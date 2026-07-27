Kostenfreie NeuroVoice-App stärkt das Ehrenamt

Freiwillige Feuerwehren, Vereine und Hilfsorganisationen erhalten kostenfreie Unterstützung für mehr Resilienz und innere Ruhe.

NeuroVoice startet kostenfreie App für mehr Resilienz im Ehrenamt

Freiwillige Feuerwehren, Vereine, Hilfsorganisationen und soziale Initiativen sollen NeuroVoice kostenfrei nutzen können – zugleich werden Unternehmen und Organisationen für regionale und bundesweite Partnerschaften gesucht.

Das Startup NeuroVoice in Idstedt macht es möglich.

Menschen im Ehrenamt übernehmen Verantwortung, organisieren Veranstaltungen, helfen in Notlagen, begleiten andere Menschen und halten viele gesellschaftliche Strukturen am Leben. Gleichzeitig tragen die meisten von ihnen noch weitere Aufgaben: Beruf, Familie, Termine, Verpflichtungen und bei der Freiwilligen Feuerwehr zusätzlich belastende Einsätze.

Genau an dieser Doppel- und Mehrfachbelastung setzt die NeuroVoice-App an. Die allgemeine kostenfreie Version der App steht kurz vor der Veröffentlichung. Für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sollen darüber hinaus besondere kostenfreie Zugänge und zielgruppenspezifische Programme entstehen.

Das Ziel lautet:

Ehrenamt stärken. Menschen entlasten. Zukunft gemeinsam aufbauen.

Kostenfreie Unterstützung für Menschen, die andere unterstützen. Wer sich bei der Freiwilligen Feuerwehr, in einem Sportverein, einer Hilfsorganisation, einem Verband oder einer sozialen Initiative engagiert, kennt die besondere Belastung häufig aus eigener Erfahrung.

Das Ehrenamt findet nicht anstelle des normalen Lebens statt. Es kommt zusätzlich hinzu. Ein Arbeitstag endet – und anschließend beginnt die Vereinsarbeit. Eine Familie braucht Aufmerksamkeit – gleichzeitig stehen Sitzungen, Übungen oder Einsätze an. Menschen übernehmen Verantwortung für andere und bemerken dabei manchmal erst spät, wie sehr die eigene innere Anspannung zugenommen hat.

NeuroVoice soll dabei helfen, rechtzeitig gegenzusteuern.

Die App verbindet kurze No-Stress-Übungen, Atemtraining, verständliche Impulse, Audios, Videos und persönliche Empfehlungen. Die Inhalte lassen sich in wenigen Minuten in den Alltag integrieren – ohne lange Seminare, zusätzliche Termine oder komplizierte Vorbereitungen.

Im Mittelpunkt stehen:

mehr Resilienz und innere Stabilität, bessere Selbstregulation bei Stress, schnelleres Herunterkommen nach belastenden Situationen, ein bewussterer Umgang mit eigenen Reaktionsmustern, kurze Übungen für mehr innere Ruhe, alltagstaugliche Unterstützung bei Doppel- und Mehrfachbelastungen.

Die Inhalte basieren auf modernen Erkenntnissen aus Stressforschung, Neurobiologie, Körperwahrnehmung und emotionaler Selbstregulation. NeuroVoice soll sich an den Menschen anpassen. NeuroVoice ist nicht als allgemeine Meditations-App mit identischen Inhalten für alle Nutzerinnen und Nutzer konzipiert.

Durch gezielte Fragen zu Alltag, Belastungen, Körperwahrnehmung, Gefühlen und persönlichen Reaktionsmustern kann die App passende Inhalte und Übungen auswählen. Dadurch entsteht Schritt für Schritt eine persönlichere Begleitung. Ein Feuerwehrmitglied erlebt andere Belastungen als eine ehrenamtliche Jugendtrainerin. Ein Vereinsvorsitzender trägt andere Verantwortung als ein Mitglied einer sozialen Hilfsorganisation. Deshalb können Sprache, Inhalte, Programme und Empfehlungen an unterschiedliche Zielgruppen angepasst werden.

Für Feuerwehren, Vereine, Verbände und weitere Organisationen können eigene Bereiche entstehen – beispielsweise mit: zielgruppenspezifischen Übungen, passenden Videos und Audios, eigenen Informationsseiten, besonderen Programmen, Organisations- oder Regionalbezug, optionalem Partnerbranding, individuellen Freischaltmöglichkeiten.

Der technische Kern bleibt dabei derselbe. Inhalte und Zugänge können jedoch passend zur jeweiligen Organisation zusammengestellt werden. Freiwillige Feuerwehren und Vereine als wichtige Partner. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zunächst auf der Freiwilligen Feuerwehr und anderen ehrenamtlichen Strukturen. Feuerwehrangehörige erleben neben Beruf und Familie regelmäßig Übungen, Bereitschaften und Einsätze.

Manche Situationen wirken noch lange nach, auch wenn nach außen längst wieder Normalität eingekehrt ist.

NeuroVoice ersetzt keine notwendige medizinische, psychotherapeutische oder einsatzpsychologische Unterstützung. Die App soll vielmehr eine niedrigschwellige Ergänzung für den Alltag bieten.

Kurze Übungen können beispielsweise dabei helfen, nach einem anstrengenden Tag oder Einsatz wieder herunterzufahren, die eigene Anspannung früher wahrzunehmen und bewusster mit Stressreaktionen umzugehen.

Auch Sportvereine, Kulturvereine, soziale Einrichtungen, Rettungsorganisationen, Gemeinden und Verbände können eigene Einsatzmöglichkeiten entwickeln.

Dabei geht es nicht darum, allen Organisationen ein fertiges Standardpaket überzustülpen. NeuroVoice möchte gemeinsam mit den Verantwortlichen prüfen, welche Inhalte tatsächlich gebraucht werden.

Unternehmen können das Ehrenamt konkret unterstützen. Für den weiteren Rollout sucht NeuroVoice auch Unternehmen, Betriebe und Organisationen, die das Ehrenamt regional oder bundesweit unterstützen möchten. Dabei sind unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit möglich.

Ein regionales Unternehmen kann beispielsweise eine Feuerwehr, einen Verein oder eine soziale Initiative vor Ort unterstützen. Größere Unternehmen und Verbände können sich an einem regionalen oder bundesweiten Rollout beteiligen. Darüber hinaus kann NeuroVoice auch für eigene Mitarbeitende, Kunden oder Partner eingesetzt werden.

So können gesellschaftliche Wirkung und wirtschaftliche Entwicklung miteinander verbunden werden. Mögliche Kooperationsfelder sind: regionale Partnerschaften mit Feuerwehren und Vereinen, Unterstützung kostenfreier Ehrenamtszugänge, Programme für Mitarbeitende, gebrandete Zugänge für Kunden oder Mitglieder, gemeinsame Pilotprojekte, regionale Öffentlichkeitsarbeit, überregionale Verbandslösungen, bundesweite Rollout-Partnerschaften. Unternehmen erhalten dadurch die Möglichkeit, das Ehrenamt nicht nur öffentlich zu würdigen, sondern konkrete Unterstützung bereitzustellen.

Gesucht werden auch Teamplayer, Mitentwickler und Türöffner. NeuroVoice sucht nicht ausschließlich finanzielle Unterstützer. Ebenso wichtig sind Menschen, die Erfahrungen, Kontakte, Fachwissen oder praktische Fähigkeiten einbringen möchten. Angesprochen sind unter anderem: Menschen mit Kontakten zu Feuerwehren, Vereinen und Verbänden, erfahrene Netzwerker und Türöffner, Personen aus Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklerinnen und Entwickler, Projektmanager und Organisationstalente, Menschen in beruflicher Neuorientierung, erfahrene Aussteiger aus Unternehmen oder Organisationen,

Einsteiger, die sich in ein sinnvolles Projekt einbringen möchten, Unternehmen, die neue regionale Geschäftsfelder entwickeln wollen, Organisationen, die einen überregionalen Rollout unterstützen können.

Manchmal beginnt eine größere Entwicklung nicht mit einem hohen Geldbetrag, sondern mit einer einzigen passenden Verbindung. Ein Kontakt zu einem Kreisfeuerwehrverband, einer Gemeinde, einem Unternehmen, einem Verein oder einer regionalen Redaktion kann aus einem einzelnen Pilotprojekt eine größere Struktur entstehen lassen.

Die kostenfreie NeuroVoice-App steht kurz vor dem Start. Die allgemeine Free-Version von NeuroVoice soll in Kürze über die bekannten App-Stores veröffentlicht werden .Interessierte Menschen können die App dann kostenfrei kennenlernen und erste Übungen, Impulse und Funktionen im Alltag ausprobieren. Parallel dazu werden Kontakte zu Feuerwehren, Vereinen, Verbänden, Unternehmen und weiteren Organisationen aufgebaut.

Wer NeuroVoice kennenlernen, eine Organisation als Pilotpartner vorschlagen oder eine regionale beziehungsweise bundesweite Partnerschaft prüfen möchte, findet weitere Informationen auf der Projektseite. Auch Menschen, die zunächst lediglich die kostenfreie App ausprobieren möchten, sind ausdrücklich eingeladen. Denn bevor größere Strukturen entstehen, beginnt alles bei einzelnen Menschen, die sagen: Das könnte für uns hilfreich sein. Ehrenamt stärken und neue Zukunftsfelder entwickeln. NeuroVoice verbindet zwei Ziele.

Auf der einen Seite sollen Menschen unterstützt werden, die sich täglich für andere einsetzen. Auf der anderen Seite soll eine skalierbare Plattform entstehen, die Unternehmen, Organisationen und Regionen neue Möglichkeiten für Prävention, Mitarbeiterunterstützung und gesellschaftliches Engagement eröffnet.So können aus einem sozialen Anliegen langfristig tragfähige Partnerschaften und neue Wirtschaftsfelder entstehen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander.Ehrenamt stärken. Menschen entlasten.Neue Wirtschaftsfelder erschließen. Zukunft gemeinsam aufbauen. Weitere Informationen zum Projekt, zu kostenfreien Ehrenamtszugängen und zu möglichen Partnerschaften: https://neurovoice.de/ehrenamt-staerken/

Über NeuroVoice:

NeuroVoice ist eine digitale Plattform für Resilienz, Stressregulation, Selbstwahrnehmung und innere Stabilität. Die Inhalte entstanden aus rund 25 Jahren praktischer Erfahrung mit Stress, emotionalen Belastungen und körperorientierter Selbstregulation.

Die App verbindet kurze Übungen, No-Stress-Training, Atemanwendungen, Videos, Audios und personalisierte Impulse. Ziel ist eine Unterstützung, die sich ohne großen zusätzlichen Zeitaufwand in den Alltag integrieren lässt.

Pressekontakt:

NeuroVoice UG (haftungsbeschränkt)

Herbert Schraps

E-Mail: info@neurovoice.de

Web: https://neurovoice.de

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