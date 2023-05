Der Unterschied liegt in der Frucht

Für die meisten Menschen gehört ein süßer Frucht-Aufstrich am Morgen als fester Bestandteil des Frühstücks einfach dazu. Während man daheim meistens nur eine Sorte Konfitüre oder Marmelade im Kühlschrank stehen hat, findet man im Urlaubshotel meistens eine große Auswahl an verschiedenen Aufstrichen, die das Brötchen oder Brot verfeinern. Oft weiß man nicht, ob es sich dabei um Konfitüre oder Marmelade handelt. Der Unterschied hier liegt in der Frucht, wie man beim Portionsartikelspezialisten Hellma aus Nürnberg weiß.

Laut der Konfitürenverordnung (KonfV) von 1982 darf eine Marmelade aus Wasser, Zucker und Zitrusfrüchten (z.B. Orangen, Zitronen oder Limetten) mit mindestens 20g Fruchtstücken, Fruchtmark, Saft und Schale pro 100g Marmelade auch als Marmelade verkauft werden. Das heißt aber auch, dass eine Erdbeermarmelade eigentlich keine Marmelade ist. Seit 2003 ist die Zitrusfrucht-Regel allerdings aufgehoben worden und es dürfen auch Marmeladen, die aus Erdbeeren, Johannisbeeren oder anderen Früchten hergestellt werden, als solche angeboten werden.

Das bedeutet, dass regional vertriebene Produkte, zum Beispiel auf Wochen- oder Bauernmärkten – um dem deutschen Sprachgebrauch nicht unnötig zu schaden – als Marmeladen verkauft werden können.

Laut Definition und Verordnung ist Konfitüre dagegen die Bezeichnung für einen Aufstrich aus Früchten, die nicht zu den Zitrusfrüchten gehören. Das bedeutet, dass Äpfel, Erdbeeren, Heidelbeeren und ähnliche Früchte zur Konfitüre verarbeitet werden. Zwischen Marmelade und Konfitüre gibt es noch einen weiteren Unterschied:

Bei Marmelade darf der Fruchtanteil 20% nicht unterschreiten und in der Konfitüre sind mindestens 35% Fruchtgehalt vorgeschrieben. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen: Bei Sanddorn-, Quitten-, schwarze Johannisbeeren- und Passionsfrucht-Konfitüren liegt der Grenzwert des Fruchtanteils bei 25%.

Im Sortiment von Hellma finden sich sowohl Marmeladen als auch Konfitüren. Auch hier legen die Nürnberger Portionsartikelspezialisten das Hauptaugenmerkt auf Qualität und Nachhaltigkeit und setzen auf den langjährigen Partner Darbo AG, ein 1879 gegründetes, österreichisches Unternehmen, das für hochwertige Fruchtaufstriche und Honig steht. Egal, ob Konfitüre oder Marmelade: Bei Hellma findet man exklusiv die Sorten Erdbeere, Himbeere, Marille, Orange, Kirsch und schwarze Johannisbeere im hygienischen, praktischen 28g Miniglas.

Und auch an Diabetiker wurde bei der Frage Konfitüre oder Marmelade gedacht: Die Darbo Erdbeer-Konfitüre und Orangen-Marmelade kommen mit 1/3 weniger Kalorien im Vergleich zu herkömmlichen Konfitüren und komplett ohne Kristallzucker aus! So können sich Kunden und Gäste in Hotels, Cafés oder Bäckereien das Frühstück schmecken lassen, egal, ob der Brotaufstrich Konfitüre oder Marmelade ist.

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 170 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

