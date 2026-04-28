Kooperation von CyberLink und Intel®: KI-gestützte Marketingplattform Promeo für Millionen PC-Nutzer

Käufer von Intel®-PCs erhalten ab sofort Zugang zu Promeo, der KI-gestützten Software für Marketing-Inhalte, Social-Media-Designs und professionelle Werbemittelgestaltung

Taipei, Taiwan – 28. April 2026 – CyberLink Corp. (5203.TW), führender Anbieter von Kreativsoftware und KI-Lösungen, hat eine globale Kooperation mit Intel® bekannt gegeben. Kern der Zusammenarbeit ist ein Software-Bundle mit Promeo, CyberLinks KI-gestützter Marketingdesign-Software, die gemeinsam für aktuelle Intel®-Plattformen optimiert wird. Das Programm ist weltweit online direkt über Intel® sowie bei teilnehmende Handelspartnern erhältlich.

Käufer von Intel®-Systemen erhalten im Rahmen der Kooperation einen dreimonatigen Promeo-Premium-Zugang und können damit sofort professionelle Marketinginhalte erstellen – von Social-Media-Visuals und Werbeanzeigen bis hin zu fertigen Markenmaterialien.

Promeo vereinfacht und beschleunigt die Content-Erstellung durch die Kombination intuitiver Designwerkzeuge mit leistungsstarken KI-Funktionen. Für aktuelle Intel®-Plattformen optimiert, nutzt die Software die geräteinterne KI-Beschleunigung für schnelle, reaktionsstarke Performance bei Bearbeitung und Rendering. Bei KI-Prozessen, die lokal auf dem Gerät ablaufen, profitieren die User von kürzeren Ladezeiten, mehr Datenschutz und einem flüssigen Workflow ohne Abhängigkeit von Cloud-Diensten.

Im Anschluß des kostenlosen Testzeitraums können die Anwender Promeo mit einem exklusiven, zeitlich begrenzten Rabatt von 30 % im ersten Jahr weiter nutzen.

„Diese Zusammenarbeit mit Intel® ermöglicht es Nutzern, direkt nach der Einrichtung ihres neuen Rechners wirkungsstarke Marketinginhalte zu erstellen“, sagt Vincent Lin, Co-President von CyberLink. „Mit Promeo können sie Ideen schneller umsetzen und ihre Produkte, Aktionen und Kommunikation in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.“

„Intel® setzt auf ein überzeugendes Nutzererlebnis vom ersten Tag an“, kommentiert Carla Rodriguez, Vice President of Client Software Enablement bei Intel®. „Dank der Optimierung von Promeo für die aktuellen Intel®-Plattformen profitieren die Anwender von einer schnellen und reaktionsstarken Performance und können unmittelbar professionelle Marketinginhalte erstellen.“

Künftig plant die CyberLink, das Bundle um weitere Softwarelösungen wie PowerDirector und PhotoDirector Essential zu erweitern und Anwendern damit zusätzliche Möglichkeiten für die kreative Video- und Fotobearbeitung zu bieten.

Die Zusammenarbeit ist Teil der Strategie von CyberLink, professionelle KI-gestützte Werkzeuge über globale Partnerschaften breiter verfügbar zu machen.

Weitere Informationen zu Promeo und CyberLinks Kreativsoftware-Lösungen unter: https://de.cyberlink.com/products/promeo/overview_de_DE.html

Um dieses Angebot mit qualifizierter Intel®-Hardware zu nutzen, ist wie folgt vorzugehen:

1. Webseite https://softwareoffer.intel.com aufrufen

2. Anmelden oder neues Konto erstellen (zur Verifizierung ist eine Telefonnummer erforderlich).

3. Bei „Kaufnachweis einreichen“ den Eintrag „Intel® Core™ Ultra AI PC Bundle“ anklicken und die entsprechende Hardware aus der Dropdown-Liste auswählen.

4. Weiter den gezeigten Anweisungen folgen, um das Angebot zu aktivieren. Es gelten die ausgewiesenen Nutzungsbedingungen.

Über CyberLink

Die 1996 gegründete CyberLink Corp. (5203.TW) zählt zu den führenden Anbietern von Software für digitale Medienbearbeitung und Künstliche Intelligenz (KI), einschließlich Gesichtserkennung. Als Innovationstreiber nutzt CyberLink das Potenzial von KI, um die Anforderungen von Konsumenten, Unternehmen und Bildungseinrichtungen mit einer breiten Produktpalette zu erfüllen.

Zu den bekanntesten Produkten gehören die mehrfach ausgezeichnete Director Suite mit PowerDirector, PhotoDirector und Promeo sowie die KI-Gesichtserkennungsplattform FaceMe®. Während die Director Suite Anwender vom Einsteiger bis zum Profi bei der Content-Erstellung unterstützt, liefert FaceMe® eine schnelle und präzise Gesichtserkennung – eine Schlüsseltechnologie für AIoT-Anwendungen in den Bereichen Sicherheit und Überwachung.