﬀer

3 Esslöﬀel Bratcreme

150 ml Weißwein

200 ml Gemüsebouillon

100 ml Vollrahm

Etwas Petersilie für die Deko

Zubereitung

1. Champignons putzen und vierteln, Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden, Bohnen waschen, rüsten und im kochenden Salzwasser al dente garen, mit kaltem Wasser abschrecken und zur Seite stellen.

2. Crème Fraîche mit Senf und Maisstärke verrühren. Schweinsfilet-Medaillons mit Salz und Pfeﬀer würzen. Eine Sauteuse (Saucentopf) erwärmen und darin die Medaillons auf allen Seiten in etwas Bratcreme anbraten, die Medaillons herausnehmen und zur Seite legen.

3. Erneut etwas Bratcreme in die Sauteuse geben und darin die Zwiebeln andünsten, Champignons dazugeben und mitdünsten, mit Weißwein ablöschen und einköcheln lassen. Vollrahm dazugeben und kurz aufkochen, die Medaillons dazugeben und für 2–3 Minuten auf tiefer Stufe köcheln lassen.

4. Die Crème-Fraîche-Mischung unter schnellem Rühren dazugeben und aufkochen, abschmecken mit Salz und Pfeﬀer. Die Bohnen unterheben und 1–2 Minuten in der Sauce warm werden lassen. Mit etwas frischer Petersilie ausdekorieren.

Tipp: Dazu passt auch ein Stück Brot. Dieses Gericht ist allerdings sehr nahrhaft und braucht keine klassische Beilage. Wird eine Beilage dazu serviert, reicht die Menge aber für 3 Personen.

Gebratener Kohlrabi mit Salamichips und Chavrouxcrème

Für 4 Personen als Hauptgang. Zubereitungszeit ca. 20 Minuten. Genussfertig in ca. 35 Minuten

Zutaten

2 Chavroux Ziegenfrischkäse (300 g)

Salz und Pfeﬀer

9 Salamischeiben scharf

3 Kohlrabi

1 Esslöﬀel Butter

1 Esslöﬀel Sonnenblumenöl

1 Mango

1 Bund Rucola

Zubereitung

1. Chavroux in eine Schüssel geben und mit Salz und Pfeﬀer würzen, in einen Spritzsack mit einer Lochtülle füllen.

2. Die Salamischeiben auf einem mit Backpapier belegten Backblech auslegen, im Ofen bei 180°C Umluft für ca. 10–15 Minuten, je nach Dicke der Scheiben kross backen.

3. Die Mango waschen und schälen. Nun mit dem Sparschäler die Mango in Streifen schneiden, die einzelnen Streifen längs leicht aufeinanderlegen und zu kleinen Rosen aufrollen.

4. Kohlrabi waschen, schälen und in schöne große Würfel schneiden. In einer Bratpfanne die Butter mit dem Sonnenblumenöl erwärmen, Kohlrabi mit Salz und Pfeﬀer würzen, in der Pfanne rundherum anbraten, sodass sie noch Biss haben und goldig sind.

5. Die Kohlrabiwürfel auf dem Teller verteilen, die Ziegencrème punkteweise zwischen die Kohlrabi dressieren, die Mangorosen dazwischen verteilen, den Rucola darauf verteilen und mit den Salamichips ausdekorieren.

PS: Wenn man etwas länger mit Butter braten will, fügt man zur Stabilisierung etwas Öl hinzu. So erhält man einen leckeren Buttergeschmack und sorgt dafür, dass die Butter Bratfest bleibt.

Die Rezepte finden sie hier.

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